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Специалист объяснил принцип выплат в 55 тысяч рублей по уходу за ребенком
Специалист объяснил принцип выплат в 55 тысяч рублей по уходу за ребенком - РИА Новости, 27.06.2021
Специалист объяснил принцип выплат в 55 тысяч рублей по уходу за ребенком
Генеральный директор компании Urvista Алексей Петропольский в беседе с агентством "Прайм" объяснил, на что следует рассчитывать родителям на больничном для... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T06:44
2021-06-27T06:44
urvista
россия
антон котяков
ольга баталина
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
пенсионный фонд рф
владимир путин
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Генеральный директор компании Urvista Алексей Петропольский в беседе с агентством "Прайм" объяснил, на что следует рассчитывать родителям на больничном для ухода за ребенком до восьми лет.По его словам, им положено пособие по временной нетрудоспособности в размере ста процентов от заработка. Как отметил специалист, ссылаясь на данные Росстата, речь может идти о денежной сумме в размере 55 208 рублей, что равняется среднему заработку граждан.Гендиректор Urvista подчеркнул, что предложение не учитывать стаж при расчете стоимости больничного по уходу за ребенком до семи лет принадлежит президенту России Владимиру Путину.Петропольский напомнил, что идея состоит в том, чтобы родителям за эти дни могли предоставить оплату в размере ста процентов. В итоге в мае для этого приняли соответствующие законы.Способ получения выплаты на школьниковРанее президент России также поручил правительству в августе обеспечить единовременные выплаты по десять тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет. Глава Минтруда Антон Котяков рассказал в эфире телеканала "Россия 24" обратил внимание, что для получения этой суммы потребуется лишь подать заявление. По его словам, существует два способа, чтобы сделать это: в письменном виде в МФЦ, отделении Пенсионного фонда (ПФР) и органах соцзащиты, а также онлайн. Котяков подчеркнул, что всю остальную работу возьмет на себя государство.Как отметила замглавы Минтруда Ольга Баталина, начало приема заявлений на выплаты семьям с детьми школьного возраста планируется на середину июля. По ее словам, выдавать выплаты начнут в августе. Подать заявление можно будет до 1 ноября. Мера также касается первоклассников этого года.
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urvista, россия, антон котяков, ольга баталина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), пенсионный фонд рф, владимир путин, общество
Специалист объяснил принцип выплат в 55 тысяч рублей по уходу за ребенком
06:44 27.06.2021
 
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Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
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Глава Urvista Петропольский объяснил механизм выплат в 55 тысяч рублей по уходу за ребенком

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Генеральный директор компании Urvista Алексей Петропольский в беседе с агентством "Прайм" объяснил, на что следует рассчитывать родителям на больничном для ухода за ребенком до восьми лет.
По его словам, им положено пособие по временной нетрудоспособности в размере ста процентов от заработка. Как отметил специалист, ссылаясь на данные Росстата, речь может идти о денежной сумме в размере 55 208 рублей, что равняется среднему заработку граждан.
"Речь идет о новой материальной мере поддержки семей с детьми. <…> При этом продолжительность стажа не будет учитываться, как это было ранее", — пояснил Петропольский со ссылкой на информацию Министерства труда.
Гендиректор Urvista подчеркнул, что предложение не учитывать стаж при расчете стоимости больничного по уходу за ребенком до семи лет принадлежит президенту России Владимиру Путину.
Петропольский напомнил, что идея состоит в том, чтобы родителям за эти дни могли предоставить оплату в размере ста процентов. В итоге в мае для этого приняли соответствующие законы.
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Способ получения выплаты на школьников

Ранее президент России также поручил правительству в августе обеспечить единовременные выплаты по десять тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет.
Глава Минтруда Антон Котяков рассказал в эфире телеканала "Россия 24" обратил внимание, что для получения этой суммы потребуется лишь подать заявление. По его словам, существует два способа, чтобы сделать это: в письменном виде в МФЦ, отделении Пенсионного фонда (ПФР) и органах соцзащиты, а также онлайн. Котяков подчеркнул, что всю остальную работу возьмет на себя государство.
Как отметила замглавы Минтруда Ольга Баталина, начало приема заявлений на выплаты семьям с детьми школьного возраста планируется на середину июля. По ее словам, выдавать выплаты начнут в августе. Подать заявление можно будет до 1 ноября. Мера также касается первоклассников этого года.
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UrvistaРоссияАнтон КотяковОльга БаталинаМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Пенсионный фонд РФВладимир ПутинОбщество
 
 
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