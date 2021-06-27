https://ria.ru/20210627/vyplata-1738692349.html

Специалист рассказал правду о выплате в 55 тысяч рублей

Специалист рассказал правду о выплате в 55 тысяч рублей - РИА Новости, 27.06.2021

Специалист рассказал правду о выплате в 55 тысяч рублей

Родители на больничном для ухода за ребенком до восьми лет смогут рассчитывать на пособие по временной нетрудоспособности в размере ста процентов от своего... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T02:15

2021-06-27T02:15

2021-06-27T10:36

urvista

алексей петропольский

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Родители на больничном для ухода за ребенком до восьми лет смогут рассчитывать на пособие по временной нетрудоспособности в размере ста процентов от своего заработка, заявил агентству "Прайм" гендиректор компании Urvista Алексей Петропольский.По его словам, 55 208 рублей это размер среднего заработка граждан, согласно информации Росстата.Кроме того, подчеркнул специалист, по данным Минтруда, продолжительность стажа в таком случае не должна учитываться. Однако выплата такого больничного утверждается индивидуально, в зависимости от размера средней зарплаты работника, заметил собеседник агентства.Он напомнил, что в апреле Владимир Путин предложил не учитывать стаж при расчете стоимости больничного по уходу за ребенком до семи лет, чтобы родителям за эти дни могли предоставить оплату в размере ста процентов. При этом в мае приняли соответствующие закон, заключил Петропольский.

https://ria.ru/20210624/matpomosch-1738439162.html

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urvista, алексей петропольский, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), владимир путин, общество