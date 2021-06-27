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Специалист рассказал правду о выплате в 55 тысяч рублей
Специалист рассказал правду о выплате в 55 тысяч рублей - РИА Новости, 27.06.2021
Специалист рассказал правду о выплате в 55 тысяч рублей
Родители на больничном для ухода за ребенком до восьми лет смогут рассчитывать на пособие по временной нетрудоспособности в размере ста процентов от своего... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T02:15
2021-06-27T10:36
urvista
алексей петропольский
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Родители на больничном для ухода за ребенком до восьми лет смогут рассчитывать на пособие по временной нетрудоспособности в размере ста процентов от своего заработка, заявил агентству "Прайм" гендиректор компании Urvista Алексей Петропольский.По его словам, 55 208 рублей это размер среднего заработка граждан, согласно информации Росстата.Кроме того, подчеркнул специалист, по данным Минтруда, продолжительность стажа в таком случае не должна учитываться. Однако выплата такого больничного утверждается индивидуально, в зависимости от размера средней зарплаты работника, заметил собеседник агентства.Он напомнил, что в апреле Владимир Путин предложил не учитывать стаж при расчете стоимости больничного по уходу за ребенком до семи лет, чтобы родителям за эти дни могли предоставить оплату в размере ста процентов. При этом в мае приняли соответствующие закон, заключил Петропольский.
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urvista, алексей петропольский, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), владимир путин, общество
Специалист рассказал правду о выплате в 55 тысяч рублей
02:15 27.06.2021 (обновлено: 10:36 27.06.2021)
 
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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Гендиректор Urvista Петропольский рассказал о выплате в 55 тысяч рублей по уходу за ребенком

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Родители на больничном для ухода за ребенком до восьми лет смогут рассчитывать на пособие по временной нетрудоспособности в размере ста процентов от своего заработка, заявил агентству "Прайм" гендиректор компании Urvista Алексей Петропольский.
По его словам, 55 208 рублей это размер среднего заработка граждан, согласно информации Росстата.
Кроме того, подчеркнул специалист, по данным Минтруда, продолжительность стажа в таком случае не должна учитываться. Однако выплата такого больничного утверждается индивидуально, в зависимости от размера средней зарплаты работника, заметил собеседник агентства.
"Речь идет о новой материальной мере поддержки семей с детьми. Согласно указанным разъяснениям, родители, взявшие больничные для ухода за ребенком до восьми лет, смогут рассчитывать на получение пособия по временной нетрудоспособности в размере ста процентов от своего среднего заработка. При этом, продолжительность стажа не будет учитываться, как это было ранее", — объяснил юрист.
Он напомнил, что в апреле Владимир Путин предложил не учитывать стаж при расчете стоимости больничного по уходу за ребенком до семи лет, чтобы родителям за эти дни могли предоставить оплату в размере ста процентов. При этом в мае приняли соответствующие закон, заключил Петропольский.
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