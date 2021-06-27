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Мясников назвал "необъяснимый" симптом дефицита витамина D
Мясников назвал "необъяснимый" симптом дефицита витамина D - РИА Новости, 27.06.2021
Мясников назвал "необъяснимый" симптом дефицита витамина D
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал об одном из самых частых симптомов дефицита витамина D. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T05:19
2021-06-27T10:53
витамин d
александр мясников (врач)
россия
здоровье
общество
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал об одном из самых частых симптомов дефицита витамина D.По его словам, речь идет о необъяснимых мышечно-скелетных болях.Также медик отметил, что для выработки витамина D специально загорать не нужно.Мясников уточнил, что для этого достаточно быть на открытом воздухе около получаса, а зимой — немного дольше. При этом для выработки витамина D на солнце потребуется от пяти до десяти минут.Врач включил в список источников витамина D морепродукты, яйца и молоко, а также напомнил, что недостаток этого гормона может привести к онкологическим заболеваниям и болезням сердца.
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витамин d, александр мясников (врач), россия, здоровье, общество
Мясников назвал "необъяснимый" симптом дефицита витамина D
05:19 27.06.2021 (обновлено: 10:53 27.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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Доктор Мясников назвал "необъяснимый" симптом дефицита витамина D

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал об одном из самых частых симптомов дефицита витамина D.
По его словам, речь идет о необъяснимых мышечно-скелетных болях.
"По медицинскому закону, любой человек, у которого все болит, и при этом у него нет яркой грыжи, фибромиалгии, полимиалгии, этот человек должен обязательно пройти проверку на уровень витамина D", — пояснил Мясников.
Также медик отметил, что для выработки витамина D специально загорать не нужно.

"На самом деле витамин D вырабатывается практически без всякого солнца, просто на открытом воздухе", — высказался врач.

Мясников уточнил, что для этого достаточно быть на открытом воздухе около получаса, а зимой — немного дольше. При этом для выработки витамина D на солнце потребуется от пяти до десяти минут.
Врач включил в список источников витамина D морепродукты, яйца и молоко, а также напомнил, что недостаток этого гормона может привести к онкологическим заболеваниям и болезням сердца.
Витамины - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября 2020, 02:10
Назван опасный "ночной" симптом дефицита витамина D
 
Витамин DАлександр Мясников (врач)РоссияЗдоровьеОбщество
 
 
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