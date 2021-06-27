https://ria.ru/20210627/vitamin-1738774990.html

Мясников назвал "необъяснимый" симптом дефицита витамина D

Мясников назвал "необъяснимый" симптом дефицита витамина D - РИА Новости, 27.06.2021

Мясников назвал "необъяснимый" симптом дефицита витамина D

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал об одном из самых частых симптомов дефицита витамина D. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T05:19

2021-06-27T05:19

2021-06-27T10:53

витамин d

александр мясников (врач)

россия

здоровье

общество

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал об одном из самых частых симптомов дефицита витамина D.По его словам, речь идет о необъяснимых мышечно-скелетных болях.Также медик отметил, что для выработки витамина D специально загорать не нужно.Мясников уточнил, что для этого достаточно быть на открытом воздухе около получаса, а зимой — немного дольше. При этом для выработки витамина D на солнце потребуется от пяти до десяти минут.Врач включил в список источников витамина D морепродукты, яйца и молоко, а также напомнил, что недостаток этого гормона может привести к онкологическим заболеваниям и болезням сердца.

https://ria.ru/20201126/vitamin-1586368338.html

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2021

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витамин d, александр мясников (врач), россия, здоровье, общество