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В Чехии число жертв торнадо увеличилось до шести

В Чехии число жертв торнадо увеличилось до шести - РИА Новости, 27.06.2021

В Чехии число жертв торнадо увеличилось до шести

Двухлетняя девочка стала шестой жертвой торнадо, которое обрушилось на юго-восток Чехии, она скончалась в Факультетской больнице города Брно, сообщила... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T22:01

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ПРАГА, 27 июн — РИА Новости. Двухлетняя девочка стала шестой жертвой торнадо, которое обрушилось на юго-восток Чехии, она скончалась в Факультетской больнице города Брно, сообщила пресс-секретарь медучреждения Вероника Плаха."Дальнейшие подробности о смерти пациента мы не можем привести в связи с его малым возрастом", — сказала она.Семь сел Южно-Моравского края и город Годонину пострадали от торнадо вечером 24 июня. Скорость ветра достигала 219 километров в час. Более 200 человек получили ранения. Ранее сообщалось о пяти погибших, среди которых беременная женщина — гражданка Словакии.Как ранее рассказал гейтман (глава) Южно-Моравского края Ян Гролих, около 1,2 тысячи домов были повреждены, 69 из них придется снести из-за их крайне опасного состояния.По словам Гролиха, только среди общественного имущества ущерб от последствий торнадо составляет не менее 12 миллиардов крон (около 563 миллионов долларов), частное имущество пострадало в еще большей степени.Чешский премьер Андрей Бабиш заявил о выделении государством крупных средств для помощи пострадавшим от стихии людям. Уже сообщили о финансовой помощи местным жителям многие фирмы и предприятия Чехии, активно идет сбор средств общественными организациями и частными фондами.

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Торнадо в Чехии. Съемка очевидцев Торнадо разрушил четыре села в Чехии, около 150 человек получили ранения, предполагается, что есть жертвы, сообщили медики 2021-06-27T22:01 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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андрей бабиш, чехия, словакия, брно, в мире