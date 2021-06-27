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В Чехии число жертв торнадо увеличилось до шести
В Чехии число жертв торнадо увеличилось до шести - РИА Новости, 27.06.2021
В Чехии число жертв торнадо увеличилось до шести
Двухлетняя девочка стала шестой жертвой торнадо, которое обрушилось на юго-восток Чехии, она скончалась в Факультетской больнице города Брно, сообщила... РИА Новости, 27.06.2021
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андрей бабиш
чехия
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ПРАГА, 27 июн — РИА Новости. Двухлетняя девочка стала шестой жертвой торнадо, которое обрушилось на юго-восток Чехии, она скончалась в Факультетской больнице города Брно, сообщила пресс-секретарь медучреждения Вероника Плаха."Дальнейшие подробности о смерти пациента мы не можем привести в связи с его малым возрастом", — сказала она.Семь сел Южно-Моравского края и город Годонину пострадали от торнадо вечером 24 июня. Скорость ветра достигала 219 километров в час. Более 200 человек получили ранения. Ранее сообщалось о пяти погибших, среди которых беременная женщина — гражданка Словакии.Как ранее рассказал гейтман (глава) Южно-Моравского края Ян Гролих, около 1,2 тысячи домов были повреждены, 69 из них придется снести из-за их крайне опасного состояния.По словам Гролиха, только среди общественного имущества ущерб от последствий торнадо составляет не менее 12 миллиардов крон (около 563 миллионов долларов), частное имущество пострадало в еще большей степени.Чешский премьер Андрей Бабиш заявил о выделении государством крупных средств для помощи пострадавшим от стихии людям. Уже сообщили о финансовой помощи местным жителям многие фирмы и предприятия Чехии, активно идет сбор средств общественными организациями и частными фондами.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Торнадо в Чехии. Съемка очевидцев
Торнадо разрушил четыре села в Чехии, около 150 человек получили ранения, предполагается, что есть жертвы, сообщили медики
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андрей бабиш, чехия, словакия, брно, в мире
В Чехии число жертв торнадо увеличилось до шести
22:01 27.06.2021 (обновлено: 22:55 27.06.2021)
 
© AP Photo / Vaclav Salek/CTKПоследствия торнадо в Чехии
Последствия торнадо в Чехии - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© AP Photo / Vaclav Salek/CTK

В Чехии число жертв торнадо увеличилось до шести

Читать ria.ru в
ПРАГА, 27 июн — РИА Новости. Двухлетняя девочка стала шестой жертвой торнадо, которое обрушилось на юго-восток Чехии, она скончалась в Факультетской больнице города Брно, сообщила пресс-секретарь медучреждения Вероника Плаха.
"Дальнейшие подробности о смерти пациента мы не можем привести в связи с его малым возрастом", — сказала она.
Последствия мощного торнадо в Чехии
© REUTERS / David W Cerny

Торнадо сровнял с землей часть сел Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес, Микулчице и города Годонина.

Последствия торнадо в Чехии
1 из 10

Торнадо сровнял с землей часть сел Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес, Микулчице и города Годонина.

© REUTERS / David W Cerny
© REUTERS / David W Cerny

Синоптики оценили силу торнадо в три-четыре степени из пяти возможных.

Последствия торнадо в Чехии
2 из 10

Синоптики оценили силу торнадо в три-четыре степени из пяти возможных.

© REUTERS / David W Cerny
© REUTERS / David W Cerny

Повреждены сотни домов. Многие люди оказались под завалами.

Последствия торнадо в Чехии
3 из 10

Повреждены сотни домов. Многие люди оказались под завалами.

© REUTERS / David W Cerny
© REUTERS / Zdenek Kostiha

Погибли три человека, ранения разной степени тяжести получили более 200.

Торнадо в Годонине, Чешская Республика. 24 июня 2021
4 из 10

Погибли три человека, ранения разной степени тяжести получили более 200.

© REUTERS / Zdenek Kostiha
© AP Photo / Vaclav Salek/CTK

Всю ночь на месте происшествия работали медики и пожарные не только из Чехии, но и из соседних стран.

Последствия торнадо в Чехии
5 из 10

Всю ночь на месте происшествия работали медики и пожарные не только из Чехии, но и из соседних стран.

© AP Photo / Vaclav Salek/CTK
© REUTERS / David W Cerny

Австрия направила на помощь два медицинских вертолета и 20 санитарных машин с медиками, Словакия — пять санитарных машин.

Последствия торнадо в Чехии
6 из 10

Австрия направила на помощь два медицинских вертолета и 20 санитарных машин с медиками, Словакия — пять санитарных машин.

© REUTERS / David W Cerny
© AP Photo / Vaclav Salek/CTK

В пострадавшем районе объявили чрезвычайную ситуацию.

Последствия торнадо в Чехии
7 из 10

В пострадавшем районе объявили чрезвычайную ситуацию.

© AP Photo / Vaclav Salek/CTK
© REUTERS / David W Cerny

После торнадо и сильного ветра 60 тысяч семей в разных районах Чехии остались без электричества.

Последствия торнадо в Чехии
8 из 10

После торнадо и сильного ветра 60 тысяч семей в разных районах Чехии остались без электричества.

© REUTERS / David W Cerny
© REUTERS / David W Cerny

Власти пообещали жителям финансовую помощь. О выделении крупных сумм заявили и некоторые фирмы.

Последствия торнадо в Чехии
9 из 10

Власти пообещали жителям финансовую помощь. О выделении крупных сумм заявили и некоторые фирмы.

© REUTERS / David W Cerny
© REUTERS / David W Cerny

Последствия торнадо в Чехии.

Последствия торнадо в Чехии
10 из 10

Последствия торнадо в Чехии.

© REUTERS / David W Cerny
1 из 10

Торнадо сровнял с землей часть сел Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес, Микулчице и города Годонина.

© REUTERS / David W Cerny
2 из 10

Синоптики оценили силу торнадо в три-четыре степени из пяти возможных.

© REUTERS / David W Cerny
3 из 10

Повреждены сотни домов. Многие люди оказались под завалами.

© REUTERS / David W Cerny
4 из 10

Погибли три человека, ранения разной степени тяжести получили более 200.

© REUTERS / Zdenek Kostiha
5 из 10

Всю ночь на месте происшествия работали медики и пожарные не только из Чехии, но и из соседних стран.

© AP Photo / Vaclav Salek/CTK
6 из 10

Австрия направила на помощь два медицинских вертолета и 20 санитарных машин с медиками, Словакия — пять санитарных машин.

© REUTERS / David W Cerny
7 из 10

В пострадавшем районе объявили чрезвычайную ситуацию.

© AP Photo / Vaclav Salek/CTK
8 из 10

После торнадо и сильного ветра 60 тысяч семей в разных районах Чехии остались без электричества.

© REUTERS / David W Cerny
9 из 10

Власти пообещали жителям финансовую помощь. О выделении крупных сумм заявили и некоторые фирмы.

© REUTERS / David W Cerny
10 из 10

Последствия торнадо в Чехии.

© REUTERS / David W Cerny
Семь сел Южно-Моравского края и город Годонину пострадали от торнадо вечером 24 июня. Скорость ветра достигала 219 километров в час. Более 200 человек получили ранения. Ранее сообщалось о пяти погибших, среди которых беременная женщина — гражданка Словакии.
Как ранее рассказал гейтман (глава) Южно-Моравского края Ян Гролих, около 1,2 тысячи домов были повреждены, 69 из них придется снести из-за их крайне опасного состояния.
По словам Гролиха, только среди общественного имущества ущерб от последствий торнадо составляет не менее 12 миллиардов крон (около 563 миллионов долларов), частное имущество пострадало в еще большей степени.
Чешский премьер Андрей Бабиш заявил о выделении государством крупных средств для помощи пострадавшим от стихии людям. Уже сообщили о финансовой помощи местным жителям многие фирмы и предприятия Чехии, активно идет сбор средств общественными организациями и частными фондами.
 
Андрей БабишЧехияСловакияБрноВ мире
 
 
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