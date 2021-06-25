Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210625/tornado-1738559493.html
Последствия мощного торнадо в Чехии
Последствия мощного торнадо в Чехии - РИА Новости, 25.06.2021
Последствия мощного торнадо в Чехии
На юго-восток Чехии обрушился торнадо. Разрушено несколько сел, погибли и пострадали люди. Стихийное бедствие — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:20
2021-06-25T16:16
погода
чехия
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738557046_0:332:3050:2048_1920x0_80_0_0_bb1a4606db67fdf9840da803c2f90fc4.jpg
На юго-восток Чехии обрушился торнадо. Разрушено несколько сел, погибли и пострадали люди. Стихийное бедствие — в фотоленте Ria.ru.
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738557046_65:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_f271f3a5dfc0e8a3cbede7dd27237eaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, чехия, фото, фото

Последствия мощного торнадо в Чехии

12:20 25.06.2021 (обновлено: 16:16 25.06.2021)
 
Читать ria.ru в
На юго-восток Чехии обрушился торнадо. Разрушено несколько сел, погибли и пострадали люди. Стихийное бедствие — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / David W Cerny

Торнадо сровнял с землей часть сел Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес, Микулчице и города Годонина.

Последствия торнадо в Чехии
1 из 10

Торнадо сровнял с землей часть сел Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес, Микулчице и города Годонина.

© REUTERS / David W Cerny
© REUTERS / David W Cerny

Синоптики оценили силу торнадо в три-четыре степени из пяти возможных.

Последствия торнадо в Чехии
2 из 10

Синоптики оценили силу торнадо в три-четыре степени из пяти возможных.

© REUTERS / David W Cerny
© REUTERS / David W Cerny

Повреждены сотни домов. Многие люди оказались под завалами.

Последствия торнадо в Чехии
3 из 10

Повреждены сотни домов. Многие люди оказались под завалами.

© REUTERS / David W Cerny
© REUTERS / Zdenek Kostiha

Погибли три человека, ранения разной степени тяжести получили более 200.

Торнадо в Годонине, Чешская Республика. 24 июня 2021
4 из 10

Погибли три человека, ранения разной степени тяжести получили более 200.

© REUTERS / Zdenek Kostiha
© AP Photo / Vaclav Salek/CTK

Всю ночь на месте происшествия работали медики и пожарные не только из Чехии, но и из соседних стран.

Последствия торнадо в Чехии
5 из 10

Всю ночь на месте происшествия работали медики и пожарные не только из Чехии, но и из соседних стран.

© AP Photo / Vaclav Salek/CTK
© REUTERS / David W Cerny

Австрия направила на помощь два медицинских вертолета и 20 санитарных машин с медиками, Словакия — пять санитарных машин.

Последствия торнадо в Чехии
6 из 10

Австрия направила на помощь два медицинских вертолета и 20 санитарных машин с медиками, Словакия — пять санитарных машин.

© REUTERS / David W Cerny
© AP Photo / Vaclav Salek/CTK

В пострадавшем районе объявили чрезвычайную ситуацию.

Последствия торнадо в Чехии
7 из 10

В пострадавшем районе объявили чрезвычайную ситуацию.

© AP Photo / Vaclav Salek/CTK
© REUTERS / David W Cerny

После торнадо и сильного ветра 60 тысяч семей в разных районах Чехии остались без электричества.

Последствия торнадо в Чехии
8 из 10

После торнадо и сильного ветра 60 тысяч семей в разных районах Чехии остались без электричества.

© REUTERS / David W Cerny
© REUTERS / David W Cerny

Власти пообещали жителям финансовую помощь. О выделении крупных сумм заявили и некоторые фирмы.

Последствия торнадо в Чехии
9 из 10

Власти пообещали жителям финансовую помощь. О выделении крупных сумм заявили и некоторые фирмы.

© REUTERS / David W Cerny
© REUTERS / David W Cerny

Последствия торнадо в Чехии.

Последствия торнадо в Чехии
10 из 10

Последствия торнадо в Чехии.

© REUTERS / David W Cerny
 
ПогодаЧехияФото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:14В Сети удивились сугробу в сорокоградусную жару в Нижегородской области
17:14Власти Абу-Даби разрешили бесплатно вакцинировать туристов
17:12В ЮАР протестующие потребовали одобрить "Спутник V"
17:12Московская биржа будет отклонять заявки на ОФЗ от клиентов из США
17:08Россотрудничество рассказало о проблемах при работе в США и Чехии
17:07В Совфеде прокомментировали продление санкций Евросоюза
17:04Путин поблагодарил эмира Катара за участие в ПМЭФ
17:03Додон предостерег от призывов вывести миротворцев из Приднестровья
16:59В офисе Зеленского не считают санкции СНБО помехой для встречи с Путиным
16:57В СК рассказали о состоянии раненного в Ивановской области мужчины
16:57В Telegram появилась новая функция
16:55Глава Евросовета прокомментировал идею провести саммит Россия-ЕС
16:53Захарова назвала страны Балтии "прокси-шлюзом" для влияния США на Украине
16:52В Подмосковье мужчина погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта
16:52Меркель призвала ЕС создать механизм информирования о российских "атаках"
16:49В Крыму два военных автомобиля попали в ДТП
16:48АТОР выяснила, сколько туристов готовы аннулировать туры на Кубань
16:47В Калининграде осудили мужчину, осквернившего мемориал советским воинам
16:37Киргизия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
16:36Минобороны пригласило 133 страны на форум "Армия"
Лента новостейМолния