https://ria.ru/20210625/tornado-1738559493.html

Последствия мощного торнадо в Чехии

Последствия мощного торнадо в Чехии - РИА Новости, 25.06.2021

Последствия мощного торнадо в Чехии

На юго-восток Чехии обрушился торнадо. Разрушено несколько сел, погибли и пострадали люди. Стихийное бедствие — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T12:20

2021-06-25T12:20

2021-06-25T16:16

погода

чехия

фото

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На юго-восток Чехии обрушился торнадо. Разрушено несколько сел, погибли и пострадали люди. Стихийное бедствие — в фотоленте Ria.ru.

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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