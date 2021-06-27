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В Чехии подсчитали ущерб от торнадо

В Чехии подсчитали ущерб от торнадо - РИА Новости, 27.06.2021

В Чехии подсчитали ущерб от торнадо

Только среди общественного имущества ущерб от последствий прошедшего в четверг вечером по юго-востоку Чехии торнадо составляет не менее 12 миллиардов крон... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T17:17

2021-06-27T17:17

2021-06-27T17:17

чехия

в мире

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ПРАГА, 27 июн - РИА Новости. Только среди общественного имущества ущерб от последствий прошедшего в четверг вечером по юго-востоку Чехии торнадо составляет не менее 12 миллиардов крон (около 563 миллионов долларов), частное имущество пострадало в еще большей степени, сообщил в воскресенье журналистам гейтман (глава) Южно-Моравского края Ян Гролих."Практически уничтожена школа в городе Годонине, уничтожено или значительно повреждено оборудование во многих учреждениях в пострадавших от торнадо населенных пунктов, например, в домах престарелых и больницах, нарушено электроснабжение. В целом на общественном имуществе ущерб, по предварительным данным, составляет не менее 12 миллиардов крон (около 563 миллионов долларов), частное имущество пострадало в еще большей степени", - сказал Гролих.По словам гейтмана, правительство обратится в европейский фонд солидарности с просьбой о компенсации расходов за поврежденное имущество."Согласно правилам, там может быть выделено на край около 11,6 миллиарда крон (около 544 миллионов долларов). Мы туда направим подробные данные о понесенных потерях", - сказал Гролих.Как сообщил гейтман, из 1,2 тысячи пострадавших от торнадо домов около 70 домов должно быть снесено из-за их крайне опасного состояния.Вечером в четверг 24 июня торнадо нанесло значительные разрушения семи селам Южно-Моравского края и городу Годонину, ранения различной степени тяжести получили более 200 человек, погибли пять человек, в том числе беременная женщина – гражданка Словакии. Скорость ветра во время торнадо достигала 219 километров в час.Помощь местным жителям оказывали медики и пожарные, прибывшие со всех концов Чехии, а также из соседних стран – Австрии и Словакии.Чешский премьер Андрей Бабиш заявил о выделении государством крупных средств для помощи пострадавшим от стихии людям. Уже сообщили о финансовой помощи местным жителям многие фирмы и предприятия Чехии, активно идет сбор средств общественными организациями и частными фондами.

https://ria.ru/20210625/pogoda-1738586728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чехия, в мире