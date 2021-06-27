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В Чехии подсчитали ущерб от торнадо
В Чехии подсчитали ущерб от торнадо - РИА Новости, 27.06.2021
В Чехии подсчитали ущерб от торнадо
Только среди общественного имущества ущерб от последствий прошедшего в четверг вечером по юго-востоку Чехии торнадо составляет не менее 12 миллиардов крон... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T17:17
2021-06-27T17:17
чехия
в мире
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ПРАГА, 27 июн - РИА Новости. Только среди общественного имущества ущерб от последствий прошедшего в четверг вечером по юго-востоку Чехии торнадо составляет не менее 12 миллиардов крон (около 563 миллионов долларов), частное имущество пострадало в еще большей степени, сообщил в воскресенье журналистам гейтман (глава) Южно-Моравского края Ян Гролих."Практически уничтожена школа в городе Годонине, уничтожено или значительно повреждено оборудование во многих учреждениях в пострадавших от торнадо населенных пунктов, например, в домах престарелых и больницах, нарушено электроснабжение. В целом на общественном имуществе ущерб, по предварительным данным, составляет не менее 12 миллиардов крон (около 563 миллионов долларов), частное имущество пострадало в еще большей степени", - сказал Гролих.По словам гейтмана, правительство обратится в европейский фонд солидарности с просьбой о компенсации расходов за поврежденное имущество."Согласно правилам, там может быть выделено на край около 11,6 миллиарда крон (около 544 миллионов долларов). Мы туда направим подробные данные о понесенных потерях", - сказал Гролих.Как сообщил гейтман, из 1,2 тысячи пострадавших от торнадо домов около 70 домов должно быть снесено из-за их крайне опасного состояния.Вечером в четверг 24 июня торнадо нанесло значительные разрушения семи селам Южно-Моравского края и городу Годонину, ранения различной степени тяжести получили более 200 человек, погибли пять человек, в том числе беременная женщина – гражданка Словакии. Скорость ветра во время торнадо достигала 219 километров в час.Помощь местным жителям оказывали медики и пожарные, прибывшие со всех концов Чехии, а также из соседних стран – Австрии и Словакии.Чешский премьер Андрей Бабиш заявил о выделении государством крупных средств для помощи пострадавшим от стихии людям. Уже сообщили о финансовой помощи местным жителям многие фирмы и предприятия Чехии, активно идет сбор средств общественными организациями и частными фондами.
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60
чехия, в мире
В Чехии подсчитали ущерб от торнадо
17:17 27.06.2021
 
© AP Photo / Vaclav Salek/CTKПоследствия торнадо в Чехии
Последствия торнадо в Чехии - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© AP Photo / Vaclav Salek/CTK

Ущерб от торнадо в Чехии составил не менее полумиллиарда долларов

Читать ria.ru в
ПРАГА, 27 июн - РИА Новости. Только среди общественного имущества ущерб от последствий прошедшего в четверг вечером по юго-востоку Чехии торнадо составляет не менее 12 миллиардов крон (около 563 миллионов долларов), частное имущество пострадало в еще большей степени, сообщил в воскресенье журналистам гейтман (глава) Южно-Моравского края Ян Гролих.
"Практически уничтожена школа в городе Годонине, уничтожено или значительно повреждено оборудование во многих учреждениях в пострадавших от торнадо населенных пунктов, например, в домах престарелых и больницах, нарушено электроснабжение. В целом на общественном имуществе ущерб, по предварительным данным, составляет не менее 12 миллиардов крон (около 563 миллионов долларов), частное имущество пострадало в еще большей степени", - сказал Гролих.
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По словам гейтмана, правительство обратится в европейский фонд солидарности с просьбой о компенсации расходов за поврежденное имущество.
"Согласно правилам, там может быть выделено на край около 11,6 миллиарда крон (около 544 миллионов долларов). Мы туда направим подробные данные о понесенных потерях", - сказал Гролих.
Как сообщил гейтман, из 1,2 тысячи пострадавших от торнадо домов около 70 домов должно быть снесено из-за их крайне опасного состояния.
Вечером в четверг 24 июня торнадо нанесло значительные разрушения семи селам Южно-Моравского края и городу Годонину, ранения различной степени тяжести получили более 200 человек, погибли пять человек, в том числе беременная женщина – гражданка Словакии. Скорость ветра во время торнадо достигала 219 километров в час.
Помощь местным жителям оказывали медики и пожарные, прибывшие со всех концов Чехии, а также из соседних стран – Австрии и Словакии.
Чешский премьер Андрей Бабиш заявил о выделении государством крупных средств для помощи пострадавшим от стихии людям. Уже сообщили о финансовой помощи местным жителям многие фирмы и предприятия Чехии, активно идет сбор средств общественными организациями и частными фондами.
Последствия мощного торнадо в Чехии
© REUTERS / David W Cerny

Торнадо сровнял с землей часть сел Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес, Микулчице и города Годонина.

Последствия торнадо в Чехии
1 из 10

Торнадо сровнял с землей часть сел Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес, Микулчице и города Годонина.

© REUTERS / David W Cerny
© REUTERS / David W Cerny

Синоптики оценили силу торнадо в три-четыре степени из пяти возможных.

Последствия торнадо в Чехии
2 из 10

Синоптики оценили силу торнадо в три-четыре степени из пяти возможных.

© REUTERS / David W Cerny
© REUTERS / David W Cerny

Повреждены сотни домов. Многие люди оказались под завалами.

Последствия торнадо в Чехии
3 из 10

Повреждены сотни домов. Многие люди оказались под завалами.

© REUTERS / David W Cerny
© REUTERS / Zdenek Kostiha

Погибли три человека, ранения разной степени тяжести получили более 200.

Торнадо в Годонине, Чешская Республика. 24 июня 2021
4 из 10

Погибли три человека, ранения разной степени тяжести получили более 200.

© REUTERS / Zdenek Kostiha
© AP Photo / Vaclav Salek/CTK

Всю ночь на месте происшествия работали медики и пожарные не только из Чехии, но и из соседних стран.

Последствия торнадо в Чехии
5 из 10

Всю ночь на месте происшествия работали медики и пожарные не только из Чехии, но и из соседних стран.

© AP Photo / Vaclav Salek/CTK
© REUTERS / David W Cerny

Австрия направила на помощь два медицинских вертолета и 20 санитарных машин с медиками, Словакия — пять санитарных машин.

Последствия торнадо в Чехии
6 из 10

Австрия направила на помощь два медицинских вертолета и 20 санитарных машин с медиками, Словакия — пять санитарных машин.

© REUTERS / David W Cerny
© AP Photo / Vaclav Salek/CTK

В пострадавшем районе объявили чрезвычайную ситуацию.

Последствия торнадо в Чехии
7 из 10

В пострадавшем районе объявили чрезвычайную ситуацию.

© AP Photo / Vaclav Salek/CTK
© REUTERS / David W Cerny

После торнадо и сильного ветра 60 тысяч семей в разных районах Чехии остались без электричества.

Последствия торнадо в Чехии
8 из 10

После торнадо и сильного ветра 60 тысяч семей в разных районах Чехии остались без электричества.

© REUTERS / David W Cerny
© REUTERS / David W Cerny

Власти пообещали жителям финансовую помощь. О выделении крупных сумм заявили и некоторые фирмы.

Последствия торнадо в Чехии
9 из 10

Власти пообещали жителям финансовую помощь. О выделении крупных сумм заявили и некоторые фирмы.

© REUTERS / David W Cerny
© REUTERS / David W Cerny

Последствия торнадо в Чехии.

Последствия торнадо в Чехии
10 из 10

Последствия торнадо в Чехии.

© REUTERS / David W Cerny
1 из 10

Торнадо сровнял с землей часть сел Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес, Микулчице и города Годонина.

© REUTERS / David W Cerny
2 из 10

Синоптики оценили силу торнадо в три-четыре степени из пяти возможных.

© REUTERS / David W Cerny
3 из 10

Повреждены сотни домов. Многие люди оказались под завалами.

© REUTERS / David W Cerny
4 из 10

Погибли три человека, ранения разной степени тяжести получили более 200.

© REUTERS / Zdenek Kostiha
5 из 10

Всю ночь на месте происшествия работали медики и пожарные не только из Чехии, но и из соседних стран.

© AP Photo / Vaclav Salek/CTK
6 из 10

Австрия направила на помощь два медицинских вертолета и 20 санитарных машин с медиками, Словакия — пять санитарных машин.

© REUTERS / David W Cerny
7 из 10

В пострадавшем районе объявили чрезвычайную ситуацию.

© AP Photo / Vaclav Salek/CTK
8 из 10

После торнадо и сильного ветра 60 тысяч семей в разных районах Чехии остались без электричества.

© REUTERS / David W Cerny
9 из 10

Власти пообещали жителям финансовую помощь. О выделении крупных сумм заявили и некоторые фирмы.

© REUTERS / David W Cerny
10 из 10

Последствия торнадо в Чехии.

© REUTERS / David W Cerny
 
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