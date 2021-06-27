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В Афганистане талибы захватили заставу на границе с Таджикистаном
В Афганистане талибы захватили заставу на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 27.06.2021
В Афганистане талибы захватили заставу на границе с Таджикистаном
В результате нападения талибов на пограничный пункт Укчук уезда Калдор афганской провинции Балх 17 военнослужащих правительственных войск отступили на... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T20:41
2021-06-27T20:41
2021-06-27T20:41
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ДУШАНБЕ, 27 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. В результате нападения талибов на пограничный пункт Укчук уезда Калдор афганской провинции Балх 17 военнослужащих правительственных войск отступили на территорию Таджикистана, сообщили РИА Новости в пресс-центре погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана."В результате ожесточённого боестолкновения, продолжавшегося до 12:50 местного времени (11:50 мск), 17 военнослужащих правительственных войск для сохранения жизни и личного состава, через 1-й пост погранотряда "Шахритус" были вынуждены отступить на территорию Таджикистана", - сказал собеседник агентства.По его словам, таджикские пограничники, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства, разрешили прорвавшимся через госграницу афганским военным беспрепятственно пройти на свою территорию."Обстановка на данном приграничном участке остаётся напряжённой, боевые действия между вооружённой группировкой "Талибан" и афганскими правительственными войсками продолжаются", -добавил он.
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балх, афганистан, таджикистан, талибан, в мире
В Афганистане талибы захватили заставу на границе с Таджикистаном
В Афганистане талибы захватили заставу на границе с Таджикистаном