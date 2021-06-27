https://ria.ru/20210627/svyatye-1738669605.html
Православные отмечают День всех святых
Православные отмечают День всех святых - РИА Новости, 27.06.2021
Православные отмечают День всех святых
В первое воскресенье после Пятидесятницы (Троицы) Православная церковь отмечает память Всех Святых. На следующий день после праздника начинается многодневный... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T00:26
2021-06-27T00:26
2021-06-27T00:26
религия и мировоззрение
день святой троицы
алексей осипов
московская духовная академия
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МОСКВА 27 июн – РИА Новости. В первое воскресенье после Пятидесятницы (Троицы) Православная церковь отмечает память Всех Святых. На следующий день после праздника начинается многодневный Петров пост.Православное христианство почитает самых разных людей, получивших божественный дар Святого Духа - как путем прижизненных заслуг, так и через смерть. В зависимости от подвига святого, Церковь прославляет его в определенном лике: апостолы и равноапостольные, святители, мученики, исповедники, святители, праведники и так далее.Православная Церковь почитает святых не как богов, а как верных слух Господа. Поэтому и вся честь, воздаваемая святым, относится прежде всего к величию Бога. Способность к святости, согласно вероучению, заложена в человека Творцом. Святыми в Церкви называют тех, кто при всех человеческих слабостях и недостатках все же сумел максимально приблизиться к божественному миру."Святые – это, прежде всего, иные люди, отличные от живущих по стихиям мира сего, а не по Христу. Иные потому, что они борются и с помощью Божией побеждают "похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую", - пояснял в одной из своих лекций профессор Московской духовной академии Алексей Осипов.День Всех Святых является своего рода пограничным в годовом круге богослужения. С этого дня заканчивается период пения Триоди (особые праздничные песнопения). Служба в этот день изобилует всевозможными поэтические оборотами – в торжественных гимнах святые именуются "божественным облаком" и "непрелестными светилами".
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день святой троицы, алексей осипов, московская духовная академия
МОСКВА 27 июн – РИА Новости. В первое воскресенье после Пятидесятницы (Троицы) Православная церковь отмечает память Всех Святых. На следующий день после праздника начинается многодневный Петров пост.
Православное христианство почитает самых разных людей, получивших божественный дар Святого Духа - как путем прижизненных заслуг, так и через смерть. В зависимости от подвига святого, Церковь прославляет его в определенном лике: апостолы и равноапостольные, святители, мученики, исповедники, святители, праведники и так далее.
Православная Церковь почитает святых не как богов, а как верных слух Господа. Поэтому и вся честь, воздаваемая святым, относится прежде всего к величию Бога. Способность к святости, согласно вероучению, заложена в человека Творцом. Святыми в Церкви называют тех, кто при всех человеческих слабостях и недостатках все же сумел максимально приблизиться к божественному миру.
"Святые – это, прежде всего, иные люди, отличные от живущих по стихиям мира сего, а не по Христу. Иные потому, что они борются и с помощью Божией побеждают "похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую", - пояснял в одной из своих лекций профессор Московской духовной академии Алексей Осипов.
День Всех Святых является своего рода пограничным в годовом круге богослужения. С этого дня заканчивается период пения Триоди (особые праздничные песнопения). Служба в этот день изобилует всевозможными поэтические оборотами – в торжественных гимнах святые именуются "божественным облаком" и "непрелестными светилами".