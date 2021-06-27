https://ria.ru/20210627/svyatye-1738669605.html

Православные отмечают День всех святых

Православные отмечают День всех святых - РИА Новости, 27.06.2021

Православные отмечают День всех святых

В первое воскресенье после Пятидесятницы (Троицы) Православная церковь отмечает память Всех Святых. На следующий день после праздника начинается многодневный... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T00:26

2021-06-27T00:26

2021-06-27T00:26

религия и мировоззрение

день святой троицы

алексей осипов

московская духовная академия

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МОСКВА 27 июн – РИА Новости. В первое воскресенье после Пятидесятницы (Троицы) Православная церковь отмечает память Всех Святых. На следующий день после праздника начинается многодневный Петров пост.Православное христианство почитает самых разных людей, получивших божественный дар Святого Духа - как путем прижизненных заслуг, так и через смерть. В зависимости от подвига святого, Церковь прославляет его в определенном лике: апостолы и равноапостольные, святители, мученики, исповедники, святители, праведники и так далее.Православная Церковь почитает святых не как богов, а как верных слух Господа. Поэтому и вся честь, воздаваемая святым, относится прежде всего к величию Бога. Способность к святости, согласно вероучению, заложена в человека Творцом. Святыми в Церкви называют тех, кто при всех человеческих слабостях и недостатках все же сумел максимально приблизиться к божественному миру."Святые – это, прежде всего, иные люди, отличные от живущих по стихиям мира сего, а не по Христу. Иные потому, что они борются и с помощью Божией побеждают "похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую", - пояснял в одной из своих лекций профессор Московской духовной академии Алексей Осипов.День Всех Святых является своего рода пограничным в годовом круге богослужения. С этого дня заканчивается период пения Триоди (особые праздничные песнопения). Служба в этот день изобилует всевозможными поэтические оборотами – в торжественных гимнах святые именуются "божественным облаком" и "непрелестными светилами".

https://ria.ru/20200711/1574182672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день святой троицы, алексей осипов, московская духовная академия