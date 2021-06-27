https://ria.ru/20210627/selderey-1738773491.html

Россиян предупредили о "крайней" опасности петрушки и сельдерея

Россиян предупредили о "крайней" опасности петрушки и сельдерея - РИА Новости, 27.06.2021

Россиян предупредили о "крайней" опасности петрушки и сельдерея

Кандидат биологических наук Екатерина Баранова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала об опасности сельдерея и петрушки для здоровья человека. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T03:29

2021-06-27T03:29

2021-06-27T11:43

екатерина баранова

россия

здоровье

общество

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Кандидат биологических наук Екатерина Баранова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала об опасности сельдерея и петрушки для здоровья человека.По словам специалиста, эти растения могут вызвать сильный ожог.Эксперт подчеркнула, ожог от борщевика крайне опасен. При контакте с растением необходимо закрыть место соприкосновения темной тканью и избегать попадания туда солнечных лучей минимум 48 часов, сообщила Баранова.Среди других опасных растений эксперт назвала лютик едкий, сок или сено которого при попадании в глаза могут привести к слепоте.

https://ria.ru/20201110/selderey-1583995098.html

россия

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2021

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екатерина баранова, россия, здоровье, общество