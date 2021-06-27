Россиян предупредили о "крайней" опасности петрушки и сельдерея
03:29 27.06.2021 (обновлено: 11:43 27.06.2021)
Кандидат биологических наук Баранова рассказала об опасности сельдерея и петрушки
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Кандидат биологических наук Екатерина Баранова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала об опасности сельдерея и петрушки для здоровья человека.
По словам специалиста, эти растения могут вызвать сильный ожог.
"Ожог химический, который вызывает наше растение борщевик, <…> аналогично вызывается этими двумя растениями. Сельдерей крайне опасный, очень-очень сильные ожоги. <...> Мы часто не обращаем внимания, а между тем нарушения пигментации и сильные ожоги сельдерей вызывает, пожалуй, также часто, как и борщевик, просто его мало попадает", — рассказала Баранова.
Эксперт подчеркнула, ожог от борщевика крайне опасен. При контакте с растением необходимо закрыть место соприкосновения темной тканью и избегать попадания туда солнечных лучей минимум 48 часов, сообщила Баранова.
Среди других опасных растений эксперт назвала лютик едкий, сок или сено которого при попадании в глаза могут привести к слепоте.
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