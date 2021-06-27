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Россиян предупредили о "крайней" опасности петрушки и сельдерея
Россиян предупредили о "крайней" опасности петрушки и сельдерея - РИА Новости, 27.06.2021
Россиян предупредили о "крайней" опасности петрушки и сельдерея
Кандидат биологических наук Екатерина Баранова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала об опасности сельдерея и петрушки для здоровья человека. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T03:29
2021-06-27T11:43
екатерина баранова
россия
здоровье
общество
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Кандидат биологических наук Екатерина Баранова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала об опасности сельдерея и петрушки для здоровья человека.По словам специалиста, эти растения могут вызвать сильный ожог.Эксперт подчеркнула, ожог от борщевика крайне опасен. При контакте с растением необходимо закрыть место соприкосновения темной тканью и избегать попадания туда солнечных лучей минимум 48 часов, сообщила Баранова.Среди других опасных растений эксперт назвала лютик едкий, сок или сено которого при попадании в глаза могут привести к слепоте.
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екатерина баранова, россия, здоровье, общество
Россиян предупредили о "крайней" опасности петрушки и сельдерея
03:29 27.06.2021 (обновлено: 11:43 27.06.2021)
 
© Fotolia / Roman RvachovЗелень
Зелень - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© Fotolia / Roman Rvachov

Кандидат биологических наук Баранова рассказала об опасности сельдерея и петрушки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Кандидат биологических наук Екатерина Баранова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала об опасности сельдерея и петрушки для здоровья человека.
По словам специалиста, эти растения могут вызвать сильный ожог.

"Ожог химический, который вызывает наше растение борщевик, <…> аналогично вызывается этими двумя растениями. Сельдерей крайне опасный, очень-очень сильные ожоги. <...> Мы часто не обращаем внимания, а между тем нарушения пигментации и сильные ожоги сельдерей вызывает, пожалуй, также часто, как и борщевик, просто его мало попадает", — рассказала Баранова.

Эксперт подчеркнула, ожог от борщевика крайне опасен. При контакте с растением необходимо закрыть место соприкосновения темной тканью и избегать попадания туда солнечных лучей минимум 48 часов, сообщила Баранова.
Среди других опасных растений эксперт назвала лютик едкий, сок или сено которого при попадании в глаза могут привести к слепоте.
Сельдерей - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября 2020, 19:14
Не только для похудения: чем полезен и опасен сельдерей
 
Екатерина БарановаРоссияЗдоровьеОбщество
 
 
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