https://ria.ru/20210627/post-1738646429.html

Петров пост: традиции и предписания

Петров пост: традиции и предписания - РИА Новости, 27.06.2021

Петров пост: традиции и предписания

В Православной церкви в понедельник начинается Петров пост. О том, сколько он продлится, что можно и чего нельзя есть и делать в этот период – в материале РИА... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T00:02

2021-06-27T00:02

2021-06-27T08:16

религия и мировоззрение

россия

петров пост (апостольский пост)

русская православная церковь

рим

справки

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МОСКВА 27 июн – РИА Новости, Никита Бизин. В Православной церкви в понедельник начинается Петров пост. О том, сколько он продлится, что можно и чего нельзя есть и делать в этот период – в материале РИА Новости.История традицииИстория возникновения Петрова поста не ясна и по сей день. Считается, что он был установлен в первые века христианства. Впервые о нем упоминает раннехристианский автор III века святой Ипполит Римский. Сто лет спустя о значимости этого периода говения писали уже многие авторитетные отцы Церкви.Окончательно традиция утвердилась после того, как в IV веке в Константинополе и Риме были построены храмы в честь первоверховных апостолов Петра и Павла. Освящение совершилось в день их памяти 29 июня (12 июля по новому стилю). Примерно с тех пор у христиан появился обычай готовиться к этому празднику молитвой и воздержанием. Даты постаПетров пост всегда оканчивается в один и тот же день – 11 июля. А вот начало зависит от Пасхи. В этом году "апостольское говение" начинается 28 июня (на 57-ой день после праздника Светлого Воскресения Христова или через неделю после Троицы). А продлится оно 14 дней.Из-за "плавающей" даты Пасхи Петров пост может длиться от 8 до 42 дней.ТрадицииДля мирян это время, в первую очередь, - напоминание о необходимости воздержания. Главным образом, духовного. Особых молитв в Петров пост нет. Священники рекомендуют верующим чаще участвовать в богослужениях и посещать храм."Задача трезвенного ограничения, сохранения контроля над собственным сознанием и молитвенной жизнью, а также памятования о том, что даже на пляже или на грядке фазенды ты христианин, актуальна для Петрова поста", - отмечал в беседе с РИА Новости глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов."В летнее время падает интенсивность богослужебной жизни, а человеку попросту хочется расслабиться и отдохнуть - что само по себе нормально. Но чтобы верующие не забыли, что нужно молиться, что есть храм и что в любом времяпрепровождении должно быть разумно самоограничение", - говорит отец Максим.Ограничения в едеКроме того, для верующих существуют пищевые ограничения. Однако, в отличие от того же Великого поста, Петров не такой строгий.Церковный устав предписывает христианам воздерживаться только от мясной и молочной пищи. Их можно заменить на фрукты и овощи. В субботу, воскресенье и в престольные праздники храмов разрешается употребление вина.В пост можно употреблять рыбу. Однако по средам и пятницам Церковь рекомендует воздержаться от нее, заменив на морепродукты.Чего нельзя делатьПорой верующие из-за относительной легкости Петрова поста стараются наложить на себя дополнительные ограничения."Одной из ошибок людей, которые пришли в Церковь в последние 20-30 лет, была попытка психологически настроить себя на этот летний пост так же, как на Великий. Это не получится, да и задачи такой нет", - говорит отец Максим.Петров пост приходится на летний период – время, когда в России принято играть свадьбы. Возникает вопрос – можно ли жениться до Петрова дня? Духовенство считает, что можно только в том случае, если речь идет о записи в ЗАГС. С церковной же точки зрения, венчание в пост не проводится.

https://ria.ru/20200613/1572870188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петров пост (апостольский пост), русская православная церковь, рим, справки