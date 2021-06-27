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Число погибших при обрушении здания в Майами достигло пяти человек
Число погибших при обрушении здания в Майами достигло пяти человек - РИА Новости, 27.06.2021
Число погибших при обрушении здания в Майами достигло пяти человек
Число погибших в результате частичного обрушения здания в Майами достигло пяти человек, заявила на брифинге мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T02:27
2021-06-27T02:27
2021-06-27T02:51
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ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Число погибших в результате частичного обрушения здания в Майами достигло пяти человек, заявила на брифинге мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.По ее словам, для определения личности погибших специалисты используют образцы ДНК, предоставленные членами семей людей, чье местоположение остается неизвестным.Мэр уточнила, что судьба еще 156 человек остается неизвестной.Многоэтажное здание частично обрушилось в городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. На место инцидента направились более 80 бригад спасателей.
https://ria.ru/20210626/florida-1738695443.html
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вашингтон, флорида, майами, сша, в мире
Число погибших при обрушении здания в Майами достигло пяти человек
02:27 27.06.2021 (обновлено: 02:51 27.06.2021)
Число погибших при частичном обрушении здания в Майами достигло пяти человек