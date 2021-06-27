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Число погибших при обрушении здания в Майами достигло пяти человек
Число погибших при обрушении здания в Майами достигло пяти человек - РИА Новости, 27.06.2021
Число погибших при обрушении здания в Майами достигло пяти человек
Число погибших в результате частичного обрушения здания в Майами достигло пяти человек, заявила на брифинге мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T02:27
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ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Число погибших в результате частичного обрушения здания в Майами достигло пяти человек, заявила на брифинге мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.По ее словам, для определения личности погибших специалисты используют образцы ДНК, предоставленные членами семей людей, чье местоположение остается неизвестным.Мэр уточнила, что судьба еще 156 человек остается неизвестной.Многоэтажное здание частично обрушилось в городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. На место инцидента направились более 80 бригад спасателей.
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вашингтон, флорида, майами, сша, в мире
Число погибших при обрушении здания в Майами достигло пяти человек
02:27 27.06.2021 (обновлено: 02:51 27.06.2021)
 
© REUTERS / MARCO BELLOОбрушение многоэтажного здания в Майами, штат Флорида
Обрушение многоэтажного здания в Майами, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© REUTERS / MARCO BELLO

Число погибших при частичном обрушении здания в Майами достигло пяти человек

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Число погибших в результате частичного обрушения здания в Майами достигло пяти человек, заявила на брифинге мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.

"Сегодня наша поисково-спасательная группа нашла еще одно тело под завалами. Наша группа также обнаружила человеческие останки", — отметила Кава.

По ее словам, для определения личности погибших специалисты используют образцы ДНК, предоставленные членами семей людей, чье местоположение остается неизвестным.
Мэр уточнила, что судьба еще 156 человек остается неизвестной.
Многоэтажное здание частично обрушилось в городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. На место инцидента направились более 80 бригад спасателей.
Обрушение многоэтажного здания в Майами, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
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