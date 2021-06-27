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В Индии обнаружили один из самых опасных вирусов
В Индии обнаружили один из самых опасных вирусов - РИА Новости, 27.06.2021
В Индии обнаружили один из самых опасных вирусов
Ученые из Национального института вирусологии Индии впервые выявили вирус Нипах у летучих мышей в штате Махараштра, сообщается в препринте статьи,... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T09:09
2021-06-27T11:18
вирус нипах
махараштра
открытия - риа наука
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июн — РИА Новости. Ученые из Национального института вирусологии Индии впервые выявили вирус Нипах у летучих мышей в штате Махараштра, сообщается в препринте статьи, опубликованной в "Журнале инфекций и общественного здравоохранения".Вирус, который обычно обнаруживается у летучих лисиц и мышей, Всемирная организация здравоохранения называет одним из самых опасных в мире. Он передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. При этом в настоящее время нет ни лекарства, ни вакцины от вируса и уровень летальности достигает от 40 до 75%.Ранее в Индии выявили четыре вспышки этого заболевания. Впервые вирус Нипах был зарегистрирован в штате Западная Бенгалия в 2001 и 2007 годах. Еще дважды — в 2018 и 2019 годах в штате Керала.Ученые отметили, что с марта 2020 года исследовали образцы 80 мышей видов Rousettus leschenaultii и Pipistrellus Pipistrellus, живущих в пещере Махабалешвара и обнаружили у них РНК и антитела к вирусу Нипах.Исследователи заявили, что это открытие требует дальнейшего изучения, поскольку из текущего обзора нельзя сделать никаких выводов, учитывая небольшую выборку летучих мышей.
https://ria.ru/20210206/pandemiya-1596150244.html
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вирус нипах, махараштра, открытия - риа наука, индия
В Индии обнаружили один из самых опасных вирусов
09:09 27.06.2021 (обновлено: 11:18 27.06.2021)
 
© AP Photo / Silvia IzquierdoУченый берет мазок из ротовой полости летучей мыши
Ученый берет мазок из ротовой полости летучей мыши - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© AP Photo / Silvia Izquierdo

Смертельно опасный для людей вирус Нипах выявили у летучих мышей в Индии

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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июн — РИА Новости. Ученые из Национального института вирусологии Индии впервые выявили вирус Нипах у летучих мышей в штате Махараштра, сообщается в препринте статьи, опубликованной в "Журнале инфекций и общественного здравоохранения".
Вирус, который обычно обнаруживается у летучих лисиц и мышей, Всемирная организация здравоохранения называет одним из самых опасных в мире. Он передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. При этом в настоящее время нет ни лекарства, ни вакцины от вируса и уровень летальности достигает от 40 до 75%.
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Недооцененная опасность. Какой вирус спровоцирует следующую пандемию
Ранее в Индии выявили четыре вспышки этого заболевания. Впервые вирус Нипах был зарегистрирован в штате Западная Бенгалия в 2001 и 2007 годах. Еще дважды — в 2018 и 2019 годах в штате Керала.
Ученые отметили, что с марта 2020 года исследовали образцы 80 мышей видов Rousettus leschenaultii и Pipistrellus Pipistrellus, живущих в пещере Махабалешвара и обнаружили у них РНК и антитела к вирусу Нипах.

"Повторяющиеся вспышки, высокий уровень смертности, передача от человека к человеку и отсутствие эффективных вакцин/противовирусных препаратов вызывают в Индии серьезную озабоченность, поскольку места скопления летучих мышей очень распространены в районах, где проживает много людей", — отмечается в статье ученых.

Исследователи заявили, что это открытие требует дальнейшего изучения, поскольку из текущего обзора нельзя сделать никаких выводов, учитывая небольшую выборку летучих мышей.
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