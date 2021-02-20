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Ученые предупредили о риске пандемии с 75%-ной смертностью
Ученые предупредили о риске пандемии с 75%-ной смертностью
Ученые предупредили об опасности вируса Нипах, который способен вызвать новую пандемию с 75% летальностью. Об этом сообщает The Sun. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T18:03
2021-02-20T18:04
пандемия
воз
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Ученые предупредили об опасности вируса Нипах, который способен вызвать новую пандемию с 75% летальностью. Об этом сообщает The Sun.Доктор Ребекка Датч, заведующая кафедрой молекулярной и клеточной биохимии Университета Кентукки, заявила, что Нипах может "абсолютно точно" стать причиной следующей пандемии. Уровень смертности от этого вируса составляет от 45 до 75 процентов, что гораздо выше, чем от COVID-19. Она также отметила, что вирус может мутировать и стать более заразным для людей.Доктор Мелани Севилл, в свою очередь, предупредила, что миру нужно готовиться к "очень большой" пандемии, которая будет гораздо хуже нынешней.Писатель-эколог, эксперт по передающимся от животных болезням Джон Видаль предсказал, что человечество столкнется с новой пандемией масштаба Черной смерти.Сильный отек мозга, судороги и рвота - это лишь некоторые из симптомов заболевания, вызываемого вирусом Нипах. По данным ВОЗ, он может протекать бессимптомно, а также привести к серьезным респираторным проблемам и энцефалиту. Ученые обеспокоены очень долгим инкубационным периодом вируса — 45 дней. Специалисты еще точно не знают, может ли зараженный распространять инфекцию в течение этого периода. Нипах также способен породить большое количество мутаций. Эксперты считают, что путем таких изменений вирус может лучше адаптироваться к человеку для быстрого распространения.Нипах могут передавать человеку как летучие мыши, так и свиньи, поедавшие инфицированные манго. В 1999 году из-за этого вируса уничтожили более миллиона свиней, чтобы предотвратить эпидемию.Нипах включен в список Всемирной организации здравоохранения как один из наиболее опасных для человечества вирусов. Препаратов и вакцин для лечения этой инфекции не существует. У фармацевтических компаний пока нет проекта по созданию лекарства для противодействия болезни. В качестве лечения применяют симптоматическую интенсивную терапию.
https://ria.ru/20210214/ebola-1597444055.html
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пандемия, воз

Ученые предупредили о риске пандемии с 75%-ной смертностью

18:03 20.02.2021 (обновлено: 18:04 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛетучая мышь
Летучая мышь - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Ученые предупредили об опасности вируса Нипах, который способен вызвать новую пандемию с 75% летальностью. Об этом сообщает The Sun.
Доктор Ребекка Датч, заведующая кафедрой молекулярной и клеточной биохимии Университета Кентукки, заявила, что Нипах может "абсолютно точно" стать причиной следующей пандемии. Уровень смертности от этого вируса составляет от 45 до 75 процентов, что гораздо выше, чем от COVID-19. Она также отметила, что вирус может мутировать и стать более заразным для людей.
Доктор Мелани Севилл, в свою очередь, предупредила, что миру нужно готовиться к "очень большой" пандемии, которая будет гораздо хуже нынешней.
Писатель-эколог, эксперт по передающимся от животных болезням Джон Видаль предсказал, что человечество столкнется с новой пандемией масштаба Черной смерти.
"Учитывая популярность авиаперелетов и мировой торговли, вирус может распространиться по всему миру через бессимптомных носителей в течение нескольких недель, убивая десятки миллионов людей еще до того, как границы государств будут закрыты", — считает он.
Сильный отек мозга, судороги и рвота - это лишь некоторые из симптомов заболевания, вызываемого вирусом Нипах. По данным ВОЗ, он может протекать бессимптомно, а также привести к серьезным респираторным проблемам и энцефалиту.
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Ученые обеспокоены очень долгим инкубационным периодом вируса — 45 дней. Специалисты еще точно не знают, может ли зараженный распространять инфекцию в течение этого периода. Нипах также способен породить большое количество мутаций. Эксперты считают, что путем таких изменений вирус может лучше адаптироваться к человеку для быстрого распространения.
Нипах могут передавать человеку как летучие мыши, так и свиньи, поедавшие инфицированные манго. В 1999 году из-за этого вируса уничтожили более миллиона свиней, чтобы предотвратить эпидемию.
Нипах включен в список Всемирной организации здравоохранения как один из наиболее опасных для человечества вирусов. Препаратов и вакцин для лечения этой инфекции не существует. У фармацевтических компаний пока нет проекта по созданию лекарства для противодействия болезни. В качестве лечения применяют симптоматическую интенсивную терапию.
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