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Число погибших при обрушении дома в Майами возросло до девяти
Число погибших при обрушении дома в Майами возросло до девяти - РИА Новости, 27.06.2021
Число погибших при обрушении дома в Майами возросло до девяти
Число погибших при обрушении многоэтажного жилого дома в Майами увеличилось, сообщили местные власти. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T19:27
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ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Число погибших при обрушении многоэтажного жилого дома в Майами увеличилось, сообщили местные власти.Трансляция шла в аккаунте полиции в Facebook.Поисковые работы продолжаются.В городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами, 24 июня частично обрушилось многоэтажное жилое здание. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 квартир. Судьба более 150 человек остается неизвестной.Как написала газета New York Times, инженер, проверявший здание три года назад, предупреждал о "серьезных повреждениях" конструкций дома.
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Многоэтажное здание обрушилось во Флориде. Кадры с места ЧП
Многоэтажное здание обрушилось во Флориде. Кадры с места ЧП
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флорида, майами, сша, в мире
Число погибших при обрушении дома в Майами возросло до девяти
19:27 27.06.2021 (обновлено: 20:18 27.06.2021)
 
© REUTERS / Miami-Dade Fire RescueОбрушение многоэтажного здания в Майами, штат Флорида
Обрушение многоэтажного здания в Майами, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© REUTERS / Miami-Dade Fire Rescue

Число погибших при обрушении дома в Майами возросло до девяти

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Число погибших при обрушении многоэтажного жилого дома в Майами увеличилось, сообщили местные власти.
"Нам удалось извлечь из-под завалов еще четыре тела и еще одни останки. Сегодня один пострадавший скончался в больнице. Всего мы извлекли восемь тел. Я подтверждаю, что на данный момент количество погибших составляет девять человек", — заявила на брифинге мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.
Трансляция шла в аккаунте полиции в Facebook.
Поисковые работы продолжаются.
Обрушение многоэтажного здания в Майами, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
26 июня, 00:23
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В городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами, 24 июня частично обрушилось многоэтажное жилое здание. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 квартир. Судьба более 150 человек остается неизвестной.
Как написала газета New York Times, инженер, проверявший здание три года назад, предупреждал о "серьезных повреждениях" конструкций дома.
 
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