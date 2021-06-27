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Число погибших при обрушении дома в Майами возросло до девяти
Число погибших при обрушении дома в Майами возросло до девяти - РИА Новости, 27.06.2021
Число погибших при обрушении дома в Майами возросло до девяти
Число погибших при обрушении многоэтажного жилого дома в Майами увеличилось, сообщили местные власти. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T19:27
2021-06-27T19:27
2021-06-27T20:18
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ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Число погибших при обрушении многоэтажного жилого дома в Майами увеличилось, сообщили местные власти.Трансляция шла в аккаунте полиции в Facebook.Поисковые работы продолжаются.В городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами, 24 июня частично обрушилось многоэтажное жилое здание. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 квартир. Судьба более 150 человек остается неизвестной.Как написала газета New York Times, инженер, проверявший здание три года назад, предупреждал о "серьезных повреждениях" конструкций дома.
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Многоэтажное здание обрушилось во Флориде. Кадры с места ЧП
Многоэтажное здание обрушилось во Флориде. Кадры с места ЧП
2021-06-27T19:27
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флорида, майами, сша, в мире
Число погибших при обрушении дома в Майами возросло до девяти
19:27 27.06.2021 (обновлено: 20:18 27.06.2021)
Число погибших при обрушении дома в Майами возросло до девяти