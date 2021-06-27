https://ria.ru/20210627/lockdown-1738767426.html

В Бурятии начинается локдаун из-за ухудшения ситуации с COVID-19

В Бурятии начинается локдаун из-за ухудшения ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 27.06.2021

В Бурятии начинается локдаун из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Режим двухнедельных выходных начинается в Бурятии с воскресенья из-за повышения заболеваемости коронавирусом, сообщает правительство республики. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T00:16

2021-06-27T00:16

2021-06-27T00:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

республика бурятия

здоровье

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

красноярск

общество

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КРАСНОЯРСК, 27 июн - РИА Новости. Режим двухнедельных выходных начинается в Бурятии с воскресенья из-за повышения заболеваемости коронавирусом, сообщает правительство республики.Ранее власти заявляли, что цель вводимых ограничений - переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд. В субботу в республике впервые с начала пандемии суточный прирост заболеваемости COVID-19 превысил 300 человек.Режим нерабочих дней вводится в Бурятии с 27 июня по 11 июля. По данным властей, на две недели будет запрещена деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ.В правительстве уточнили, что предприятия, работающие в локдаун, частично переводятся на удаленный режим работы. Кроме того, все находящиеся в республике, кроме имеющих сертификат о прививке против коронавируса, не могут покидать места проживания. Исключение сделано, если человеку нужна экстренная медпомощь или возникла угроза жизни и здоровью. Также передвижение разрешено, если это связано с работой организаций, деятельность которых не ограничена. Возможен выход на улицу для покупки товаров и услуг в магазинах, выноса мусора, занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе и прогулок при соблюдении дистанцирования. Власти заявили, что все жители должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и бумагу от работодателя при следовании к месту работы.По данным регионального главка Роспотребнадзора с начала пандемии на утро субботы в республике зарегистрировано 43 314 больных COVID-19, в том числе 305 выявлено за последние сутки.

https://ria.ru/20210626/paleolit-1738739814.html

россия

республика бурятия

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, республика бурятия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярск, общество