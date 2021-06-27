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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210627/lager-1738780585.html
СК проводит проверку из-за вспышки COVID-19 в детском лагере в Туве
СК проводит проверку из-за вспышки COVID-19 в детском лагере в Туве - РИА Новости, 27.06.2021
СК проводит проверку из-за вспышки COVID-19 в детском лагере в Туве
СК проводит проверку по факту вспышки COVID-19 в детском лагере в Туве, там заболели 66 детей и восемь сотрудников, сообщается на сайте ведомства по региону. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T09:02
2021-06-27T09:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика тыва
происшествия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. СК проводит проверку по факту вспышки COVID-19 в детском лагере в Туве, там заболели 66 детей и восемь сотрудников, сообщается на сайте ведомства по региону.Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса зафиксирована в тувинском детском лагере "Байлак", где заболели 66 детей и восемь сотрудников."По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Тыва организовано проведение процессуальной проверки на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.Установлено, что в лагере находились 174 ребенка и 33 работника. ПЦР-методом выявлено активное заболевание у 66 детей, а также у восьми сотрудников лагеря. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление соблюдения работниками лагеря антиковидных мер, требований Роспотребнадзора по недопущению распространения COVID-19, а также на предмет фальсификации справок об отсутствии заболевания.Следствием будут установлены причины и условия, способствовавшие возникновению и распространению заболевания в детском лагере. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20210626/paleolit-1738739814.html
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коронавирус в россии, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика тыва, происшествия
СК проводит проверку из-за вспышки COVID-19 в детском лагере в Туве
09:02 27.06.2021 (обновлено: 09:06 27.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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СК проводит проверку по факту вспышки COVID-19 в детском лагере в Туве, там заболели 66 детей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. СК проводит проверку по факту вспышки COVID-19 в детском лагере в Туве, там заболели 66 детей и восемь сотрудников, сообщается на сайте ведомства по региону.
Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса зафиксирована в тувинском детском лагере "Байлак", где заболели 66 детей и восемь сотрудников.
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"По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Тыва организовано проведение процессуальной проверки на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.
Установлено, что в лагере находились 174 ребенка и 33 работника. ПЦР-методом выявлено активное заболевание у 66 детей, а также у восьми сотрудников лагеря. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление соблюдения работниками лагеря антиковидных мер, требований Роспотребнадзора по недопущению распространения COVID-19, а также на предмет фальсификации справок об отсутствии заболевания.
Следствием будут установлены причины и условия, способствовавшие возникновению и распространению заболевания в детском лагере. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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