Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210627/kuban-1738802712.html
На Кубани в одном из поселений ввели режим ЧС из-за подтоплений
На Кубани в одном из поселений ввели режим ЧС из-за подтоплений - РИА Новости, 27.06.2021
На Кубани в одном из поселений ввели режим ЧС из-за подтоплений
Режим ЧС введен в Южненском сельском поселении Белореченского района Кубани после подтопления 21 дома, сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T14:15
2021-06-27T14:15
вениамин кондратьев
белореченский район
краснодарский край
павловский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/100605/12/1006051287_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3b5ee72c9abf939112d0bea672f5282.jpg
КРАСНОДАР, 27 июн – РИА Новости. Режим ЧС введен в Южненском сельском поселении Белореченского района Кубани после подтопления 21 дома, сообщает оперштаб Краснодарского края."В результате продолжительных осадков вечером 26 июня произошло подтопление низменных участков и прилегающих территорий к реке Чибрик. В зону подтопления попали 150 придомовых участков, в 21 дом поступила вода. На территории Южненского сельского поселения введен режим ЧС", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас работают оперштаб по ликвидации последствий ЧС опергруппы министерства ГО и ЧС края, объекты жизнедеятельности не повреждены и работают в штатном режиме. Вечером в субботу проведены работы по откачке воды с придомовых территорий и подвалов, а также расчистка колодцев.По состоянию на утро воскресенья река вернулась в русло, подтопленными остаются пять придомовых территорий, продолжается откачка воды, межведомственные группы начали обследования, обстановка на месте ЧС мониторится при помощи беспилотнников, добавляется в релизе. Уточняется, что также работает аэромобильная группировка ГУМЧС по региону, в задачи которой входит адресная помощь населению.Со ссылкой на гидрометцентр отмечается, что на территории края продолжает действовать штормовое предупреждение в связи с сильными дождями, ливнями в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра.Накануне оперштаб сообщил о подтоплении в результате субботнего дождя 25 дворов в Апшеронском районе Кубани, там вода зашла в 12 домов. О подтоплениях в результате осадков в субботу сообщили также власти Анапы и Геленджика. О сильном дожде с градом величиной с куриное яйцо, который, по предварительным данным, повредил крыши домов в Мостовском и Павловском районах в пятницу в своем Telegram-канале рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.
https://ria.ru/20210627/krym-1738794902.html
https://ria.ru/20210626/liven-1738743407.html
белореченский район
краснодарский край
павловский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/100605/12/1006051287_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_91c73e7972f703e2fdaea892e6f31c14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вениамин кондратьев, белореченский район, краснодарский край, павловский район, происшествия
На Кубани в одном из поселений ввели режим ЧС из-за подтоплений
14:15 27.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

На Кубани в одном из поселений ввели режим ЧС после подтопления 21 дома

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 27 июн – РИА Новости. Режим ЧС введен в Южненском сельском поселении Белореченского района Кубани после подтопления 21 дома, сообщает оперштаб Краснодарского края.
"В результате продолжительных осадков вечером 26 июня произошло подтопление низменных участков и прилегающих территорий к реке Чибрик. В зону подтопления попали 150 придомовых участков, в 21 дом поступила вода. На территории Южненского сельского поселения введен режим ЧС", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС оказывают помощь местным жителям в Керчи - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
12:24
Жителей Крыма предупредили о подъеме воды в реках, есть риск подтоплений
Отмечается, что сейчас работают оперштаб по ликвидации последствий ЧС опергруппы министерства ГО и ЧС края, объекты жизнедеятельности не повреждены и работают в штатном режиме. Вечером в субботу проведены работы по откачке воды с придомовых территорий и подвалов, а также расчистка колодцев.
По состоянию на утро воскресенья река вернулась в русло, подтопленными остаются пять придомовых территорий, продолжается откачка воды, межведомственные группы начали обследования, обстановка на месте ЧС мониторится при помощи беспилотнников, добавляется в релизе. Уточняется, что также работает аэромобильная группировка ГУМЧС по региону, в задачи которой входит адресная помощь населению.
На одной из улиц Ялты - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
Вчера, 16:59
В Ялте ливень привел к локальным подтоплениям
Со ссылкой на гидрометцентр отмечается, что на территории края продолжает действовать штормовое предупреждение в связи с сильными дождями, ливнями в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра.
Накануне оперштаб сообщил о подтоплении в результате субботнего дождя 25 дворов в Апшеронском районе Кубани, там вода зашла в 12 домов. О подтоплениях в результате осадков в субботу сообщили также власти Анапы и Геленджика. О сильном дожде с градом величиной с куриное яйцо, который, по предварительным данным, повредил крыши домов в Мостовском и Павловском районах в пятницу в своем Telegram-канале рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.
 
Вениамин КондратьевБелореченский районКраснодарский крайПавловский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:38В Киеве ограбили сотрудницу посольства США
16:30В Чехии назвали заявления Земана о взрывах во Врбетице безответственными
16:21В Казани произошла массовая драка
16:14МИД Чехии призвал к прагматичным отношениям с Россией
16:12Китай опубликовал видео посадки экспедиции на Марс
16:07В Москве установлен новый температурный рекорд
16:03В Госдуме прокомментировали заявление РПЦ об абортах
16:00Захарова оценила публикации британских СМИ об инциденте с эсминцем
15:56Земан объяснил, почему не верит лишь в одну версию взрывов во Врбетице
15:44Глава ДНР заявил, что ВСУ не сойдут с рук вооруженные провокации
15:32Раскрыт провальный план Польши по созданию оружия-невидимки против России
15:31Сербия провела крупнейшие учения с военной техникой из России
15:29Минкульт Украины убрал Киркорова из черного списка
15:28В Москве рекомендовали закрыть летние веранды
15:20Вильфанд предупредил об опасной жаре в Москве в понедельник
14:55В Турции при тушении крупного лесного пожар погиб человек
14:51Автомобиль насмерть сбил ребенка на севере Москвы
14:51Американский эсминец прибыл в Одессу для участия в учениях Sea Breeze
14:45Гинцбург заявил, что изменение вакцины при мутации COVID-19 займет неделю
14:34В Иордании мужчина умер через десять минут после прививки AstraZeneca
Лента новостейМолния