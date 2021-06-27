https://ria.ru/20210627/kuban-1738802712.html
На Кубани в одном из поселений ввели режим ЧС из-за подтоплений
На Кубани в одном из поселений ввели режим ЧС из-за подтоплений - РИА Новости, 27.06.2021
На Кубани в одном из поселений ввели режим ЧС из-за подтоплений
Режим ЧС введен в Южненском сельском поселении Белореченского района Кубани после подтопления 21 дома, сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T14:15
2021-06-27T14:15
2021-06-27T14:15
вениамин кондратьев
белореченский район
краснодарский край
павловский район
происшествия
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КРАСНОДАР, 27 июн – РИА Новости. Режим ЧС введен в Южненском сельском поселении Белореченского района Кубани после подтопления 21 дома, сообщает оперштаб Краснодарского края."В результате продолжительных осадков вечером 26 июня произошло подтопление низменных участков и прилегающих территорий к реке Чибрик. В зону подтопления попали 150 придомовых участков, в 21 дом поступила вода. На территории Южненского сельского поселения введен режим ЧС", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас работают оперштаб по ликвидации последствий ЧС опергруппы министерства ГО и ЧС края, объекты жизнедеятельности не повреждены и работают в штатном режиме. Вечером в субботу проведены работы по откачке воды с придомовых территорий и подвалов, а также расчистка колодцев.По состоянию на утро воскресенья река вернулась в русло, подтопленными остаются пять придомовых территорий, продолжается откачка воды, межведомственные группы начали обследования, обстановка на месте ЧС мониторится при помощи беспилотнников, добавляется в релизе. Уточняется, что также работает аэромобильная группировка ГУМЧС по региону, в задачи которой входит адресная помощь населению.Со ссылкой на гидрометцентр отмечается, что на территории края продолжает действовать штормовое предупреждение в связи с сильными дождями, ливнями в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра.Накануне оперштаб сообщил о подтоплении в результате субботнего дождя 25 дворов в Апшеронском районе Кубани, там вода зашла в 12 домов. О подтоплениях в результате осадков в субботу сообщили также власти Анапы и Геленджика. О сильном дожде с градом величиной с куриное яйцо, который, по предварительным данным, повредил крыши домов в Мостовском и Павловском районах в пятницу в своем Telegram-канале рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.
https://ria.ru/20210627/krym-1738794902.html
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вениамин кондратьев, белореченский район, краснодарский край, павловский район, происшествия
На Кубани в одном из поселений ввели режим ЧС из-за подтоплений
На Кубани в одном из поселений ввели режим ЧС после подтопления 21 дома
КРАСНОДАР, 27 июн – РИА Новости.
Режим ЧС введен в Южненском сельском поселении Белореченского района
Кубани после подтопления 21 дома, сообщает оперштаб Краснодарского края
.
"В результате продолжительных осадков вечером 26 июня произошло подтопление низменных участков и прилегающих территорий к реке Чибрик. В зону подтопления попали 150 придомовых участков, в 21 дом поступила вода. На территории Южненского сельского поселения введен режим ЧС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас работают оперштаб по ликвидации последствий ЧС опергруппы министерства ГО и ЧС края, объекты жизнедеятельности не повреждены и работают в штатном режиме. Вечером в субботу проведены работы по откачке воды с придомовых территорий и подвалов, а также расчистка колодцев.
По состоянию на утро воскресенья река вернулась в русло, подтопленными остаются пять придомовых территорий, продолжается откачка воды, межведомственные группы начали обследования, обстановка на месте ЧС мониторится при помощи беспилотнников, добавляется в релизе. Уточняется, что также работает аэромобильная группировка ГУМЧС по региону, в задачи которой входит адресная помощь населению.
Со ссылкой на гидрометцентр отмечается, что на территории края продолжает действовать штормовое предупреждение в связи с сильными дождями, ливнями в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра.
Накануне оперштаб сообщил о подтоплении в результате субботнего дождя 25 дворов в Апшеронском районе
Кубани, там вода зашла в 12 домов. О подтоплениях в результате осадков в субботу сообщили также власти Анапы
и Геленджика
. О сильном дожде с градом величиной с куриное яйцо, который, по предварительным данным, повредил крыши домов в Мостовском и Павловском районах
в пятницу в своем Telegram-канале
рассказал глава региона Вениамин Кондратьев
.