https://ria.ru/20210627/krym-1738794902.html

Жителей Крыма предупредили о подъеме воды в реках, есть риск подтоплений

Жителей Крыма предупредили о подъеме воды в реках, есть риск подтоплений - РИА Новости, 27.06.2021

Жителей Крыма предупредили о подъеме воды в реках, есть риск подтоплений

В ближайшие дни в некоторых реках Крыма ожидается подъем уровня воды, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T12:24

2021-06-27T12:24

2021-06-27T14:23

подтопления в крыму

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости. В ближайшие дни в некоторых реках Крыма ожидается подъем уровня воды, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.Есть риск новых подтоплений. Спасатели призвали крымчан и гостей полуострова держаться подальше от рек."В селевых бассейнах угроза схода селей", — говорится в сообщении.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Буйство стихии в Крыму: ялтинцы разбирают последствия наводнения Ялтинцы разбирают завалы после наводнения. Проливные дожди обрушились на побережье Крыма в ночь на 18 июня. За сутки выпала трехмесячная норма осадков. Реки вышли из берегов. Более 70 домов оказались затоплены, свыше 300 человек были эвакуированы. Сейчас вода спала, горожане восстанавливают город после потопа. 2021-06-27T12:24 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, общество