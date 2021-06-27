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Би-би-си опубликовала секретные документы о проходе эсминца вблизи Крыма
Би-би-си опубликовала секретные документы о проходе эсминца вблизи Крыма - РИА Новости, 27.06.2021
Би-би-си опубликовала секретные документы о проходе эсминца вблизи Крыма
На автобусной остановке в Кенте обнаружили секретные документы Министерства обороны Великобритании, в которых обсуждалась возможная реакция России на проход... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T12:58
2021-06-27T16:09
черное море
министерство обороны великобритании
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 27 июн — РИА Новости. На автобусной остановке в Кенте обнаружили секретные документы Министерства обороны Великобритании, в которых обсуждалась возможная реакция России на проход эсминца Defender, сообщает Би-би-си со ссылкой на источник.По информации издания, человек, обнаруживший 50-страничный документ, сам уведомил редакцию о находке и пожелал остаться анонимным.Согласно секретным данным, британская сторона предусматривала возможность агрессивной реакции Москвы на проход военного корабля. При этом рассматривался и альтернативный маршрут пути эсминца. Однако в этом случае Россия могла бы решить, что Великобритания "испугалась", сообщает Би-би-си.Также сообщается, что в документах обсуждалась политика администрации президента США Джо Байдена в отношении Китая и планы Великобритании по Афганистану после окончания миссии НАТО "Решительная поддержка".В среду Минобороны России заявило, что британский эсминец Defender пересек границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений открыл предупредительный огонь, а самолет Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца. Британское Минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также военное ведомство заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист Би-би-си, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.Позднее газета Telegraph со ссылкой на источники в Минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам политик назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.
https://ria.ru/20210625/esminets-1738649121.html
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черное море, министерство обороны великобритании, великобритания, в мире
Би-би-си опубликовала секретные документы о проходе эсминца вблизи Крыма
12:58 27.06.2021 (обновлено: 16:09 27.06.2021)
 
© Фото : Crown Copyright / LA(Phot) Chris MumbyЭсминец Defender Королевских ВМС Великобритании
Эсминец Defender Королевских ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© Фото : Crown Copyright / LA(Phot) Chris Mumby

Би-би-си опубликовала секретные документы о проходе эсминца Defender вблизи Крыма

Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 27 июн — РИА Новости. На автобусной остановке в Кенте обнаружили секретные документы Министерства обороны Великобритании, в которых обсуждалась возможная реакция России на проход эсминца Defender, сообщает Би-би-си со ссылкой на источник.
По информации издания, человек, обнаруживший 50-страничный документ, сам уведомил редакцию о находке и пожелал остаться анонимным.
Согласно секретным данным, британская сторона предусматривала возможность агрессивной реакции Москвы на проход военного корабля. При этом рассматривался и альтернативный маршрут пути эсминца. Однако в этом случае Россия могла бы решить, что Великобритания "испугалась", сообщает Би-би-си.
Также сообщается, что в документах обсуждалась политика администрации президента США Джо Байдена в отношении Китая и планы Великобритании по Афганистану после окончания миссии НАТО "Решительная поддержка".
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Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также военное ведомство заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист Би-би-си, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.
Позднее газета Telegraph со ссылкой на источники в Минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам политик назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.
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