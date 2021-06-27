https://ria.ru/20210627/defender-1738797646.html

Би-би-си опубликовала секретные документы о проходе эсминца вблизи Крыма

Би-би-си опубликовала секретные документы о проходе эсминца вблизи Крыма - РИА Новости, 27.06.2021

Би-би-си опубликовала секретные документы о проходе эсминца вблизи Крыма

На автобусной остановке в Кенте обнаружили секретные документы Министерства обороны Великобритании, в которых обсуждалась возможная реакция России на проход... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T12:58

2021-06-27T12:58

2021-06-27T16:09

черное море

министерство обороны великобритании

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 27 июн — РИА Новости. На автобусной остановке в Кенте обнаружили секретные документы Министерства обороны Великобритании, в которых обсуждалась возможная реакция России на проход эсминца Defender, сообщает Би-би-си со ссылкой на источник.По информации издания, человек, обнаруживший 50-страничный документ, сам уведомил редакцию о находке и пожелал остаться анонимным.Согласно секретным данным, британская сторона предусматривала возможность агрессивной реакции Москвы на проход военного корабля. При этом рассматривался и альтернативный маршрут пути эсминца. Однако в этом случае Россия могла бы решить, что Великобритания "испугалась", сообщает Би-би-си.Также сообщается, что в документах обсуждалась политика администрации президента США Джо Байдена в отношении Китая и планы Великобритании по Афганистану после окончания миссии НАТО "Решительная поддержка".В среду Минобороны России заявило, что британский эсминец Defender пересек границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений открыл предупредительный огонь, а самолет Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца. Британское Минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также военное ведомство заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист Би-би-си, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.Позднее газета Telegraph со ссылкой на источники в Минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам политик назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.

https://ria.ru/20210625/esminets-1738649121.html

https://ria.ru/20210625/skhvatka-1738645372.html

черное море

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черное море, министерство обороны великобритании, великобритания, в мире