Би-би-си опубликовала секретные документы о проходе эсминца вблизи Крыма
12:58 27.06.2021 (обновлено: 16:09 27.06.2021)
Би-би-си опубликовала секретные документы о проходе эсминца Defender вблизи Крыма
ЛОНДОН, 27 июн — РИА Новости. На автобусной остановке в Кенте обнаружили секретные документы Министерства обороны Великобритании, в которых обсуждалась возможная реакция России на проход эсминца Defender, сообщает Би-би-си со ссылкой на источник.
По информации издания, человек, обнаруживший 50-страничный документ, сам уведомил редакцию о находке и пожелал остаться анонимным.
Согласно секретным данным, британская сторона предусматривала возможность агрессивной реакции Москвы на проход военного корабля. При этом рассматривался и альтернативный маршрут пути эсминца. Однако в этом случае Россия могла бы решить, что Великобритания "испугалась", сообщает Би-би-си.
Также сообщается, что в документах обсуждалась политика администрации президента США Джо Байдена в отношении Китая и планы Великобритании по Афганистану после окончания миссии НАТО "Решительная поддержка".
В среду Минобороны России заявило, что британский эсминец Defender пересек границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений открыл предупредительный огонь, а самолет Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца. Британское Минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.
Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также военное ведомство заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист Би-би-си, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.
Позднее газета Telegraph со ссылкой на источники в Минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам политик назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.