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Умерла актриса, сыгравшая главную роль в сказке "Двенадцать месяцев"
Умерла актриса, сыгравшая главную роль в сказке "Двенадцать месяцев" - РИА Новости, 27.06.2021
Умерла актриса, сыгравшая главную роль в сказке "Двенадцать месяцев"
Заслуженная артистка России Наталья Попова умерла в возрасте 73 лет в Санкт-Петербурге. Об этом пишет портал 78.ru со ссылкой на театр-фестиваль "Балтийский... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T10:31
2021-06-27T10:31
2021-06-27T11:28
культура
ленинградский институт театра, музыки и кинематографии
санкт-петербург
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Заслуженная артистка России Наталья Попова умерла в возрасте 73 лет в Санкт-Петербурге. Об этом пишет портал 78.ru со ссылкой на театр-фестиваль "Балтийский дом".Причина смерти и дата прощания пока не уточняются.Наталья Попова родилась 26 мая 1949 года в Ленинграде. Окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Служила в Ленинградском государственном театре имени Ленинского Комсомола (ныне театр-фестиваль "Балтийский дом"). Получила наибольшую популярность после главной роли в фильме-сказке "Двенадцать месяцев".
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ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, санкт-петербург
Умерла актриса, сыгравшая главную роль в сказке "Двенадцать месяцев"
10:31 27.06.2021 (обновлено: 11:28 27.06.2021)
Умерла актриса Наталья Попова, сыгравшая главную роль в сказке "Двенадцать месяцев"