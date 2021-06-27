https://ria.ru/20210627/aktrisa-1738786339.html

Умерла актриса, сыгравшая главную роль в сказке "Двенадцать месяцев"

Умерла актриса, сыгравшая главную роль в сказке "Двенадцать месяцев" - РИА Новости, 27.06.2021

Умерла актриса, сыгравшая главную роль в сказке "Двенадцать месяцев"

Заслуженная артистка России Наталья Попова умерла в возрасте 73 лет в Санкт-Петербурге. Об этом пишет портал 78.ru со ссылкой на театр-фестиваль "Балтийский... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T10:31

2021-06-27T10:31

2021-06-27T11:28

культура

ленинградский институт театра, музыки и кинематографии

санкт-петербург

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Заслуженная артистка России Наталья Попова умерла в возрасте 73 лет в Санкт-Петербурге. Об этом пишет портал 78.ru со ссылкой на театр-фестиваль "Балтийский дом".Причина смерти и дата прощания пока не уточняются.Наталья Попова родилась 26 мая 1949 года в Ленинграде. Окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Служила в Ленинградском государственном театре имени Ленинского Комсомола (ныне театр-фестиваль "Балтийский дом"). Получила наибольшую популярность после главной роли в фильме-сказке "Двенадцать месяцев".

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, санкт-петербург