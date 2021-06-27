Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210627/aktrisa-1738786339.html
Умерла актриса, сыгравшая главную роль в сказке "Двенадцать месяцев"
Умерла актриса, сыгравшая главную роль в сказке "Двенадцать месяцев" - РИА Новости, 27.06.2021
Умерла актриса, сыгравшая главную роль в сказке "Двенадцать месяцев"
Заслуженная артистка России Наталья Попова умерла в возрасте 73 лет в Санкт-Петербурге. Об этом пишет портал 78.ru со ссылкой на театр-фестиваль "Балтийский... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T10:31
2021-06-27T11:28
культура
ленинградский институт театра, музыки и кинематографии
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738786064_0:31:720:436_1920x0_80_0_0_1cde1d71a4e470419319b31c72687947.jpg
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Заслуженная артистка России Наталья Попова умерла в возрасте 73 лет в Санкт-Петербурге. Об этом пишет портал 78.ru со ссылкой на театр-фестиваль "Балтийский дом".Причина смерти и дата прощания пока не уточняются.Наталья Попова родилась 26 мая 1949 года в Ленинграде. Окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Служила в Ленинградском государственном театре имени Ленинского Комсомола (ныне театр-фестиваль "Балтийский дом"). Получила наибольшую популярность после главной роли в фильме-сказке "Двенадцать месяцев".
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738786064_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_3c2fe68ad85ae43aeac5fb7779767d7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, санкт-петербург
Умерла актриса, сыгравшая главную роль в сказке "Двенадцать месяцев"
10:31 27.06.2021 (обновлено: 11:28 27.06.2021)
 
© Ленфильм (1973)Кадр из фильма "Двенадцать месяцев"
Кадр из фильма Двенадцать месяцев
© Ленфильм (1973)

Умерла актриса Наталья Попова, сыгравшая главную роль в сказке "Двенадцать месяцев"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Заслуженная артистка России Наталья Попова умерла в возрасте 73 лет в Санкт-Петербурге. Об этом пишет портал 78.ru со ссылкой на театр-фестиваль "Балтийский дом".
"Не стало дорогого, родного для нас человека <…> такое внезапное горе, невосполнимая потеря, — говорится в сообщении.
Причина смерти и дата прощания пока не уточняются.
Наталья Попова родилась 26 мая 1949 года в Ленинграде. Окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Служила в Ленинградском государственном театре имени Ленинского Комсомола (ныне театр-фестиваль "Балтийский дом"). Получила наибольшую популярность после главной роли в фильме-сказке "Двенадцать месяцев".
 
КультураЛенинградский институт театра, музыки и кинематографииСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:30В Чехии назвали заявления Земана о взрывах во Врбетице безответственными
16:21В Казани произошла массовая драка
16:14МИД Чехии призвал к прагматичным отношениям с Россией
16:12Китай опубликовал видео посадки экспедиции на Марс
16:07В Москве установлен новый температурный рекорд
16:03В Госдуме прокомментировали заявление РПЦ об абортах
16:00Захарова оценила публикации британских СМИ об инциденте с эсминцем
15:56Земан объяснил, почему не верит лишь в одну версию взрывов во Врбетице
15:44Глава ДНР заявил, что ВСУ не сойдут с рук вооруженные провокации
15:32Раскрыт провальный план Польши по созданию оружия-невидимки против России
15:31Сербия провела крупнейшие учения с военной техникой из России
15:29Минкульт Украины убрал Киркорова из черного списка
15:28В Москве рекомендовали закрыть летние веранды
15:20Вильфанд предупредил об опасной жаре в Москве в понедельник
14:55В Турции при тушении крупного лесного пожар погиб человек
14:51Автомобиль насмерть сбил ребенка на севере Москвы
14:51Американский эсминец прибыл в Одессу для участия в учениях Sea Breeze
14:45Гинцбург заявил, что изменение вакцины при мутации COVID-19 займет неделю
14:34В Иордании мужчина умер через десять минут после прививки AstraZeneca
14:23В Липецкой области арестовали фигуранта дела о гибели подростков
Лента новостейМолния