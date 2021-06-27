https://ria.ru/20210627/affleck-1738654956.html

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек планируют пожениться

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек планируют пожениться - РИА Новости, 27.06.2021

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек планируют пожениться

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек планируют пожениться, сообщает The Sun. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T16:04

2021-06-27T16:04

2021-06-27T16:04

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бен аффлек

дженнифер лопес

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек планируют пожениться, сообщает The Sun. По данным СМИ, Аффлек хочет жениться на Джей Ло до конца года, так как очень боится потерять ее во второй раз."Технически новым отношениям может быть всего несколько недель, но на самом деле они продолжают свой роман с того места, на котором остановились много лет назад", — говорит инсайдер. Бен и Джей Ло уже давно знакомы с "хорошими, плохими и уродливыми" сторонами друг друга, также рассказал прессе источник. Аффлек и Лопес встречались в 2000-х, актер сделал предложение певице, однако свадьба не состоялась. В январе 2004 стало известно, что они расстались.Слухи о романе Дженнифер и Бена появились в Сети в конце апреля 2021 года. Пресса регулярно публикует комментарии об их отношениях близких к ним людей. На днях инсайдер раскрыл, как к воссоединению артистов относится бывшая жена актера Дженнифер Гарнер.

https://ria.ru/20210622/lopez-1738131856.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, дженнифер гарнер, бен аффлек, дженнифер лопес