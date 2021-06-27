https://ria.ru/20210627/aes-1738745744.html

Японию ничему не научила "Фукусима": миру уже страшно

Японию ничему не научила "Фукусима": миру уже страшно - РИА Новости, 27.06.2021

Японию ничему не научила "Фукусима": миру уже страшно

На этой неделе в Японии произошло знаковое событие, которое, с одной стороны, привело всех экологов в состояние, близкое к обмороку, с другой — подтвердило... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T08:00

2021-06-27T08:00

2021-06-27T09:35

аэс "фукусима"

япония

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На этой неделе в Японии произошло знаковое событие, которое, с одной стороны, привело всех экологов в состояние, близкое к обмороку, с другой — подтвердило безальтернативность классической энергетики. Впрочем, обо всем по порядку.В префектуре Фукуи после почти десяти лет простоя был перезапущен третий энергоблок атомной электростанции "Михама". Событие, казалось бы, совершенно рядовое, но таким оно видится, только если не знать подробности.Дело в том, что возвращенный в строй реактор — один из старейших не только в Японии, но и в мире. Официальный запуск третьего энергоблока АЭС "Михама" с американским реактором типа PWR состоялся в декабре 1976 года, соответственно, на сегодняшний день этот сложный технический объект повышенной опасности перешагнул возрастной рубеж в сорок четыре года. Это практически рекорд среди действующих атомных станций, старше только швейцарская "Бецнау", чей аналогичный реактор производства компании Westinghouse неустанно трудится с 1972 года.История "Михамы" весьма интересна. Первые ее два энергоблока были построены и запущены в 1970-м и 1972 году соответственно. Примечательный факт: каждый последующий объект имеет мощность большую, чем его предшественник. Мощность первого реактора была всего триста сорок мегаватт, второго — пятьсот, а вот третий уже имеет мощность свыше восьмисот двадцати мегаватт. "Михама" вместе со своими "коллегами" строилась во времена так называемого атомного бума, что позволило Японии значительно улучшить собственную энерговооруженность и создало предпосылки для технического рывка, благодаря которому Япония по сей день по праву считается одной из наиболее технически и технологически развитых стран. Добавим, что три из десяти самых мощных мировых АЭС — "Фукусима", "Касивадзаки-Карива" и "Охи" — тоже находятся в Стране восходящего солнца. "Михама", как и ее соседка по префектуре "Охи", обеспечивает электроэнергией крупнейший производственный кластер в районе Осака, чей внутренний валовый продукт сопоставим с аналогичным показателем целой страны — такой, например, как Мексика. То есть без малейшего преувеличения можно сказать, что атомная энергетика — это одна из важнейших составляющих не только технического прогресса, но и национального благосостояния Японии.При этом Reuters в своей публикации приводит мнение бывшего заместителя председателя комиссии по вопросам атомной энергетики при кабинете министров Тацухиро Судзуки (Tatsujiro Suzuki), который называет перезапуск энергоблока чуть ли не катастрофой планетарного масштаба. И у него на это есть основания.За время существования на "Михама" неоднократно случались нештатные ситуации и даже аварии. Например, в 1991 году на втором энергоблоке лопнула одна из труб парогенератора, что привело к срабатыванию системы аварийного охлаждения реактора. В результате аварии случилась утечка радиации. В 2004-м уже в третьем энергоблоке, о котором идет речь сегодня, из-за прорыва магистрали высокого давления раскаленным паром убило пятерых сотрудников станции, еще шестеро получили серьезные ожоги. Комиссия по расследованию причин аварии установила, что компания-оператор Kansai Electric Power проводила проверки только состава воды, а сама трубная обвязка реактора не проверялась годами. Энергоблок был остановлен, повторно запущен в 2007 году, но поработать ему довелось всего четыре года — до аварии на "Фукусиме", после чего его вновь вывели из эксплуатации.Кроме этого, Kansai Electric признала факт получения взяток и ценных подарков от администрации одного из городов, где расположены их объекты генерации. Городские власти подобным образом пытались повлиять на вышестоящие инстанции, принимающие решение по эксплуатации электростанций, чтобы не допустить их закрытия и, как следствие, потерю источника финансирования местных бюджетов и рабочих мест для населения. Факт взяточничества выплыл наружу и спровоцировал громкий скандал, однако в Kansai Electric заверили, что они провели тщательное внутреннее расследование и подобное больше не повторится.И вот на дворе аномально жаркое лето неспокойного 2021 года. Страны проводят массовую вакцинацию населения и всеми силами пытаются преодолеть кризис, спровоцированный пандемией и затяжным локдауном. Производства выходят на докризисный уровень, что приводит к росту потребления электроэнергии, а это по цепочке тянет за собой спрос на энергетические ресурсы. Комплекс этих условий привел к тому, что стоимость природного газа в Европе подскочила почти до четырехсот долларов за тысячу кубометров и, если аномальная жара не отступит, есть все основания думать, что это еще не предел. Но если Германия, Нидерланды и Польша спасают свою промышленность, закупая все больше угля, то для островной Японии это довольно затруднительно. Потому нет ничего удивительного, что высокопоставленные представители Министерства экономики, торговли и промышленности только за прошлый год более пятидесяти раз посетили префектуру Фукуи, изучая возможность перезапуска третьего энергоблока станции "Михама". Бюджету нужны деньги, промышленности нужно электричество — и получить его можно, только преодолев "фукусимский синдром".Согласно официальной статистике, в 2019 году атомная генерация в энергобалансе Японии занимала скромные три процента, однако в сегодняшней гонке экономик на счету каждый мегаватт, и потому наша небогатая природными ресурсами восточная соседка делает единственно возможное: возвращает в строй все, что только можно, включая "старичков".Происходящее в Японии максимально наглядно показывает, что современная так называемая зеленая повестка не стоит и выеденного яйца. Страны и правительства упорно талдычат о необходимости перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), но как только начинаются малейшие проблемы, то все разговоры прекращаются, благие начинания сворачиваются и все возвращается на круги своя. Оно и понятно: одно дело разглагольствовать в хорошо освещенном кондиционированном конференц-зале о светлом будущем ВИЭ, и совсем другое — объяснять представителям крупного бизнеса, почему киловатт-час для их предприятий в этом сезоне подорожал в несколько раз.Современная мировая экономика построена на мощном углеводородном фундаменте, и изменить это в ближайшие десятилетия не получится. И дело даже не в том, что возобновляемые источники энергии пока по производительности и применимости сильно отстают от своих "грязных" визави. Конкуренция с новыми технологиями ВИЭ, аварии, подобные "Фукусиме", — все это заставляет развиваться и сектор классической энергетики. Современные ультрасверхкритические котлы угольных электростанций имеют КПД свыше сорока пяти процентов, а новые системы фильтрации позволяют улавливать почти все вредные выбросы. Из года в год растут объемы сжижения природного газа и география его поставок, да и сам газ с нефтью — давно не только банальное топливо, но и базис для целого комплекса производств, без которых невозможна наша привычная комфортная жизнь.Остается лишь надеяться, что японцы сделали все необходимые выводы и подойдут к эксплуатации старенькой АЭС "Михама" со всей тщательностью и ответственностью. Атомная энергетика — это, несомненно, наше светлое и теплое будущее, и очень важно победить в людях радиофобию, спровоцированную Чернобылем и "Фукусимой", и добиться этого можно, только избежав новых аварий.

https://ria.ru/20210416/fukusima-1728509684.html

https://ria.ru/20210414/radiatsiya-1728088305.html

https://ria.ru/20210622/gaz-1737961613.html

https://ria.ru/20190627/1555884350.html

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Сергей Савчук https://cdn24.img.ria.ru/images/152519/18/1525191854_0:236:1817:2054_100x100_80_0_0_7491563546ce9fad5a24456f304276b4.jpg

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Сергей Савчук https://cdn24.img.ria.ru/images/152519/18/1525191854_0:236:1817:2054_100x100_80_0_0_7491563546ce9fad5a24456f304276b4.jpg

аэс "фукусима", япония, колумнисты - авторы, авторы