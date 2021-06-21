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Европа позвала неправильную помощь
Европа позвала неправильную помощь - РИА Новости, 21.06.2021
Европа позвала неправильную помощь
Американское издание Bloomberg со ссылкой на швейцарскую трейдинговую компанию Axpo Solutions AG с прискорбием сообщает, что потребление угля в Европе в текущем РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T08:00
2021-06-21T07:58
россия
цены на нефть
северный поток — 2
газпром
евросоюз
нидерланды
варшава
авторы
экономика
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Американское издание Bloomberg со ссылкой на швейцарскую трейдинговую компанию Axpo Solutions AG с прискорбием сообщает, что потребление угля в Европе в текущем году по сравнению с предыдущим выросло на целых пять процентов.Причин тому несколько.Первая — это резкий рост потребления электроэнергии, связанный с восстановлением экономики и производства. Владельцы крупного и среднего бизнеса, понесшие за прошлый год из-за пандемии колоссальные убытки, бросились наверстывать упущенное. Наиболее значительный рост потребления угля наблюдается сразу в трех странах: Германии, Польше и Нидерландах.Вторая, но не менее важная причина наглядно показывает, насколько тонка и чувствительна структура современной мировой экономики, насколько она зависима от надежных поставок энергоносителей и как важна для ее развития стабильность всех процессов, включая производство электричества.Скачкообразный рост потребления угля вызван тем, что в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) сосредоточено на 25 процентов меньше газа, чем годом ранее. Обусловлено это целым рядом факторов.Сыграла свою роль затяжная и очень холодная зима, когда компании-операторы были вынуждены отбирать из ПХГ дополнительные объемы. Как сообщает Gas Infrastructure Europe, в результате этих действий из хранилищ выбрали более 66 миллиардов кубометров газа, а взамен было закачано всего 13,6 миллиарда. По оценке специалистов "Газпрома", по сравнению с прошлым годом Евросоюз отстает по объемам активного газа минимум на 33 миллиарда кубометров.Еще одним обстоятельством стало уменьшение транзита через территорию Украины. "Газпром", невзирая на условие "качай или плати" и фактическую переплату за невыбранные объемы, в прошлом году прокачал рекордно малое количество голубого топлива — всего 55,8 миллиарда кубометров.Аналитики Bloomberg считают, что таким образом Россия повышает важность "Северного потока — 2" в глазах европейских обывателей и промышленников, выбивая козыри из рук всевозможных противников газопровода, включая политические проамериканские группировки.Как бы то ни было, по совокупности всех обстоятельств природный газ на европейских хабах торгуется по рекордно высокой цене. Так, например, на хабе NCG цена в последнюю неделю достигала 363,8 доллара за тысячу кубометров, что на целых сто долларов выше прошлогодних значений. Более того, указанная стоимость в среднем на 30-40 долларов выше цен зимней торговой сессии, что само по себе нонсенс. Любой трейдер или аналитик без колебаний подтвердит, что зимой — в период отопительного сезона — цена на природный газ в среднем в полтора раза выше, чем летом. Выход из пандемии фактически же привел к образованию зеркальной ситуации, спровоцировавшей скачок цен.Именно последний фактор и вернул уголь на мировую арену. Если год назад стоимость угля энергетических марок колебалась в пределах пятидесяти долларов за тонну, то есть ниже планки рентабельности, то сегодня он же продается уже по 110 долларов. Немудрено, что на фоне рекордных цен на газ и стремительно растущего потребления электроэнергии компании и государства тут же забыли про экологию и сделали ставку на ископаемое топливо. Как любили шутить еще в советские времена, экономика должна быть экономной.Что касается главных нарушителей экологического спокойствия — Германии, Нидерландов и Польши, — то здесь нет ни малейших сюрпризов.У Берлина, планомерно сворачивающего атомную генерацию, фактически остался всего один ресурс для обеспечения собственных нужд — это природный газ. Напомним, что Германия является главным мировым импортером данного вида топлива. И текущий дефицит способен подорвать восстановление немецкой экономики либо очень ее усложнить. К тому же всего год назад в земле Северный Рейн — Вестфалия была запущена угольная электростанция последнего поколения Datteln 4 мощностью 1,1 гигаватта, что сопоставимо с атомным реактором. ТЭС отвечает всем современным требованиям по выбросам парниковых и ядовитых газов. Более того, установленное на станции оборудование позволяет достигать внушительного КПД в 45 процентов, а производимое на ней электричество — одно из самых дешевых в Европе, всего 3,53 евро за мегаватт-час.Потому стоит ли удивляться, что Берлин без особых колебаний дал зеленый свет своим угольщикам.С Нидерландами все еще проще.Из-за нарастающей сейсмической активности в районе газоносного бассейна Гронинген, главного источника природного газа, идущего как внутренним потребителям, так и на экспорт, официальный Амстердам принял решение о прекращении добычи. Первоначально это планировалось сделать к 2030 году, но землетрясения в небольшой стране пошли с такой силой и регулярностью, что дату сдвинули на лето 2022-го. Еще в 2017 году Гронинген давал чуть менее 25 миллиардов кубометров, а уже в 2020-м этот показатель упал до 12 миллиардов. Если динамика сохранится, то ровно через год на Гронингене окончательно "закрутят вентиль".При этом перед страной, тратящей на собственные нужды 36,8 миллиарда кубометров газа в год, стоит нетривиальная задача по обеспечению энергетической безопасности. Атомную электростанцию быстро не построишь, СПГ в таких объемах закупить и привезти крайне проблематично, а потому остается всего один выход.Что касается Польши, то это традиционно самая "грязная" с точки зрения экологии страна Европы, критически зависящая от добычи и импорта угля. По данным американской правительственной Energy Information Administration, в 2019 году польские угольные электростанции произвели 164 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что составляет 74 процента от общей структуры генерации. Именно по этой причине Варшава, только вынашивающая планы строительства АЭС, постоянно и осознанно саботирует все экологические программы Евросоюза. Свет и тепло в домах своих граждан для команды Анджея Дуды намного важнее, чем все программы декарбонизации, вместе взятые. С позиции обеспечения национальных интересов такой подход, конечно, совершенно оправдан.Подводя итог, следует отметить, что события последних лет уже не раз разрушали все рыночные тренды, до того момента считавшиеся незыблемыми. Аномальные сезонные температуры, пандемия, принудительная остановка производств, последующее восстановление индустрии неоднократно переворачивали рынки с ног на голову, то загоняя цены на нефть в отрицательную зону, то обнаруживая нехватку природного газа и увеличение спроса на уголь. В текущем коридоре цен внезапно рентабельными могут стать поставки именно российского угля, чья стоимость производства колеблется в районе восьмидесяти долларов за тонну.По странному стечению обстоятельств в мае шахтеры Кузбасса увеличили добычу угля сразу на 10,5 процента, выдав на-гора 19,9 миллиона тонн.В среде наших горняков ходит шутка о том, что уголь для коллективного Запада — как белый гетеросексуальный мужчина. Его никто не любит, все его унижают и требуют убраться вон, но как только случается серьезная проблема, его первым зовут на помощь.
https://ria.ru/20210302/energetika-1599607512.html
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Сергей Савчук
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россия, цены на нефть, северный поток — 2, газпром, евросоюз, нидерланды, варшава, авторы, экономика

Европа позвала неправильную помощь

08:00 21.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПогрузка угля в вагоны
Погрузка угля в вагоны - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сергей Савчук
Сергей Савчук
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Американское издание Bloomberg со ссылкой на швейцарскую трейдинговую компанию Axpo Solutions AG с прискорбием сообщает, что потребление угля в Европе в текущем году по сравнению с предыдущим выросло на целых пять процентов.
Причин тому несколько.
Первая — это резкий рост потребления электроэнергии, связанный с восстановлением экономики и производства. Владельцы крупного и среднего бизнеса, понесшие за прошлый год из-за пандемии колоссальные убытки, бросились наверстывать упущенное. Наиболее значительный рост потребления угля наблюдается сразу в трех странах: Германии, Польше и Нидерландах.
Вторая, но не менее важная причина наглядно показывает, насколько тонка и чувствительна структура современной мировой экономики, насколько она зависима от надежных поставок энергоносителей и как важна для ее развития стабильность всех процессов, включая производство электричества.
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Скачкообразный рост потребления угля вызван тем, что в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) сосредоточено на 25 процентов меньше газа, чем годом ранее. Обусловлено это целым рядом факторов.
Сыграла свою роль затяжная и очень холодная зима, когда компании-операторы были вынуждены отбирать из ПХГ дополнительные объемы. Как сообщает Gas Infrastructure Europe, в результате этих действий из хранилищ выбрали более 66 миллиардов кубометров газа, а взамен было закачано всего 13,6 миллиарда. По оценке специалистов "Газпрома", по сравнению с прошлым годом Евросоюз отстает по объемам активного газа минимум на 33 миллиарда кубометров.
Еще одним обстоятельством стало уменьшение транзита через территорию Украины. "Газпром", невзирая на условие "качай или плати" и фактическую переплату за невыбранные объемы, в прошлом году прокачал рекордно малое количество голубого топлива — всего 55,8 миллиарда кубометров.
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Аналитики Bloomberg считают, что таким образом Россия повышает важность "Северного потока — 2" в глазах европейских обывателей и промышленников, выбивая козыри из рук всевозможных противников газопровода, включая политические проамериканские группировки.
Как бы то ни было, по совокупности всех обстоятельств природный газ на европейских хабах торгуется по рекордно высокой цене. Так, например, на хабе NCG цена в последнюю неделю достигала 363,8 доллара за тысячу кубометров, что на целых сто долларов выше прошлогодних значений. Более того, указанная стоимость в среднем на 30-40 долларов выше цен зимней торговой сессии, что само по себе нонсенс. Любой трейдер или аналитик без колебаний подтвердит, что зимой — в период отопительного сезона — цена на природный газ в среднем в полтора раза выше, чем летом. Выход из пандемии фактически же привел к образованию зеркальной ситуации, спровоцировавшей скачок цен.
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Именно последний фактор и вернул уголь на мировую арену. Если год назад стоимость угля энергетических марок колебалась в пределах пятидесяти долларов за тонну, то есть ниже планки рентабельности, то сегодня он же продается уже по 110 долларов. Немудрено, что на фоне рекордных цен на газ и стремительно растущего потребления электроэнергии компании и государства тут же забыли про экологию и сделали ставку на ископаемое топливо. Как любили шутить еще в советские времена, экономика должна быть экономной.
Что касается главных нарушителей экологического спокойствия — Германии, Нидерландов и Польши, — то здесь нет ни малейших сюрпризов.
У Берлина, планомерно сворачивающего атомную генерацию, фактически остался всего один ресурс для обеспечения собственных нужд — это природный газ. Напомним, что Германия является главным мировым импортером данного вида топлива. И текущий дефицит способен подорвать восстановление немецкой экономики либо очень ее усложнить. К тому же всего год назад в земле Северный Рейн — Вестфалия была запущена угольная электростанция последнего поколения Datteln 4 мощностью 1,1 гигаватта, что сопоставимо с атомным реактором. ТЭС отвечает всем современным требованиям по выбросам парниковых и ядовитых газов. Более того, установленное на станции оборудование позволяет достигать внушительного КПД в 45 процентов, а производимое на ней электричество — одно из самых дешевых в Европе, всего 3,53 евро за мегаватт-час.
Потому стоит ли удивляться, что Берлин без особых колебаний дал зеленый свет своим угольщикам.
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С Нидерландами все еще проще.
Из-за нарастающей сейсмической активности в районе газоносного бассейна Гронинген, главного источника природного газа, идущего как внутренним потребителям, так и на экспорт, официальный Амстердам принял решение о прекращении добычи. Первоначально это планировалось сделать к 2030 году, но землетрясения в небольшой стране пошли с такой силой и регулярностью, что дату сдвинули на лето 2022-го. Еще в 2017 году Гронинген давал чуть менее 25 миллиардов кубометров, а уже в 2020-м этот показатель упал до 12 миллиардов. Если динамика сохранится, то ровно через год на Гронингене окончательно "закрутят вентиль".
При этом перед страной, тратящей на собственные нужды 36,8 миллиарда кубометров газа в год, стоит нетривиальная задача по обеспечению энергетической безопасности. Атомную электростанцию быстро не построишь, СПГ в таких объемах закупить и привезти крайне проблематично, а потому остается всего один выход.
Что касается Польши, то это традиционно самая "грязная" с точки зрения экологии страна Европы, критически зависящая от добычи и импорта угля. По данным американской правительственной Energy Information Administration, в 2019 году польские угольные электростанции произвели 164 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что составляет 74 процента от общей структуры генерации. Именно по этой причине Варшава, только вынашивающая планы строительства АЭС, постоянно и осознанно саботирует все экологические программы Евросоюза. Свет и тепло в домах своих граждан для команды Анджея Дуды намного важнее, чем все программы декарбонизации, вместе взятые. С позиции обеспечения национальных интересов такой подход, конечно, совершенно оправдан.
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Подводя итог, следует отметить, что события последних лет уже не раз разрушали все рыночные тренды, до того момента считавшиеся незыблемыми. Аномальные сезонные температуры, пандемия, принудительная остановка производств, последующее восстановление индустрии неоднократно переворачивали рынки с ног на голову, то загоняя цены на нефть в отрицательную зону, то обнаруживая нехватку природного газа и увеличение спроса на уголь. В текущем коридоре цен внезапно рентабельными могут стать поставки именно российского угля, чья стоимость производства колеблется в районе восьмидесяти долларов за тонну.
По странному стечению обстоятельств в мае шахтеры Кузбасса увеличили добычу угля сразу на 10,5 процента, выдав на-гора 19,9 миллиона тонн.
В среде наших горняков ходит шутка о том, что уголь для коллективного Запада — как белый гетеросексуальный мужчина. Его никто не любит, все его унижают и требуют убраться вон, но как только случается серьезная проблема, его первым зовут на помощь.
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РоссияЦены на нефтьСеверный поток — 2ГазпромЕвросоюзНидерландыВаршаваАвторыЭкономика
 
 
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