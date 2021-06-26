https://ria.ru/20210626/yalta-1738746950.html

Подвал Ялтинского историко-литературного музея снова затопило после дождя

Подвал Ялтинского историко-литературного музея снова затопило после дождя - РИА Новости, 26.06.2021

Подвал Ялтинского историко-литературного музея снова затопило после дождя

Подвал Ялтинского историко-литературного музея, где проводятся художественные выставки, снова подтопило из-за сильного дождя, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T18:00

2021-06-26T18:00

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культура

подтопления в крыму

ялта

происшествия

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ЯЛТА, 26 июн - РИА Новости. Подвал Ялтинского историко-литературного музея, где проводятся художественные выставки, снова подтопило из-за сильного дождя, передает корреспондент РИА Новости с места события.В субботу днём после наводнения недельной давности из-за ливней на Ялту снова обрушился сильный дождь. Ранее директор Ялтинского историко-литературного музея Юлия Рудник сообщала РИА Новости, что во время наводнения подвал учреждения заполнялся водой почти до потолка, к счастью, экспонатов здесь не было, так как в музее готовили новую выставку. К субботе помещение очистили от ила и занимались просушкой, что важно сделать в кратчайшие сроки, так как над подвалом находится фондохранилище.В субботу после дождя возле музея находятся сотрудники МЧС. По их словам, они здесь с утра занимались просушкой подвала тепловыми пушками.Также дождевая вода скопилась и на территории одного из кафе набережной.Сейчас в Ялте солнечно.

ялта

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ялта во время дождя: улицы снова подтопило В Ялте подтопило улицы и дороги из-за дождя 2021-06-26T18:00 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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