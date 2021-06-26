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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210626/yalta-1738746950.html
Подвал Ялтинского историко-литературного музея снова затопило после дождя
Подвал Ялтинского историко-литературного музея снова затопило после дождя - РИА Новости, 26.06.2021
Подвал Ялтинского историко-литературного музея снова затопило после дождя
Подвал Ялтинского историко-литературного музея, где проводятся художественные выставки, снова подтопило из-за сильного дождя, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T18:00
2021-06-26T18:00
культура
подтопления в крыму
ялта
происшествия
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ЯЛТА, 26 июн - РИА Новости. Подвал Ялтинского историко-литературного музея, где проводятся художественные выставки, снова подтопило из-за сильного дождя, передает корреспондент РИА Новости с места события.В субботу днём после наводнения недельной давности из-за ливней на Ялту снова обрушился сильный дождь. Ранее директор Ялтинского историко-литературного музея Юлия Рудник сообщала РИА Новости, что во время наводнения подвал учреждения заполнялся водой почти до потолка, к счастью, экспонатов здесь не было, так как в музее готовили новую выставку. К субботе помещение очистили от ила и занимались просушкой, что важно сделать в кратчайшие сроки, так как над подвалом находится фондохранилище.В субботу после дождя возле музея находятся сотрудники МЧС. По их словам, они здесь с утра занимались просушкой подвала тепловыми пушками.Также дождевая вода скопилась и на территории одного из кафе набережной.Сейчас в Ялте солнечно.
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РИА Новости
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4.7
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Ялта во время дождя: улицы снова подтопило
В Ялте подтопило улицы и дороги из-за дождя
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видео, подтопления в крыму, ялта, происшествия
Подвал Ялтинского историко-литературного музея снова затопило после дождя
ЯЛТА, 26 июн - РИА Новости. Подвал Ялтинского историко-литературного музея, где проводятся художественные выставки, снова подтопило из-за сильного дождя, передает корреспондент РИА Новости с места события.
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Подвал Ялтинского историко-литературного музея снова затопило после дождя

18:00 26.06.2021
 
© Фото : ГУ МЧС по Республике КрымПоследствия ливня в Ялте
Последствия ливня в Ялте - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© Фото : ГУ МЧС по Республике Крым
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ЯЛТА, 26 июн - РИА Новости. Подвал Ялтинского историко-литературного музея, где проводятся художественные выставки, снова подтопило из-за сильного дождя, передает корреспондент РИА Новости с места события.
В субботу днём после наводнения недельной давности из-за ливней на Ялту снова обрушился сильный дождь. Ранее директор Ялтинского историко-литературного музея Юлия Рудник сообщала РИА Новости, что во время наводнения подвал учреждения заполнялся водой почти до потолка, к счастью, экспонатов здесь не было, так как в музее готовили новую выставку. К субботе помещение очистили от ила и занимались просушкой, что важно сделать в кратчайшие сроки, так как над подвалом находится фондохранилище.
В субботу после дождя возле музея находятся сотрудники МЧС. По их словам, они здесь с утра занимались просушкой подвала тепловыми пушками.
"После дождя в подвале снова вода, сейчас приедет мотопомпа и будем выкачивать", - сообщил РИА Новости один из сотрудников МЧС. По его словам, подтапливать подвал будет, пока не будет расчищена ливневая канализация.
Также дождевая вода скопилась и на территории одного из кафе набережной.
Сейчас в Ялте солнечно.
 
КультураПодтопления в КрымуЯлтаПроисшествия
 
 
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