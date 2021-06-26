https://ria.ru/20210626/yalta-1738746488.html
Директор ялтинского музея рассказала, как спасала экспонаты от наводнения
Директор ялтинского музея рассказала, как спасала экспонаты от наводнения - РИА Новости, 26.06.2021
Директор ялтинского музея рассказала, как спасала экспонаты от наводнения
Директор Ялтинского историко-литературного музея Юлия Рудник рассказала РИА Новости, какие меры принимаются, чтобы спасти фонды музея после наводнения. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T17:51
2021-06-26T17:51
2021-06-26T17:51
культура
подтопления в крыму
ялта
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738746044_0:208:1333:958_1920x0_80_0_0_8108e4c01d6f334e3980deaf11216753.jpg
ЯЛТА, 26 июн – РИА Новости. Директор Ялтинского историко-литературного музея Юлия Рудник рассказала РИА Новости, какие меры принимаются, чтобы спасти фонды музея после наводнения.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению города Керчь на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, где вышли из берегов реки, были подтоплены улицы и дома. Стихия также затронула Феодосию, а также Ленинский и Кировский районы республики.Историко-литературный музей находится в самом центре Ялты – на улице Пушкинской. По словам Рудник, музей обладает самым большим фондом в Крыму, здесь находится более 150 тысяч экспонатов – от картин Николая Краснова и коллекции античной керамики великого князя Александра Михайловича до старинных рукописей и археологических находок.Как сообщила РИА Новости Рудник, в день наводнения по улице мчался такой мощный поток воды, что сотрудники музея не могли попасть внутрь здания. "Мы стояли буквально в семи метрах от входа, но перейти эту реку было невозможно. Я пыталась обойти здание с другой стороны, но во дворах воды сначала было по колено, а через час уже по пояс. Мне и моему заместителю пришлось провести несколько часов на ступенях магазина поблизости, пока поток воды не стих", - рассказала Рудник.По ее словам, вода практически полностью затопила выставочный зал художественного отдела музея, который находится в полуподвальном помещении. К счастью, за несколько дней до ливня сотрудники разобрали действующую экспозицию, чтобы организовать в конце июля новую – работ петербургского художника Дмитрия Слепушкина. После того, как откачали воду, у музейщиков появилась другая проблема – огромный слой ила. Подвал срочно надо было вычищать, чтобы от влажности не появилась плесень и грибок, которые могли бы нанести непоправимый урон фондохранилищу музея, которое находится как раз над выставочным залом."На следующий день мы пришли в музей и думали, что сами сможем расчистить. Но это оказалось непосильной задачей, ведь у нас в основном женский коллектив. И на помощь пришли военные. Несколько дней они работали у нас, вывезли шесть-семь ковшей (экскаваторных – ред.) ила, столько же "Камазов" с мусором", - сообщила директор.Причиненный музею убыток Рудник предварительно оценивает в несколько миллионов рублей, но точный ущерб станет ясен после заключения экспертов. Кроме того, по ее словам, она собирается обратиться в комитет охраны культурного наследия, чтобы тот разрешил заложить окна в подвальном помещении исторического здания, через которые вода и попала в музей, для предотвращения таких ситуаций в будущем.
ялта
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738746044_0:322:1333:1322_1920x0_80_0_0_ece41fff34854860aea19bb894744cbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подтопления в крыму, ялта, республика крым
Директор ялтинского музея рассказала, как спасала экспонаты от наводнения
Директор Ялтинского историко-литературного музея рассказала, как спасали экспонаты от потопа
ЯЛТА, 26 июн – РИА Новости. Директор Ялтинского историко-литературного музея Юлия Рудник рассказала РИА Новости, какие меры принимаются, чтобы спасти фонды музея после наводнения.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению города Керчь
на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты
, где вышли из берегов реки, были подтоплены улицы и дома. Стихия также затронула Феодосию, а также Ленинский и Кировский районы республики.
Историко-литературный музей находится в самом центре Ялты – на улице Пушкинской. По словам Рудник, музей обладает самым большим фондом в Крыму, здесь находится более 150 тысяч экспонатов – от картин Николая Краснова и коллекции античной керамики великого князя Александра Михайловича до старинных рукописей и археологических находок.
Как сообщила РИА Новости Рудник, в день наводнения по улице мчался такой мощный поток воды, что сотрудники музея не могли попасть внутрь здания. "Мы стояли буквально в семи метрах от входа, но перейти эту реку было невозможно. Я пыталась обойти здание с другой стороны, но во дворах воды сначала было по колено, а через час уже по пояс. Мне и моему заместителю пришлось провести несколько часов на ступенях магазина поблизости, пока поток воды не стих", - рассказала Рудник.
"Поток воды просто сносит машины, сносит людей": наводнение в Ялте
1 из 8
В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.
2 из 8
В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.
3 из 8
В центре Ялты не работает общественный транспорт.
4 из 8
Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.
5 из 8
К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.
6 из 8
Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.
7 из 8
"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.
8 из 8
Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.
1 из 8
В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.
2 из 8
В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.
3 из 8
В центре Ялты не работает общественный транспорт.
4 из 8
Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.
5 из 8
К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.
6 из 8
Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.
7 из 8
"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.
8 из 8
Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.
По ее словам, вода практически полностью затопила выставочный зал художественного отдела музея, который находится в полуподвальном помещении. К счастью, за несколько дней до ливня сотрудники разобрали действующую экспозицию, чтобы организовать в конце июля новую – работ петербургского художника Дмитрия Слепушкина. После того, как откачали воду, у музейщиков появилась другая проблема – огромный слой ила. Подвал срочно надо было вычищать, чтобы от влажности не появилась плесень и грибок, которые могли бы нанести непоправимый урон фондохранилищу музея, которое находится как раз над выставочным залом.
"На следующий день мы пришли в музей и думали, что сами сможем расчистить. Но это оказалось непосильной задачей, ведь у нас в основном женский коллектив. И на помощь пришли военные. Несколько дней они работали у нас, вывезли шесть-семь ковшей (экскаваторных – ред.) ила, столько же "Камазов" с мусором", - сообщила директор.
Причиненный музею убыток Рудник предварительно оценивает в несколько миллионов рублей, но точный ущерб станет ясен после заключения экспертов. Кроме того, по ее словам, она собирается обратиться в комитет охраны культурного наследия, чтобы тот разрешил заложить окна в подвальном помещении исторического здания, через которые вода и попала в музей, для предотвращения таких ситуаций в будущем.
Колоссальный ущерб: Ялта после потопа
1 из 14
Циклон нанес колоссальный ущерб инфраструктуре Ялты.
2 из 14
Пострадали улицы, где буквально сорвано дорожное полотно, русла рек, берегоукрепительные сооружения.
3 из 14
Многие люди лишились своих домов или имущества.
4 из 14
Спасатели приступили к активной фазе восстановления Ялты.
5 из 14
Пляжи, где уже несколько дней запрещено купаться, восстанавливают после разгула стихии. Идет их уборка и подсыпка.
6 из 14
Мобильные отряды очищают набережную от завалов ила и грунта.
7 из 14
Пляжи обещают открыть после окончания всех работ, в том числе по проверке дна и качества воды.
8 из 14
В Крым перебрасывают спецтехнику.
9 из 14
Расчищать пострадавшие от наводнения дома помогают военнослужащие.
10 из 14
Минобороны в 14 раз увеличило группировку для помощи пострадавшим от наводнения крымчанам.
11 из 14
В работах задействовано около 21 тысячи человек и более 1300 единиц техники.
12 из 14
Помимо этого, жителям подвозят питьевую воду и предметы первой необходимости, помогают перевезти личные вещи.
13 из 14
Аварийно-восстановительные работы в городе должны завершиться до конца недели.
14 из 14
Спасатели МЧС на одной из улиц Ялты.
1 из 14
Циклон нанес колоссальный ущерб инфраструктуре Ялты.
2 из 14
Пострадали улицы, где буквально сорвано дорожное полотно, русла рек, берегоукрепительные сооружения.
3 из 14
Многие люди лишились своих домов или имущества.
4 из 14
Спасатели приступили к активной фазе восстановления Ялты.
5 из 14
Пляжи, где уже несколько дней запрещено купаться, восстанавливают после разгула стихии. Идет их уборка и подсыпка.
6 из 14
Мобильные отряды очищают набережную от завалов ила и грунта.
7 из 14
Пляжи обещают открыть после окончания всех работ, в том числе по проверке дна и качества воды.
8 из 14
В Крым перебрасывают спецтехнику.
9 из 14
Расчищать пострадавшие от наводнения дома помогают военнослужащие.
10 из 14
Минобороны в 14 раз увеличило группировку для помощи пострадавшим от наводнения крымчанам.
11 из 14
В работах задействовано около 21 тысячи человек и более 1300 единиц техники.
12 из 14
Помимо этого, жителям подвозят питьевую воду и предметы первой необходимости, помогают перевезти личные вещи.
13 из 14
Аварийно-восстановительные работы в городе должны завершиться до конца недели.
14 из 14
Спасатели МЧС на одной из улиц Ялты.