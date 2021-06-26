https://ria.ru/20210626/yalta-1738746488.html

Директор ялтинского музея рассказала, как спасала экспонаты от наводнения

Директор ялтинского музея рассказала, как спасала экспонаты от наводнения - РИА Новости, 26.06.2021

Директор ялтинского музея рассказала, как спасала экспонаты от наводнения

Директор Ялтинского историко-литературного музея Юлия Рудник рассказала РИА Новости, какие меры принимаются, чтобы спасти фонды музея после наводнения. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T17:51

2021-06-26T17:51

2021-06-26T17:51

культура

подтопления в крыму

ялта

республика крым

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ЯЛТА, 26 июн – РИА Новости. Директор Ялтинского историко-литературного музея Юлия Рудник рассказала РИА Новости, какие меры принимаются, чтобы спасти фонды музея после наводнения.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению города Керчь на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, где вышли из берегов реки, были подтоплены улицы и дома. Стихия также затронула Феодосию, а также Ленинский и Кировский районы республики.Историко-литературный музей находится в самом центре Ялты – на улице Пушкинской. По словам Рудник, музей обладает самым большим фондом в Крыму, здесь находится более 150 тысяч экспонатов – от картин Николая Краснова и коллекции античной керамики великого князя Александра Михайловича до старинных рукописей и археологических находок.Как сообщила РИА Новости Рудник, в день наводнения по улице мчался такой мощный поток воды, что сотрудники музея не могли попасть внутрь здания. "Мы стояли буквально в семи метрах от входа, но перейти эту реку было невозможно. Я пыталась обойти здание с другой стороны, но во дворах воды сначала было по колено, а через час уже по пояс. Мне и моему заместителю пришлось провести несколько часов на ступенях магазина поблизости, пока поток воды не стих", - рассказала Рудник.По ее словам, вода практически полностью затопила выставочный зал художественного отдела музея, который находится в полуподвальном помещении. К счастью, за несколько дней до ливня сотрудники разобрали действующую экспозицию, чтобы организовать в конце июля новую – работ петербургского художника Дмитрия Слепушкина. После того, как откачали воду, у музейщиков появилась другая проблема – огромный слой ила. Подвал срочно надо было вычищать, чтобы от влажности не появилась плесень и грибок, которые могли бы нанести непоправимый урон фондохранилищу музея, которое находится как раз над выставочным залом."На следующий день мы пришли в музей и думали, что сами сможем расчистить. Но это оказалось непосильной задачей, ведь у нас в основном женский коллектив. И на помощь пришли военные. Несколько дней они работали у нас, вывезли шесть-семь ковшей (экскаваторных – ред.) ила, столько же "Камазов" с мусором", - сообщила директор.Причиненный музею убыток Рудник предварительно оценивает в несколько миллионов рублей, но точный ущерб станет ясен после заключения экспертов. Кроме того, по ее словам, она собирается обратиться в комитет охраны культурного наследия, чтобы тот разрешил заложить окна в подвальном помещении исторического здания, через которые вода и попала в музей, для предотвращения таких ситуаций в будущем.

ялта

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, ялта, республика крым