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Культура
https://ria.ru/20210626/yalta-1738746488.html
Директор ялтинского музея рассказала, как спасала экспонаты от наводнения
Директор ялтинского музея рассказала, как спасала экспонаты от наводнения - РИА Новости, 26.06.2021
Директор ялтинского музея рассказала, как спасала экспонаты от наводнения
Директор Ялтинского историко-литературного музея Юлия Рудник рассказала РИА Новости, какие меры принимаются, чтобы спасти фонды музея после наводнения. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T17:51
2021-06-26T17:51
культура
подтопления в крыму
ялта
республика крым
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ЯЛТА, 26 июн – РИА Новости. Директор Ялтинского историко-литературного музея Юлия Рудник рассказала РИА Новости, какие меры принимаются, чтобы спасти фонды музея после наводнения.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению города Керчь на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, где вышли из берегов реки, были подтоплены улицы и дома. Стихия также затронула Феодосию, а также Ленинский и Кировский районы республики.Историко-литературный музей находится в самом центре Ялты – на улице Пушкинской. По словам Рудник, музей обладает самым большим фондом в Крыму, здесь находится более 150 тысяч экспонатов – от картин Николая Краснова и коллекции античной керамики великого князя Александра Михайловича до старинных рукописей и археологических находок.Как сообщила РИА Новости Рудник, в день наводнения по улице мчался такой мощный поток воды, что сотрудники музея не могли попасть внутрь здания. "Мы стояли буквально в семи метрах от входа, но перейти эту реку было невозможно. Я пыталась обойти здание с другой стороны, но во дворах воды сначала было по колено, а через час уже по пояс. Мне и моему заместителю пришлось провести несколько часов на ступенях магазина поблизости, пока поток воды не стих", - рассказала Рудник.По ее словам, вода практически полностью затопила выставочный зал художественного отдела музея, который находится в полуподвальном помещении. К счастью, за несколько дней до ливня сотрудники разобрали действующую экспозицию, чтобы организовать в конце июля новую – работ петербургского художника Дмитрия Слепушкина. После того, как откачали воду, у музейщиков появилась другая проблема – огромный слой ила. Подвал срочно надо было вычищать, чтобы от влажности не появилась плесень и грибок, которые могли бы нанести непоправимый урон фондохранилищу музея, которое находится как раз над выставочным залом."На следующий день мы пришли в музей и думали, что сами сможем расчистить. Но это оказалось непосильной задачей, ведь у нас в основном женский коллектив. И на помощь пришли военные. Несколько дней они работали у нас, вывезли шесть-семь ковшей (экскаваторных – ред.) ила, столько же "Камазов" с мусором", - сообщила директор.Причиненный музею убыток Рудник предварительно оценивает в несколько миллионов рублей, но точный ущерб станет ясен после заключения экспертов. Кроме того, по ее словам, она собирается обратиться в комитет охраны культурного наследия, чтобы тот разрешил заложить окна в подвальном помещении исторического здания, через которые вода и попала в музей, для предотвращения таких ситуаций в будущем.
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РИА Новости
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подтопления в крыму, ялта, республика крым
Директор ялтинского музея рассказала, как спасала экспонаты от наводнения
17:51 26.06.2021
 
© Фото : Ялтинский историко-литературный музей/FacebookЯлтинский историко-литературный музей
Ялтинский историко-литературный музей - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© Фото : Ялтинский историко-литературный музей/Facebook

Директор Ялтинского историко-литературного музея рассказала, как спасали экспонаты от потопа

Читать ria.ru в
ЯЛТА, 26 июн – РИА Новости. Директор Ялтинского историко-литературного музея Юлия Рудник рассказала РИА Новости, какие меры принимаются, чтобы спасти фонды музея после наводнения.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению города Керчь на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, где вышли из берегов реки, были подтоплены улицы и дома. Стихия также затронула Феодосию, а также Ленинский и Кировский районы республики.
Историко-литературный музей находится в самом центре Ялты – на улице Пушкинской. По словам Рудник, музей обладает самым большим фондом в Крыму, здесь находится более 150 тысяч экспонатов – от картин Николая Краснова и коллекции античной керамики великого князя Александра Михайловича до старинных рукописей и археологических находок.
Как сообщила РИА Новости Рудник, в день наводнения по улице мчался такой мощный поток воды, что сотрудники музея не могли попасть внутрь здания. "Мы стояли буквально в семи метрах от входа, но перейти эту реку было невозможно. Я пыталась обойти здание с другой стороны, но во дворах воды сначала было по колено, а через час уже по пояс. Мне и моему заместителю пришлось провести несколько часов на ступенях магазина поблизости, пока поток воды не стих", - рассказала Рудник.
"Поток воды просто сносит машины, сносит людей": наводнение в Ялте
© Фото : сайт мэрии Ялты

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

Последствия ливней в Ялте
1 из 8

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

© Фото : сайт мэрии Ялты
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

Автомобильное движение на одной из улиц Ялты. В Крыму прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления
2 из 8

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

Мужчина на одной из улиц Ялты
3 из 8

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

Селевые потоки на одной из улиц Ялты
4 из 8

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© Фото : Янина Павленко/Facebook

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

Последствия ливней в Ялте
5 из 8

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

© Фото : Янина Павленко/Facebook
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

Мужчина на одной из улиц Ялты. В Крыму прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления
6 из 8

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

Работник МЧС РФ на одной из улиц Ялты
7 из 8

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

Селевые потоки на одной из улиц Ялты
8 из 8

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 8

В ночь на пятницу в Ялте и на Ай-Петри выпало две месячных нормы осадков.

© Фото : сайт мэрии Ялты
2 из 8

В городе из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затопив многие улицы и переходы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 8

В центре Ялты не работает общественный транспорт.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 8

Ливни привели к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 8

К полудню пятницы без света оставались более двух с половиной тысяч человек.

© Фото : Янина Павленко/Facebook
6 из 8

Чтобы обеспечить безопасность людей, въезд в Ялту перекрыли.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 8

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, сносит людей..." — объяснила глава администрации Янина Павленко.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
8 из 8

Циклон, который принес в Крым обильные осадки, покинет полуостров к вечеру пятницы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
По ее словам, вода практически полностью затопила выставочный зал художественного отдела музея, который находится в полуподвальном помещении. К счастью, за несколько дней до ливня сотрудники разобрали действующую экспозицию, чтобы организовать в конце июля новую – работ петербургского художника Дмитрия Слепушкина. После того, как откачали воду, у музейщиков появилась другая проблема – огромный слой ила. Подвал срочно надо было вычищать, чтобы от влажности не появилась плесень и грибок, которые могли бы нанести непоправимый урон фондохранилищу музея, которое находится как раз над выставочным залом.
"На следующий день мы пришли в музей и думали, что сами сможем расчистить. Но это оказалось непосильной задачей, ведь у нас в основном женский коллектив. И на помощь пришли военные. Несколько дней они работали у нас, вывезли шесть-семь ковшей (экскаваторных – ред.) ила, столько же "Камазов" с мусором", - сообщила директор.
Причиненный музею убыток Рудник предварительно оценивает в несколько миллионов рублей, но точный ущерб станет ясен после заключения экспертов. Кроме того, по ее словам, она собирается обратиться в комитет охраны культурного наследия, чтобы тот разрешил заложить окна в подвальном помещении исторического здания, через которые вода и попала в музей, для предотвращения таких ситуаций в будущем.
Колоссальный ущерб: Ялта после потопа
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Циклон нанес колоссальный ущерб инфраструктуре Ялты.

Последствия подтопления в Ялте
1 из 14

Циклон нанес колоссальный ущерб инфраструктуре Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Пострадали улицы, где буквально сорвано дорожное полотно, русла рек, берегоукрепительные сооружения.

Сотрудники МЧС на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
2 из 14

Пострадали улицы, где буквально сорвано дорожное полотно, русла рек, берегоукрепительные сооружения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Многие люди лишились своих домов или имущества.

Военнослужащие на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
3 из 14

Многие люди лишились своих домов или имущества.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Спасатели приступили к активной фазе восстановления Ялты.

Сотрудники МЧС на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
4 из 14

Спасатели приступили к активной фазе восстановления Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Пляжи, где уже несколько дней запрещено купаться, восстанавливают после разгула стихии. Идет их уборка и подсыпка.

Знак Купание запрещено на городском пляже Ялты
5 из 14

Пляжи, где уже несколько дней запрещено купаться, восстанавливают после разгула стихии. Идет их уборка и подсыпка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Мобильные отряды очищают набережную от завалов ила и грунта.

Ликвидация последствий наводнения в Ялте
6 из 14

Мобильные отряды очищают набережную от завалов ила и грунта.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Пляжи обещают открыть после окончания всех работ, в том числе по проверке дна и качества воды.

Сотрудник МЧС на набережной Ялты во время ликвидации последствий наводнения
7 из 14

Пляжи обещают открыть после окончания всех работ, в том числе по проверке дна и качества воды.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Крым перебрасывают спецтехнику.

Спецтехника на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
8 из 14

В Крым перебрасывают спецтехнику.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Расчищать пострадавшие от наводнения дома помогают военнослужащие.

Мужчины очищают тротуар во время ликвидации последствий наводнения в Ялте
9 из 14

Расчищать пострадавшие от наводнения дома помогают военнослужащие.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Минобороны в 14 раз увеличило группировку для помощи пострадавшим от наводнения крымчанам.

Последствия подтопления в Ялте
10 из 14

Минобороны в 14 раз увеличило группировку для помощи пострадавшим от наводнения крымчанам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В работах задействовано около 21 тысячи человек и более 1300 единиц техники.

Рабочие на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
11 из 14

В работах задействовано около 21 тысячи человек и более 1300 единиц техники.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Помимо этого, жителям подвозят питьевую воду и предметы первой необходимости, помогают перевезти личные вещи.

Сотрудники МЧС и местные жители на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
12 из 14

Помимо этого, жителям подвозят питьевую воду и предметы первой необходимости, помогают перевезти личные вещи.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Аварийно-восстановительные работы в городе должны завершиться до конца недели.

Спецтехника на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
13 из 14

Аварийно-восстановительные работы в городе должны завершиться до конца недели.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Спасатели МЧС на одной из улиц Ялты.

Сотрудники МЧС на одной из улиц Ялты во время ликвидации последствий наводнения
14 из 14

Спасатели МЧС на одной из улиц Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 14

Циклон нанес колоссальный ущерб инфраструктуре Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 14

Пострадали улицы, где буквально сорвано дорожное полотно, русла рек, берегоукрепительные сооружения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 14

Многие люди лишились своих домов или имущества.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 14

Спасатели приступили к активной фазе восстановления Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 14

Пляжи, где уже несколько дней запрещено купаться, восстанавливают после разгула стихии. Идет их уборка и подсыпка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 14

Мобильные отряды очищают набережную от завалов ила и грунта.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 14

Пляжи обещают открыть после окончания всех работ, в том числе по проверке дна и качества воды.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 14

В Крым перебрасывают спецтехнику.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 14

Расчищать пострадавшие от наводнения дома помогают военнослужащие.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 14

Минобороны в 14 раз увеличило группировку для помощи пострадавшим от наводнения крымчанам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 14

В работах задействовано около 21 тысячи человек и более 1300 единиц техники.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 14

Помимо этого, жителям подвозят питьевую воду и предметы первой необходимости, помогают перевезти личные вещи.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
13 из 14

Аварийно-восстановительные работы в городе должны завершиться до конца недели.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
14 из 14

Спасатели МЧС на одной из улиц Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
 
КультураПодтопления в КрымуЯлтаРеспублика Крым
 
 
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