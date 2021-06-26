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В Гидрометцентре оценили риск повторного затопления Ялты

В Гидрометцентре оценили риск повторного затопления Ялты - РИА Новости, 26.06.2021

В Гидрометцентре оценили риск повторного затопления Ялты

В Ялте в субботу за полтора часа выпало 19 миллиметров осадков, дождь не затяжной, скоро закончится, сообщила РИА Новости начальник республиканского... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T16:33

2021-06-26T16:33

2021-06-26T16:43

россия

ялта

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. В Ялте в субботу за полтора часа выпало 19 миллиметров осадков, дождь не затяжной, скоро закончится, сообщила РИА Новости начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила об усилении готовности сил на случай новых подтоплений в связи с сильными дождями, накрывшими регион в субботу."Выпало 19 миллиметров. Продолжаться долго не будет и после 16.30 закончится. Не стоит переживать, потопа не будет. Сильный дождь 19 миллиметров за полтора часа, но такой дождь ущерба не наносит. Наносит очень сильный, более 30 миллиметров", - сказала Любецкая.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

россия

ялта

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ялта, происшествия