https://ria.ru/20210626/yalta-1738719088.html

В Ялте восстановили разрушенные наводнением пляжи

В Ялте восстановили разрушенные наводнением пляжи - РИА Новости, 26.06.2021

В Ялте восстановили разрушенные наводнением пляжи

Пляжи Ялты, разрушенные в результате наводнения, практически восстановили, но купаться в море пока запрещено, курортная жизнь в городе возобновляется, сообщил... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T11:33

2021-06-26T11:33

2021-06-26T11:39

подтопления в крыму

алексей черняк

ялта

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Пляжи Ялты, разрушенные в результате наводнения, практически восстановили, но купаться в море пока запрещено, курортная жизнь в городе возобновляется, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк."Пляжи практически восстановили. Осуществлена их подсыпка галькой. Люди на них загорают, но купаться пока нельзя. Их открытие для купания будет поэтапным, по мере получения проб о качестве морской воды и обследования дна побережья. Состояние воды мониторится ежедневно. Ждем, пока осядет весь ил и грязь", - сказал Черняк агентству.По его словам, в регионе разрешены морские прогулки."Многие берут катера, выходят в море и там купаются", - сказал Черняк.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

ялта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, алексей черняк, ялта, общество