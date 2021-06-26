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Названо опасное последствие переизбытка витамина D в организме
Названо опасное последствие переизбытка витамина D в организме - РИА Новости, 26.06.2021
Названо опасное последствие переизбытка витамина D в организме
Прием витамина D без соблюдения рекомендованных врачом доз может грозить проблемами со здоровьем, например болями в спине или костях. Об этом написала газета... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T16:37
2021-06-26T16:46
витамин d
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Прием витамина D без соблюдения рекомендованных врачом доз может грозить проблемами со здоровьем, например болями в спине или костях. Об этом написала газета Daily Express со ссылкой на медицинский портал Medical News Today.В материале отмечается, что это биологически активное вещество способствует усвоению кальция в организме для укрепления костей. Однако, с доставкой этого макроэлемента могут возникнуть проблемы, если уровень витамина D в крови выше 150 нанограмм на миллилитр — в этом случае у человека возникает интоксикация.В статье также уточняется, что витамин накапливается в жирах и медленно высвобождается в кровь, поэтому последствия переизбытка могут сохраняться в течение нескольких месяцев после прекращения его приема.Среди прочих последствий перенасыщения организма этим веществом специалисты выделили повышенное давление, тошноту и слабость в мышцах.При лечении негативных последствий интоксикации витамином D медики рекомендуют воздержаться от его приема и ограничить кальций в рационе.
https://ria.ru/20210220/vitamin-1598260376.html
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витамин d, здоровье, здоровье - общество, общество, в мире
Названо опасное последствие переизбытка витамина D в организме
16:37 26.06.2021 (обновлено: 16:46 26.06.2021)
 
© Depositphotos / Diego CervoЖенщина принимает витамины
Женщина принимает витамины - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© Depositphotos / Diego Cervo

Перенасыщение организма витамином D может вызывать боли в области спины

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Прием витамина D без соблюдения рекомендованных врачом доз может грозить проблемами со здоровьем, например болями в спине или костях. Об этом написала газета Daily Express со ссылкой на медицинский портал Medical News Today.
В материале отмечается, что это биологически активное вещество способствует усвоению кальция в организме для укрепления костей. Однако, с доставкой этого макроэлемента могут возникнуть проблемы, если уровень витамина D в крови выше 150 нанограмм на миллилитр — в этом случае у человека возникает интоксикация.
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В статье также уточняется, что витамин накапливается в жирах и медленно высвобождается в кровь, поэтому последствия переизбытка могут сохраняться в течение нескольких месяцев после прекращения его приема.
Среди прочих последствий перенасыщения организма этим веществом специалисты выделили повышенное давление, тошноту и слабость в мышцах.
При лечении негативных последствий интоксикации витамином D медики рекомендуют воздержаться от его приема и ограничить кальций в рационе.
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