https://ria.ru/20210626/vitamin-1738741459.html

Названо опасное последствие переизбытка витамина D в организме

Названо опасное последствие переизбытка витамина D в организме - РИА Новости, 26.06.2021

Названо опасное последствие переизбытка витамина D в организме

Прием витамина D без соблюдения рекомендованных врачом доз может грозить проблемами со здоровьем, например болями в спине или костях. Об этом написала газета... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T16:37

2021-06-26T16:37

2021-06-26T16:46

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Прием витамина D без соблюдения рекомендованных врачом доз может грозить проблемами со здоровьем, например болями в спине или костях. Об этом написала газета Daily Express со ссылкой на медицинский портал Medical News Today.В материале отмечается, что это биологически активное вещество способствует усвоению кальция в организме для укрепления костей. Однако, с доставкой этого макроэлемента могут возникнуть проблемы, если уровень витамина D в крови выше 150 нанограмм на миллилитр — в этом случае у человека возникает интоксикация.В статье также уточняется, что витамин накапливается в жирах и медленно высвобождается в кровь, поэтому последствия переизбытка могут сохраняться в течение нескольких месяцев после прекращения его приема.Среди прочих последствий перенасыщения организма этим веществом специалисты выделили повышенное давление, тошноту и слабость в мышцах.При лечении негативных последствий интоксикации витамином D медики рекомендуют воздержаться от его приема и ограничить кальций в рационе.

https://ria.ru/20210220/vitamin-1598260376.html

https://ria.ru/20201126/vitamin-1586368338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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витамин d, здоровье, здоровье - общество, общество, в мире