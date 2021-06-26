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Эрдоган дал старт строительству канала "Стамбул"
Эрдоган дал старт строительству канала "Стамбул" - РИА Новости, 26.06.2021
Эрдоган дал старт строительству канала "Стамбул"
Президент Турции Тайип Эрдоган дал старт строительству канала "Стамбул", который пройдет параллельно Босфору и соединит Черное и Мраморное моря. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T15:40
2021-06-26T23:48
канал «стамбул»
мраморное море
босфор
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 26 июн — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган дал старт строительству канала "Стамбул", который пройдет параллельно Босфору и соединит Черное и Мраморное моря.Он принял участие в торжественной церемонии начала прокладки, нажав на символическую кнопку и начав реализацию проекта. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера. Строительство начнется с одного из шести мостов через будущий канал."Сегодня мы открываем новую страницу развития Турции, закладывая первый камень в строительство первого моста через канал "Стамбул", который будет иметь длину 45 километров, минимальную ширину 275 метров и глубину 21 метр. Желаю, чтобы он принес благо Стамбулу, Турции, всему нашему народу", — сказал он. По его словам, Босфор испытывает наибольшую нагрузку среди водных артерий в мире. "Сегодня 45 тысяч кораблей в год проходит через Босфор. Проход каждого большого корабля несет риск для города, они везут разные грузы, и в случае аварии город попадает под большую угрозу, связанную с пожарами и разрушениями, в том числе культурных ценностей", — отметил турецкий лидер.Он добавил, что, согласно расчетам, к 2050 году через Босфор будет проходить около 78 тысяч кораблей в год, в то время как можно обеспечить безопасный проход 25 тысяч кораблей. "Мы смотрим на новый проект как на проект спасения будущего Стамбула. Мы провели все необходимые исследования, в том числе зондирование и оценку воздействия на окружающую среду", — добавил Эрдоган.Он раскритиковал турецкую оппозицию, негативно относящуюся к строительству канала. "Те, кто против, говорят: нас не спросили. Всех, кого надо, мы спросили. Вы были против, когда мы строили третий мост через Босфор и туннель под ним. Но мы все это сделали. Если бы мы вас слушали, мы бы ничего этого не построили. Караван идет", — сказал Эрдоган.Впервые о возможности создания канала Эрдоган заявил в 2011 году, будучи тогда премьером Турции, он стал главным инициатором строительства новой морской артерии в обход Босфора. Проект в случае его реализации станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции и позволит резко уменьшить транспортную нагрузку на Босфор. Однако он является противоречивым и вызывает споры в Турции как из-за экономической целесообразности, так и из-за возможных проблем с конвенцией Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.
https://ria.ru/20210626/kanal-1738735618.html
https://ria.ru/20210407/bosfor-1727055401.html
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канал «стамбул», мраморное море, босфор, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире
Эрдоган дал старт строительству канала "Стамбул"
15:40 26.06.2021 (обновлено: 23:48 26.06.2021)
 
© Sputnik / Максим Дурнев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на церемонии начала строительства канала "Стамбул"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на церемонии начала строительства канала Стамбул - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© Sputnik / Максим Дурнев
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Президент Турции Эрдоган дал старт строительству канала "Стамбул" в обход Босфора

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АНКАРА, 26 июн — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган дал старт строительству канала "Стамбул", который пройдет параллельно Босфору и соединит Черное и Мраморное моря.
Он принял участие в торжественной церемонии начала прокладки, нажав на символическую кнопку и начав реализацию проекта. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера. Строительство начнется с одного из шести мостов через будущий канал.
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"Сегодня мы открываем новую страницу развития Турции, закладывая первый камень в строительство первого моста через канал "Стамбул", который будет иметь длину 45 километров, минимальную ширину 275 метров и глубину 21 метр. Желаю, чтобы он принес благо Стамбулу, Турции, всему нашему народу", — сказал он.
По его словам, Босфор испытывает наибольшую нагрузку среди водных артерий в мире.
"Сегодня 45 тысяч кораблей в год проходит через Босфор. Проход каждого большого корабля несет риск для города, они везут разные грузы, и в случае аварии город попадает под большую угрозу, связанную с пожарами и разрушениями, в том числе культурных ценностей", — отметил турецкий лидер.
Он добавил, что, согласно расчетам, к 2050 году через Босфор будет проходить около 78 тысяч кораблей в год, в то время как можно обеспечить безопасный проход 25 тысяч кораблей.
"Мы смотрим на новый проект как на проект спасения будущего Стамбула. Мы провели все необходимые исследования, в том числе зондирование и оценку воздействия на окружающую среду", — добавил Эрдоган.
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Он раскритиковал турецкую оппозицию, негативно относящуюся к строительству канала.
"Те, кто против, говорят: нас не спросили. Всех, кого надо, мы спросили. Вы были против, когда мы строили третий мост через Босфор и туннель под ним. Но мы все это сделали. Если бы мы вас слушали, мы бы ничего этого не построили. Караван идет", — сказал Эрдоган.
Впервые о возможности создания канала Эрдоган заявил в 2011 году, будучи тогда премьером Турции, он стал главным инициатором строительства новой морской артерии в обход Босфора. Проект в случае его реализации станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции и позволит резко уменьшить транспортную нагрузку на Босфор. Однако он является противоречивым и вызывает споры в Турции как из-за экономической целесообразности, так и из-за возможных проблем с конвенцией Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.
Канал Стамбул: характеристики, инфраструктура и влияние на окружающую среду
Вчера, 16:10Инфографика
Канал "Стамбул": трасса, инфраструктура и влияние на окружающую среду
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Канал «Стамбул»Мраморное мореБосфорТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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