https://ria.ru/20210626/srzp-1738748233.html

Эсеры наметили штурм. Стивен Сигал и Захар Прилепин поборются за Думу

Эсеры наметили штурм. Стивен Сигал и Захар Прилепин поборются за Думу - РИА Новости, 27.06.2021

Эсеры наметили штурм. Стивен Сигал и Захар Прилепин поборются за Думу

Последняя партия из думской четверки провела съезд в подмосковном Красногорске. Партию "Справедливая Россия — За правду", которая формально стала самой молодой... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-26T19:40

2021-06-26T19:40

2021-06-27T00:05

донбасс

сергей миронов

владимир меньшов

кпрф

справедливая россия

госдума рф

анатолий вассерман

захар прилепин

геннадий зюганов

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Татьяна Мишина. Последняя партия из думской четверки провела съезд в подмосковном Красногорске. Партию "Справедливая Россия — За правду", которая формально стала самой молодой политической силой в стране, поведет на выборы команда из "агрессии и опыта" во главе с Сергеем Мироновым и Захаром Прилепиным. О том, как эсеры выдвигали свежие идеи и обращались к вечным, — в репортаже РИА Новости. ПокраснелиЗал аплодирует — Сергей Миронов снял пиджак. В конференц-зале "Крокуса" довольно душновато, аномальная погода дает о себе знать. "Работы много", — так объяснил разоблачение сам политик. И вправду: перед сентябрьскими выборами становится все жарче и жарче."Докрасна", — наверняка кто-то подумал из делегатов. Ведь на этот раз "Справедливая Россия" позиционирует себя как единственная в стране "по-настоящему левая партия". На это указывала не только риторика партийцев, но и даже стены. Сергей Миронов выступал на темно-красном фоне с оранжевыми вставками. В 2007-м фон был желтым — тогда партия продвигала идею достойной и счастливой жизни для всех. В 2011-м логотип разбавили красным — члены движения активно участвовали в массовых акциях протеста и призывали к радикальным переменам. В 2016-м на фоне красно-желтых переливов избирателей уверяли, что это "реальная социалистическая оппозиция".Теперь все гораздо радикальнее. Во вступительной речи Миронов критиковал прежде всего ситуацию, когда богатые живут "за счет кошельков простых людей". "За последний год пандемии общее состояние долларовых миллиардеров выросло до 606 миллиардов долларов. А сколько бедных в нашей стране!" — возмущался политик. Он постоянно возвращался к теме имущественного расслоения и угнетения граждан. И привел в пример Советский Союз с Госпланом — словно с трибуны выступал не он, а Геннадий Зюганов. Сходство усиливал и внешний облик: Миронов был в красном галстуке и белой рубашке с коротким рукавом. Вообще, КПРФ стала незримым участником съезда. О ней несколько раз упомянул лидер эсеров. "Я говорил о необходимости (и в исторической перспективе это будет) — об объединении, в том числе с КПРФ. Сейчас, пока идет предвыборная кампания, это нереально. Но выборы пройдут, и мы опять вернемся к этому вопросу. А уж в восьмой Думе, — в этот момент он повысил голос, — нужно создавать межфракционную коалицию левых патриотических сил!"Разговоры о слиянии действительно шли несколько месяцев. Поводом стало объединение СР с движениями левого толка — "Патриотами России" Геннадия Семигина и партией "За правду!" Захара Прилепина. Новое движение по итогам учредительного съезда 28 января назвали незамысловато: "Справедливая Россия — Патриоты — За правду". И тогда же Зюганов не исключил сотрудничества с ним. Идею продвигал Прилепин. "Я реально хочу с ними так или иначе объединяться. Я даже эти переговоры веду на среднем уровне — не на низовом, конечно, — на среднем", — заявлял он в конце апреля. Правда, на разговорах все и закончилось: политик пытался было выступить на съезде коммунистов, но его даже не пустили в зал. Предвыборная "фишка"Вообще, о депутатах эсеры говорили часто. Если на предвыборном съезде пять лет назад партия критиковала правительство, то теперь досталось коллегам по Госдуме. Миронов ругал за повышение пенсионного возраста. И призвал вернуть его к "достойным цифрам": 60 лет для мужчин и 55 — для женщин. Возмущало его и повышение НДС. Один из основных пунктов программы — требование снизить налог до 15 процентов. Кроме того, эсеры призывают законодательно ограничить наценку на продукты, тоже не более 15 процентов "от оптовой закупки". "Это рыночный механизм! Мы не предлагаем тупо регулировать государством!" — пламенно проговорил лидер социалистов. Ну и самое главное — об этом партия говорит уже много лет — тема бедности. На этот раз эсеры задумали не просто побороть ее, а "штурмовать тремя колоннами" (имеются в виду три объединенные силы). С помощью "стратегического предложения" — раздать населению деньги."Деньги есть, держите, дорогие товарищи, говорим мы. И мы дадим эти деньги! И мы знаем, где их взять!" — громко произнес Миронов. Речь — о безусловном базовом доходе, введение которого обсуждают во всем мире. Пока, правда, ограничилось лишь экспериментами, например, в Германии и Финляндии. "И кстати, наша партия скоро такой эксперимент тоже проведет", — как бы между делом произнес Миронов. Правда, не стал уточнять, будут ли социалисты заманивать избирателей деньгами, и поэтому сменил тему. В остальном же программа не сильно отличается от версии 2016-го. Все так же эсеры призывают отменить ЕГЭ. Все так же — повысить зарплаты бюджетникам, поддержать бизнес, отменить "посредничество страховых медицинских организаций", защищать окружающую среду и — по классике — бороться с коррупцией. Словно тот — восьмой — съезд все еще продолжается."Более агрессивно"Однако предыдущее собрание эсеров было куда пафоснее. Много разговоров о внешней политике — сейчас же Миронов ограничился пространными рассуждениями про "внешнее влияние". Немало медийных персон — теперь за интеллектуала Анатолия Вассермана и ведущего Романа Бабаяна с удовольствием отдувается писатель Захар Прилепин. Еще ждали Стивена Сигала, вступившего в партию месяц назад, но не вышел на трибуну.Не оказалось и режиссера Владимира Меньшова — заболел "коронарусом". Однако его включили в первую пятерку списка вместе с тремя сопредседателями партии и сенатором Александром Бабаковым.Впрочем, сами партийцы уверены, что отсутствие узнаваемых персон им не помешает. Напротив, их движение уже несколько месяцев активно обсуждают. Во многом благодаря повестке, уверен Захар Прилепин."Проводим конференцию по вопросам Донбасса: голосованию там и реализации политических и гражданских прав его жителей, — произнес он с трибуны. — Тут же главная действующая партия (Единая Россия. — Прим. ред.) объявляет, что это зона ее ответственности. Семь лет не была, а тут раз — и стала ею заниматься. Мы только рады, лишь бы жителям Донбасса было хорошо".Другие темы конкуренты, по словам сопредседателя эсеров, тоже активно берут на вооружение. Но его "такая история вдохновляет", потому что партия в своем отношении к несправедливости все равно "более агрессивная".Соответствуют риторике и амбиции. Лидеры уверенно говорят о втором месте на думских выборах. А Миронов осторожно заговорил о первом. Правда, справороссы ставили точно такую же задачу и в прошлые кампании. Заветной цели так и не удалось достичь: лучший результат СР показала в 2011-м, заняв третью позицию. В остальные кампании (в 2007-м и 2016-м) партия замыкала преодолевшую барьер четверку. Однако пять лет назад опросы прочили ей третье место: у партии было 10,9 процента поддержки. Пока же, по данным ВЦИОМ, она снова четвертая — с 7,8 процентного пункта.

https://ria.ru/20210624/kprf-1738472327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, сергей миронов, владимир меньшов, кпрф, справедливая россия, госдума рф, анатолий вассерман, захар прилепин, геннадий зюганов, политика