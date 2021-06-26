Запашный вошел в список одномандатников от "СР - За правду"
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный с тигром во время репетиции в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского
Аскольд Запашный вошел в список кандидатов по одномандатным округам от "СР - За правду"
КРАСНОГОРСК, 26 июн - РИА Новости. Юрист Екатерина Гордон, худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный, политик Борис Надеждин и бывший телеведущий Глеб Пьяных вошли в список кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва по одномандатным избирательным округам от "Справедливой России - За правду", такое решение принял в субботу предвыборный съезд партии.
Запашный будет выдвигаться в Ижевском округе №34, Гордон – в Серпуховском округе №126, Надеждин – в Дмитровском округе №118, Пьяных – в Красногорском округе №120.
Кроме этого, в список вошли главы комитетов Госдумы по финансовому рынку и по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Анатолий Аксаков и Галина Хованская, а также депутаты Федот Тумусов, Олег Шеин, Михаил Емельянов, Дмитрий Ионин, Олег Нилов, Алексей Чепа, Валерий Гартунг, Елена Драпеко.
Партия утвердила своих кандидатов в 223 одномандатных округах из 225 на выборах в Госдуму.
Выборы депутатов Госдумы состоятся 17-19 сентября 2021 года. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: половина мест - 225 - избирается по партийным спискам, а другая половина - по 225 одномандатным округам.