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Запашный вошел в список одномандатников от "СР - За правду"

Запашный вошел в список одномандатников от "СР - За правду" - РИА Новости, 26.06.2021

Запашный вошел в список одномандатников от "СР - За правду"

Юрист Екатерина Гордон, худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный, политик Борис Надеждин и бывший телеведущий Глеб Пьяных вошли в список кандидатов в... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T17:29

2021-06-26T17:29

2021-06-26T17:29

екатерина гордон

справедливая россия

госдума рф

галина хованская

олег нилов

политика

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КРАСНОГОРСК, 26 июн - РИА Новости. Юрист Екатерина Гордон, худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный, политик Борис Надеждин и бывший телеведущий Глеб Пьяных вошли в список кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва по одномандатным избирательным округам от "Справедливой России - За правду", такое решение принял в субботу предвыборный съезд партии.Запашный будет выдвигаться в Ижевском округе №34, Гордон – в Серпуховском округе №126, Надеждин – в Дмитровском округе №118, Пьяных – в Красногорском округе №120.Кроме этого, в список вошли главы комитетов Госдумы по финансовому рынку и по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Анатолий Аксаков и Галина Хованская, а также депутаты Федот Тумусов, Олег Шеин, Михаил Емельянов, Дмитрий Ионин, Олег Нилов, Алексей Чепа, Валерий Гартунг, Елена Драпеко.Партия утвердила своих кандидатов в 223 одномандатных округах из 225 на выборах в Госдуму.Выборы депутатов Госдумы состоятся 17-19 сентября 2021 года. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: половина мест - 225 - избирается по партийным спискам, а другая половина - по 225 одномандатным округам.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатерина гордон, справедливая россия, госдума рф, галина хованская, олег нилов, политика