https://ria.ru/20210626/shoubiznes-1738656650.html

"Разлучница" Макеева и враг Киркоров: новости шоу-бизнеса с 21 по 25 июня

"Разлучница" Макеева и враг Киркоров: новости шоу-бизнеса с 21 по 25 июня - РИА Новости, 26.06.2021

"Разлучница" Макеева и враг Киркоров: новости шоу-бизнеса с 21 по 25 июня

Лето в самом разгаре: температура в России бьет все рекорды. Вместе с этим градус накаляется и в шоу-бизнесе. Новые скандалы и повороты в жизни звезд в подборке РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T00:02

2021-06-26T00:02

2021-06-26T00:02

коронавирус в россии

макsим (марина абросимова)

шоубиз

россия

светлана разина

анастасия макеева

мираж

лариса долина

филипп киркоров

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Лето в самом разгаре: температура в России бьет все рекорды. Вместе с этим градус накаляется и в шоу-бизнесе. Новые скандалы и повороты в жизни звезд в подборке РИА Новости. Музыка нас разъединила: новый скандал вокруг "Миража"Новым старым скандалом началась эта неделя. Создатель группы "Мираж" Андрей Литягин назвал экс-солисток коллектива содержанками. По его мнению, Маргарита Суханкина, Наталия Гулькина и Светлана Разина поют песни "Миража", но ему ничего не отчисляют. Однако на это возразил другой создатель легендарного коллектива – Валерий Соколов. Именно он написал все самые известные хиты группы, включая композицию "Музыка нас связала". Соколов напомнил своему экс-партнеру, что Суханкина – единственная, кто получил все права на исполнение песен группы, а отчисление отходят автору. Народный артист – враг народа: Киркоров в новом черном списке УкраиныКиев включил народного артиста Украины Филиппа Киркорова (он получил это звание в 2008 году, аналогичное звание в России ему присвоили чуть ранее в том же году) в очередной список персон нон грата. На этот раз Минкульт страны занес поп-короля в список врагов народа. Главная причина традиционная – певец признал Крым частью России. На это Киркоров ответил украинской песней и заявил, что композиции на языке соседней страны продолжат звучать в его доме. Также поп-король подчеркнул, что можно закрыть границы для него лично, но Киеву не удастся сделать это для музыки. В дополнение в своем Instagram Киркоров разместил ролик, где у рояля он поет украинскую песню с еще одной народной артисткой Украины Ани Лорак. Певица, как и некоторые другие исполнители, оказалась неугодной родине. Коронавирус: МакSим и Лариса Долина под ударом болезниПевицу МакSим госпитализировали с воспалением легких еще на прошлой неделе, но внимание к здоровью исполнительницы проявляют и журналисты, и поклонники. Несколько тестов на коронавирус оказались отрицательными, но певицу ввели в искусственную кому. По данным ее представителей, изменений в состоянии МакSим на этой неделе не было, и пока нет оснований снимать ее с аппарата ИВЛ и выводить из комы. Много слухов было и о состоянии народной артистки России Ларисы Долиной. Прежде всего, певица не пришла на выпускной экзамен кафедры, которую возглавляет. Сказали, что она принимала его по видеосвязи удаленно. Причина – коронавирус. У Долиной, якобы, была высокая температура и пропало обоняние, а ее состояние ухудшалось с каждым днем. Однако в пятницу, 25 июня, один из инсайдеров сказал, что артистка чувствует себя хорошо. Да, он подтвердил коронавирус, но отметил, что температура у Долиной была небольшой, в целом певица чувствует себя хорошо и лечится дома. "Жара" тоже не устояла: из-за ситуации с коронавирусом фестиваль частично закрыли "Жара" была единственным крупным фестивалем в 2021 году, который до последнего пытался сохранить традиционный формат проведение – со зрителями.Организаторы пообещали соблюдать все профилактические и ограничительные меры, 24 июня громко открыли фестиваль и сделали громкое объявление. Остальные четыре дня "Жары" пройдут без зрителей, все билеты вернут, а формат сменится на исключительно телевизионный. Обсуждаемое: скандал вокруг свадьбы Макеевой, увольнение няни Подольской и смена имиджа Вайкуле и БузовойАнастасия Макеева не сходит с экранов ТВ и страниц изданий. Люди продолжают обсуждать ее громкую свадьбу с Романом Мальковым: появляются новые подробности. На этой неделе все закончилось тем, что Макеевой стало плохо на программе "Андрей Малахов. Прямой эфир". Наталья Подольская неожиданно оказалась в центре внимания со скандальным заявлением. Она рассказала, что уволила няню своего сына, потому что та, якобы, считала свои трудовые отношения со звездой "сотрудничеством", а не традиционным "работодатель — подчиненный". Однако после Подольская пояснила свои слова. Певица подчеркнула, что рассталась с няней, потому что та не следовала рекомендациям по прогулкам с сыном. И наконец – сразу две смены имиджа. Лайма Вайкуле стала брюнеткой – певица выложила интересный пост в своем Instagram, а Ольга Бузова вновь стала блондинкой. Поющая ведущая назвала это "возвращением к истокам", ведь впервые на экранах она появилась в образе блондинки и долгое время оставалась такой.

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https://ria.ru/20210623/buzova-1738190285.html

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