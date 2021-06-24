Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210624/kirkorov-1738449766.html
Киркоров ответил Минкульту Украины песней на украинском
Киркоров ответил Минкульту Украины песней на украинском - РИА Новости, 24.06.2021
Киркоров ответил Минкульту Украины песней на украинском
Филипп Киркоров ответил Министерству культуры и информационной политики Украины песней на украинском языке. Свое обращение он разместил в личном... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T16:37
2021-06-24T16:37
шоубиз
россия
новости культуры
звезды
филипп киркоров
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735812474_39:504:2784:2048_1920x0_80_0_0_edf85f5b0db465cb8c8651fb0331c14e.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Филипп Киркоров ответил Министерству культуры и информационной политики Украины песней на украинском языке. Свое обращение он разместил в личном Instagram-аккаунте. "Новость дня — я признан угрозой нацбезопасности для Украины. Внесение в черный список народного артиста Украины — это уже звучит как абсурд, но в мире сейчас такого много. Некоторые недалекие чиновники таким образом пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде. Единственное — такие недалекие люди не знают и не понимают, что творчество сейчас не запретишь. Музыку не закроешь бумажкой или границей. Я даже должен сказать таким чиновникам спасибо, ведь они своей глупостью помогают мне становиться еще популярнее. Тем, что произошло, надо гордиться. Гордиться попасть в этот список. На самом деле — это не Киркоров, это Россия. Ненависть к России захлестывает. Если Киркоров становится угрозой государству, то государство можно только пожалеть", — говорит поп-король. Певец отметил, что продолжает любить Украину, но не как государство, а как страну. Он признался, что в его доме и дальше будут звучать украинские песни и гостить друзья из Украины. "Филя, главное, что мы тебя любим! И миллионы украинцев тоже, а на политику плевать", "Отлично сказано", "Крутые слова, Филипп", "Очень правильные слова!" — отреагировали пользователи. Сейчас в черном списке Минкультуры Украины находятся 201 человек. О том, что Киркорова внесли в черный список, стало известно 24 июня.
https://ria.ru/20210618/skachkov-1737602389.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735812474_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_dc9880470121fb079dd1f44193be72d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости культуры, звезды, филипп киркоров, украина, в мире

Киркоров ответил Минкульту Украины песней на украинском

16:37 24.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФилипп Киркоров
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Филипп Киркоров ответил Министерству культуры и информационной политики Украины песней на украинском языке. Свое обращение он разместил в личном Instagram-аккаунте.
"Новость дня — я признан угрозой нацбезопасности для Украины. Внесение в черный список народного артиста Украины — это уже звучит как абсурд, но в мире сейчас такого много. Некоторые недалекие чиновники таким образом пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде. Единственное — такие недалекие люди не знают и не понимают, что творчество сейчас не запретишь. Музыку не закроешь бумажкой или границей. Я даже должен сказать таким чиновникам спасибо, ведь они своей глупостью помогают мне становиться еще популярнее. Тем, что произошло, надо гордиться. Гордиться попасть в этот список. На самом деле — это не Киркоров, это Россия. Ненависть к России захлестывает. Если Киркоров становится угрозой государству, то государство можно только пожалеть", — говорит поп-король.
Певец отметил, что продолжает любить Украину, но не как государство, а как страну. Он признался, что в его доме и дальше будут звучать украинские песни и гостить друзья из Украины.
"Филя, главное, что мы тебя любим! И миллионы украинцев тоже, а на политику плевать", "Отлично сказано", "Крутые слова, Филипп", "Очень правильные слова!" — отреагировали пользователи.
Сейчас в черном списке Минкультуры Украины находятся 201 человек. О том, что Киркорова внесли в черный список, стало известно 24 июня.
Группа Земляне - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 17:18Культура
Лидер "Землян" прокомментировал свое попадание в черный список Украины
 
ШоубизРоссияНовости культурызвездыФилипп КиркоровУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38Эксперт считает, что штамм "дельта" станет доминирующим в мире
08:28Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом
08:15Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней
08:03Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома
08:00Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу
07:42В Москве продлили часы работы центров вакцинации в поликлиниках
07:38В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса
07:20Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков
07:16СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике
07:09Телефонные мошенники стали чаще притворяться сотрудниками органов
06:44Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация
06:39В Красноярском крае неизвестный ранил водителя скорой помощи
06:36Болгарская делегация в Крыму пожаловалась на неудобства из-за санкций
06:33В Севастополе назвали возможную причину всплеска заболевших COVID-19
06:15Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ
06:12Глава болгарской делегации назвал Крым законной частью России
05:56ВОЗ: штамм "дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса
05:42Суд арестовал гендиректора фирмы, работавшей на космодроме Восточный
05:34Посольство России ответило на заявления Пентагона по британскому эсминцу
05:28В Китае 18 человек погибли при пожаре в центре боевых искусств
Лента новостейМолния