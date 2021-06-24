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Киркоров ответил Минкульту Украины песней на украинском
Киркоров ответил Минкульту Украины песней на украинском - РИА Новости, 24.06.2021
Киркоров ответил Минкульту Украины песней на украинском
Филипп Киркоров ответил Министерству культуры и информационной политики Украины песней на украинском языке. Свое обращение он разместил в личном... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T16:37
2021-06-24T16:37
2021-06-24T16:37
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Филипп Киркоров ответил Министерству культуры и информационной политики Украины песней на украинском языке. Свое обращение он разместил в личном Instagram-аккаунте. "Новость дня — я признан угрозой нацбезопасности для Украины. Внесение в черный список народного артиста Украины — это уже звучит как абсурд, но в мире сейчас такого много. Некоторые недалекие чиновники таким образом пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде. Единственное — такие недалекие люди не знают и не понимают, что творчество сейчас не запретишь. Музыку не закроешь бумажкой или границей. Я даже должен сказать таким чиновникам спасибо, ведь они своей глупостью помогают мне становиться еще популярнее. Тем, что произошло, надо гордиться. Гордиться попасть в этот список. На самом деле — это не Киркоров, это Россия. Ненависть к России захлестывает. Если Киркоров становится угрозой государству, то государство можно только пожалеть", — говорит поп-король. Певец отметил, что продолжает любить Украину, но не как государство, а как страну. Он признался, что в его доме и дальше будут звучать украинские песни и гостить друзья из Украины. "Филя, главное, что мы тебя любим! И миллионы украинцев тоже, а на политику плевать", "Отлично сказано", "Крутые слова, Филипп", "Очень правильные слова!" — отреагировали пользователи. Сейчас в черном списке Минкультуры Украины находятся 201 человек. О том, что Киркорова внесли в черный список, стало известно 24 июня.
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россия, новости культуры, звезды, филипп киркоров, украина, в мире
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.
Филипп Киркоров ответил Министерству культуры и информационной политики Украины
песней на украинском языке. Свое обращение он разместил
в личном Instagram-аккаунте.
"Новость дня — я признан угрозой нацбезопасности для Украины. Внесение в черный список народного артиста Украины — это уже звучит как абсурд, но в мире сейчас такого много. Некоторые недалекие чиновники таким образом пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде. Единственное — такие недалекие люди не знают и не понимают, что творчество сейчас не запретишь. Музыку не закроешь бумажкой или границей. Я даже должен сказать таким чиновникам спасибо, ведь они своей глупостью помогают мне становиться еще популярнее. Тем, что произошло, надо гордиться. Гордиться попасть в этот список. На самом деле — это не Киркоров, это Россия. Ненависть к России захлестывает. Если Киркоров становится угрозой государству, то государство можно только пожалеть", — говорит поп-король.
Певец отметил, что продолжает любить Украину, но не как государство, а как страну. Он признался, что в его доме и дальше будут звучать украинские песни и гостить друзья из Украины.
"Филя, главное, что мы тебя любим! И миллионы украинцев тоже, а на политику плевать", "Отлично сказано", "Крутые слова, Филипп", "Очень правильные слова!" — отреагировали пользователи.
Сейчас в черном списке Минкультуры Украины находятся 201 человек. О том, что Киркорова внесли в черный список, стало
известно 24 июня.