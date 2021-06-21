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Шоубиз
https://ria.ru/20210621/mirazh-1737867388.html
"Как содержанки": создатель "Миража" рассказал о суде с солистками
"Как содержанки": создатель "Миража" рассказал о суде с солистками - РИА Новости, 21.06.2021
"Как содержанки": создатель "Миража" рассказал о суде с солистками
Создатель группы "Мираж" Андрей Литягин рассказал, что думает о легендарных солистках коллектива Маргарите Суханкиной, Наталье Гулькиной. Своим мнением он... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T11:40
2021-06-21T11:40
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Создатель группы "Мираж" Андрей Литягин рассказал, что думает о легендарных солистках коллектива Маргарите Суханкиной, Наталье Гулькиной. Своим мнением он поделился в интервью "СтарХиту".Уже несколько лет продюсер судится с вокалистками из-за авторский прав. По его мнению, они исполняют хиты знаменитого коллектива незаконно."Воровали в 90-е, воруют и сейчас, поют мои треки и не платят деньги. "Мираж" — это бизнес, где я являюсь главным акционером, владельцем товарного знака, музыки и большей части текстов. Ни соавторы, ни прошлые солистки никогда не были ни друзьями, ни соучредителями, ни дольщиками моего проекта. А теперь ведут себя как бывшие содержанки, которые путем бесчисленных интервью и стенаний пытаются выдавить народные слезы участия и захапать себе что-то типа творческих алиментов", — говорит Литягин. Он уверяет, что "жулики, которые "отменеджировали" Суханкину", украли у него около 25 миллионов. Литягин старается выявить случаи мошенничества с авторскими правами не только в России, но и в США, Турции, Египте, Китае. Продюсер винит Суханкину, Гулькину и Светлану Разину, а также других владельцев коллектива в том, что группа утратила былую популярность. "Никто из бывших солисток не понимал и не понимает, что признак профессионализма артиста — это соблюдение всех договоров и соглашений, уважение закона и авторского права. Буквально из-за их истеричной бабьей дури, желания постоянно выцарапать друг другу глаза мы теряли самое главное — всегда быть первыми в России! Это было возможно, а они буквально сожгли на подносе мешки с деньгами", — считает Литягин.На днях стало известно, что бывшая солистка "Ленинграда" Алиса Вокс решила судиться за хиты группировки. Причина разбирательства — авторское право на 39 песен.
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забытые звезды, знаменитости, звезды, мираж

"Как содержанки": создатель "Миража" рассказал о суде с солистками

11:40 21.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Александр НатрускинНаталия Гулькина и Маргарита Суханкина
Наталия Гулькина и Маргарита Суханкина - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Александр Натрускин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Создатель группы "Мираж" Андрей Литягин рассказал, что думает о легендарных солистках коллектива Маргарите Суханкиной, Наталье Гулькиной. Своим мнением он поделился в интервью "СтарХиту".
Уже несколько лет продюсер судится с вокалистками из-за авторский прав. По его мнению, они исполняют хиты знаменитого коллектива незаконно.
"Воровали в 90-е, воруют и сейчас, поют мои треки и не платят деньги. "Мираж" — это бизнес, где я являюсь главным акционером, владельцем товарного знака, музыки и большей части текстов. Ни соавторы, ни прошлые солистки никогда не были ни друзьями, ни соучредителями, ни дольщиками моего проекта. А теперь ведут себя как бывшие содержанки, которые путем бесчисленных интервью и стенаний пытаются выдавить народные слезы участия и захапать себе что-то типа творческих алиментов", — говорит Литягин.
Он уверяет, что "жулики, которые "отменеджировали" Суханкину", украли у него около 25 миллионов.
Литягин старается выявить случаи мошенничества с авторскими правами не только в России, но и в США, Турции, Египте, Китае.
Продюсер винит Суханкину, Гулькину и Светлану Разину, а также других владельцев коллектива в том, что группа утратила былую популярность.
"Никто из бывших солисток не понимал и не понимает, что признак профессионализма артиста — это соблюдение всех договоров и соглашений, уважение закона и авторского права. Буквально из-за их истеричной бабьей дури, желания постоянно выцарапать друг другу глаза мы теряли самое главное — всегда быть первыми в России! Это было возможно, а они буквально сожгли на подносе мешки с деньгами", — считает Литягин.
На днях стало известно, что бывшая солистка "Ленинграда" Алиса Вокс решила судиться за хиты группировки. Причина разбирательства — авторское право на 39 песен.
Певец Витас - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
Вчера, 16:23Шоубиз
Куда пропал Витас? Эксклюзивное интервью легенды 90-х
 
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