https://ria.ru/20210618/leningrad-1737538046.html

Экс-солистка "Ленинграда" решила судиться за хиты группировки

Экс-солистка "Ленинграда" решила судиться за хиты группировки - РИА Новости, 18.06.2021

Экс-солистка "Ленинграда" решила судиться за хиты группировки

Бывшая солистка "Ленинграда" Алиса Вокс собирается судиться с группировкой, сообщает Пятый канал. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T12:44

2021-06-18T12:44

2021-06-18T12:44

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Бывшая солистка "Ленинграда" Алиса Вокс собирается судиться с группировкой, сообщает Пятый канал. По данным СМИ, причина разбирательства — авторское право на 39 песен. Алиса решила судиться за треки, созданные с ее участием. Среди них хиты "Экспонат", "Плачу" и другие. Юристы, защищающие интересы исполнительницы, подадут досудебную претензию к ЗАО "ШнурОК", ООО "ШнурОК", и ООО "Первое музыкальное издательство". Пятый канал выяснил, что Вокс намерена взыскать 20 миллионов рублей. Если ответчик не отреагирует на ее обращение в течение пяти дней, то она обратится в суд, чтобы прекратить использование треков со своим участием где бы то ни было."Правообладатель будет вынужден обратиться с требованием о прекращении использования фонограмм цифровым площадкам, телекомпаниям, радиостанциям, рекламным агентствам. А также обратиться с исковым заявлением в суд для защиты своих прав и интересов, с отнесением всех судебных издержек, включая оплату услуг", — Пятый канал цитирует документ.В начале июня Сергей Шнуров представил свой новый проект — группу "Зоя" и ее первый альбом "Это жизнь".

https://ria.ru/20210603/shnurov-1735463335.html

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знаменитости, звезды, шнур (сергей шнуров)