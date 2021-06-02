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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210602/shnurov-1735103155.html
Сергей Шнуров представил свою новую группу
Сергей Шнуров представил свою новую группу - РИА Новости, 02.06.2021
Сергей Шнуров представил свою новую группу
Музыкант и бывший лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров презентовал в Instagram свой новый проект — группу "Зоя" и ее первый альбом "Это жизнь". РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T00:33
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Музыкант и бывший лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров презентовал в Instagram свой новый проект — группу "Зоя" и ее первый альбом "Это жизнь". О участниках группы пока ничего неизвестно. По информации ряда СМИ, презентация нового проекта состоится 2 июня, на Петербургском экономическом форуме. В трек-лист дебютного сборника "Зои" вошло 14 композиций, записанных в узнаваемой манере "Ленинграда". Только теперь вместо Сергея Шнурова матерные песни о разных жизненных ситуациях поет загадочная вокалистка.В комментариях под постом у слушателей о новом проекте мнения разошлись. Сергей Шнуров уже не раз объявлял о роспуске "Ленинграда". Последний раз это произошло в мае 2019 года. Тогда музыкант заявил, что группа прекратит свое существование после масштабного тура по городам РФ. Но, как тогда отметил фронтмен, несмотря на прекращение гастролей, участники "Ленинграда" планируют выступать на корпоративах, если такие предложения будут поступать.Тогда же Шнуров признался, что не исключает, что когда-то задумается над новым проектом. "Я не знаю, это же в планах. Понимаете, и в планах довольно призрачных, до конца не оформленных в моей довольно уже старой и не быстрой голове", — комментировал он.
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россия, музыка, знаменитости, звезды, новости культуры, шоу-бизнес, шнур (сергей шнуров)

Сергей Шнуров представил свою новую группу

00:33 02.06.2021 (обновлено: 00:45 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСергей Шнуров
Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Музыкант и бывший лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров презентовал в Instagram свой новый проект — группу "Зоя" и ее первый альбом "Это жизнь".

"Поехали! Зоя!" — написал Шнуров, который накануне удалил из своего Instagram все публикации и ото всех отписался.

О участниках группы пока ничего неизвестно. По информации ряда СМИ, презентация нового проекта состоится 2 июня, на Петербургском экономическом форуме.
В трек-лист дебютного сборника "Зои" вошло 14 композиций, записанных в узнаваемой манере "Ленинграда". Только теперь вместо Сергея Шнурова матерные песни о разных жизненных ситуациях поет загадочная вокалистка.
В комментариях под постом у слушателей о новом проекте мнения разошлись.

"Слушая эту "Зою", я слышу Шнура. Это хороший ход — доносить свою музыку до людей чужим голосом, пусть даже женским и сексуальным в каких-то моментах. Молодец", "Отличный голос, текст — все супер!", "Ну и зачем мне "Зоя"? Шнура верните!", "Что попало. Не зашло. Одна пошлость и мат", — высказались пользователи.

Сергей Шнуров уже не раз объявлял о роспуске "Ленинграда". Последний раз это произошло в мае 2019 года. Тогда музыкант заявил, что группа прекратит свое существование после масштабного тура по городам РФ. Но, как тогда отметил фронтмен, несмотря на прекращение гастролей, участники "Ленинграда" планируют выступать на корпоративах, если такие предложения будут поступать.
Тогда же Шнуров признался, что не исключает, что когда-то задумается над новым проектом. "Я не знаю, это же в планах. Понимаете, и в планах довольно призрачных, до конца не оформленных в моей довольно уже старой и не быстрой голове", — комментировал он.
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