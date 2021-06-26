https://ria.ru/20210626/podtoplenie-1738725734.html

В Крыму после наводнения остаются подтопленными 37 домов

В Крыму после наводнения остаются подтопленными 37 домов - РИА Новости, 26.06.2021

В Крыму после наводнения остаются подтопленными 37 домов

В Крыму после наводнения остаются подтопленными 37 домовладений с придомовыми территориями, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T12:40

2021-06-26T12:40

2021-06-26T12:40

подтопления в крыму

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. В Крыму после наводнения остаются подтопленными 37 домовладений с придомовыми территориями, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ."Остаются подтопленными 37 домовладений с придомовыми территориями на территории двух населенных пунктов: Ялта и Приозерное (Ленинский район)", - говорится в сообщении.Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Проводится расчистка русла рек. Всего, по данным спасателей, в результате стихии с 16 по 22 июня было подтоплено 426 придомовых территорий, из них 356 домовладений, 18 социально значимых объектов. В пунктах временного размещения на базе гостиниц находится 160 человек, из них 31 ребенок.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, республика крым, происшествия