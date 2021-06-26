https://ria.ru/20210626/partiya-1738741157.html

Миронов, Прилепин и Семигин возглавили список "СР - За правду" на выборах

Миронов, Прилепин и Семигин возглавили список "СР - За правду" на выборах - РИА Новости, 26.06.2021

Миронов, Прилепин и Семигин возглавили список "СР - За правду" на выборах

Общефедеральную часть списка кандидатов от "Справедливой России - За правду" на выборах в Госдуму возглавят председатель партии Сергей Миронов, а также... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T16:35

2021-06-26T16:35

2021-06-26T16:35

партия "справедливая россия - за правду"

сергей миронов

госдума рф

захар прилепин

геннадий семигин

политика

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КРАСНОГОРСК (Московская область), 26 июн - РИА Новости. Общефедеральную часть списка кандидатов от "Справедливой России - За правду" на выборах в Госдуму возглавят председатель партии Сергей Миронов, а также сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин.Такое решение принял в субботу предвыборный съезд партии, передает корреспондент РИА Новости.Также было решено включить в общефедеральный список режиссера Владимира Меньшова и сенатора Александра Бабакова.В региональные списки кандидатов вошли действующие депутаты от фракции "Справедливая Россия" Галина Хованская, Валерий Газзаев, Гаджимурад Омаров, Олег Шеин, Игорь Ананских, Федот Тумусов, Игорь Моляков, Алексей Чепа, Дмитрий Ионин, Валерий Гартунг, Олег Нилов, Елена Драпеко, Михаил Емельянов и Анатолий Грешневиков.Кроме того, партия выдвинула кандидатуры руководителя центрального аппарата партии Дмитрия Гусева, писателя Николая Старикова, телеведущей Марины Ким, юриста Екатерины Гордон, журналиста Армена Гаспаряна, политолога Алексея Мартынова, а также экономиста Михаила Делягина.

https://ria.ru/20210626/gosudma-1738729528.html

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партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов, госдума рф, захар прилепин, геннадий семигин, политика