https://ria.ru/20210626/nlo-1738700686.html

Разведка США назвала НЛО возможной угрозой нацбезопасности

Разведка США назвала НЛО возможной угрозой нацбезопасности - РИА Новости, 26.06.2021

Разведка США назвала НЛО возможной угрозой нацбезопасности

Неопознанные летающие объекты могут представлять проблемы для нацбезопасности Соединенных Штатов, говорится в докладе национальной разведки США. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T03:25

2021-06-26T03:25

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ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Неопознанные летающие объекты могут представлять проблемы для нацбезопасности Соединенных Штатов, говорится в докладе национальной разведки США.В частности, угрозу представляют неопознанные воздушные явления, представляющие собой платформы сбора информации иностранных противников, утверждают разведчики. Их беспокойство вызвают также возможные свидетельства, укзаывающие на то, что противник мог разработать "прорывную или революционную технологию".Доклад отмечает 144 случая предполагаемого наблюдения НЛО, которые не удалось должным образом объяснить. При этом однозначных выводов о природе этих явлений нет, и для их изучения потребуется больше времени, более системный подход и значительные средства, отмечается в докладе.При этом разведка отдельно подчеркивает, что некоторые наблюдавшиеся объекты, по-видимому, двигались вопреки известным законам аэродинамики.Пентагон при содействии Офиса директора национальной разведки провел анализ и не нашел данных о том, чтобы НЛО были продвинутыми технологиями вероятных земных противников, но и не исключил этого.Также в докладе говорится, что понимание НЛО могут затруднять социокультурные стереотипы и недостатки технологий наблюдения. Улучшению восприятия этих явлений могут поспособствовать "последовательная консолидация сообщений по всему федеральному правительству, стандартизированные методы отчетности, улучшение сбора информации и анализа, а также отлаженный процесс проверки всех подобных сообщений", считают авторы документа.Это первый за полвека доклад об НЛО, который разведка США выпускает по запросу конгресса.

https://ria.ru/20210530/nlo-1734849952.html

https://ria.ru/20210609/nlo-1736266570.html

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