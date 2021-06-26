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В Ялте ливень привел к локальным подтоплениям
В Ялте ливень привел к локальным подтоплениям - РИА Новости, 26.06.2021
В Ялте ливень привел к локальным подтоплениям
Сильный ливень привел к локальным подтоплениям в Ялте, сообщила РИА Новости глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T16:59
2021-06-26T17:30
россия
янина павленко
керчь
кировский район
происшествия
подтопления в крыму
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Сильный ливень привел к локальным подтоплениям в Ялте, сообщила РИА Новости глава администрации города Янина Павленко.В пресс-службе крымского управления МЧС добавили, что спасатели ликвидируют последствия стихии, ситуация находится под контролем. В Ялте в субботу прошел сильный ливень, выпало 19 мм осадков. На прошлой неделе, 17 июня, на Крым обрушился мощный циклон. Ливни привели к подтоплению Керчи, власти ввели режим ЧС. На следующий день проливные дожди добрались до Ялты, реки вышли из берегов, дома и улицы подтопило. По словам мэра Павленко, в городе от стихии пострадали 55 человек, один погиб, одна женщина пропали без вести. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
россия
керчь
кировский район
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россия, янина павленко, керчь, кировский район, происшествия, подтопления в крыму, ялта
В Ялте ливень привел к локальным подтоплениям
16:59 26.06.2021 (обновлено: 17:30 26.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНа одной из улиц Ялты
На одной из улиц Ялты - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сильный ливень привел к локальным подтоплениям в Ялте

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Сильный ливень привел к локальным подтоплениям в Ялте, сообщила РИА Новости глава администрации города Янина Павленко.
"Держим связь с населением. Ситуация мониторится. Объезжаем районы города. Говорить о масштабах преждевременно, но дождь был не такой сильный, как 18 июня, и практически уже закончился", — сказала она.
В пресс-службе крымского управления МЧС добавили, что спасатели ликвидируют последствия стихии, ситуация находится под контролем.
В Ялте в субботу прошел сильный ливень, выпало 19 мм осадков. На прошлой неделе, 17 июня, на Крым обрушился мощный циклон. Ливни привели к подтоплению Керчи, власти ввели режим ЧС. На следующий день проливные дожди добрались до Ялты, реки вышли из берегов, дома и улицы подтопило. По словам мэра Павленко, в городе от стихии пострадали 55 человек, один погиб, одна женщина пропали без вести. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
"Это сейчас очень надо". Масштабный субботник в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В пострадавшей от наводнения Ялте 22 и 23 июня объявили нерабочими днями.

Всекрымский субботник в Ялте
1 из 12

В пострадавшей от наводнения Ялте 22 и 23 июня объявили нерабочими днями.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В один из этих дней организовали субботник и позвали на помощь добровольцев.

Всекрымский субботник в Ялте
2 из 12

В один из этих дней организовали субботник и позвали на помощь добровольцев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

"Это сейчас очень надо", — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Всекрымский субботник в Ялте
3 из 12

"Это сейчас очень надо", — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Больше тысячи волонтеров со всего полуострова вызвались убирать курортный город после сильнейшего наводнения.

Всекрымский субботник в Ялте
4 из 12

Больше тысячи волонтеров со всего полуострова вызвались убирать курортный город после сильнейшего наводнения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Кроме того, в Ялте работают военные и спасатели МЧС.

Всекрымский субботник в Ялте
5 из 12

Кроме того, в Ялте работают военные и спасатели МЧС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Порядок в курортном городе обещают навести в ближайшее время.

Всекрымский субботник в Ялте
6 из 12

Порядок в курортном городе обещают навести в ближайшее время.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Янина Павленко уверена, что власти смогут быстро восстановить инфраструктуру Ялты.

Всекрымский субботник в Ялте
7 из 12

Янина Павленко уверена, что власти смогут быстро восстановить инфраструктуру Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Многие жители города в сложной ситуации помогали друг другу как могли, говорит Павленко.

Всекрымский субботник в Ялте
8 из 12

Многие жители города в сложной ситуации помогали друг другу как могли, говорит Павленко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

"Отдыхающие из разных уголков России оказывали помощь, вместе с ялтинцами устраняли и устраняют последствия чрезвычайной ситуации", — рассказала глава Ялты.

Всекрымский субботник в Ялте
9 из 12

"Отдыхающие из разных уголков России оказывали помощь, вместе с ялтинцами устраняли и устраняют последствия чрезвычайной ситуации", — рассказала глава Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Создан волонтерский центр, который помогает продуктами, водой и вещами.

Всекрымский субботник в Ялте
10 из 12

Создан волонтерский центр, который помогает продуктами, водой и вещами.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Можно сказать, что беда сплотила жителей не только Ялты, но и всей страны.

Всекрымский субботник в Ялте
11 из 12

Можно сказать, что беда сплотила жителей не только Ялты, но и всей страны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Военнослужащий на Всекрымском субботнике в Ялте.

Всекрымский субботник в Ялте
12 из 12

Военнослужащий на Всекрымском субботнике в Ялте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 12

В пострадавшей от наводнения Ялте 22 и 23 июня объявили нерабочими днями.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 12

В один из этих дней организовали субботник и позвали на помощь добровольцев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 12

"Это сейчас очень надо", — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 12

Больше тысячи волонтеров со всего полуострова вызвались убирать курортный город после сильнейшего наводнения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 12

Кроме того, в Ялте работают военные и спасатели МЧС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 12

Порядок в курортном городе обещают навести в ближайшее время.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 12

Янина Павленко уверена, что власти смогут быстро восстановить инфраструктуру Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 12

Многие жители города в сложной ситуации помогали друг другу как могли, говорит Павленко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 12

"Отдыхающие из разных уголков России оказывали помощь, вместе с ялтинцами устраняли и устраняют последствия чрезвычайной ситуации", — рассказала глава Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 12

Создан волонтерский центр, который помогает продуктами, водой и вещами.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 12

Можно сказать, что беда сплотила жителей не только Ялты, но и всей страны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 12

Военнослужащий на Всекрымском субботнике в Ялте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
 
РоссияЯнина ПавленкоКерчьКировский районПроисшествияПодтопления в КрымуЯлта
 
 
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