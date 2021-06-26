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В Ялте ливень привел к локальным подтоплениям

В Ялте ливень привел к локальным подтоплениям - РИА Новости, 26.06.2021

В Ялте ливень привел к локальным подтоплениям

Сильный ливень привел к локальным подтоплениям в Ялте, сообщила РИА Новости глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T16:59

2021-06-26T16:59

2021-06-26T17:30

россия

янина павленко

керчь

кировский район

происшествия

подтопления в крыму

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Сильный ливень привел к локальным подтоплениям в Ялте, сообщила РИА Новости глава администрации города Янина Павленко.В пресс-службе крымского управления МЧС добавили, что спасатели ликвидируют последствия стихии, ситуация находится под контролем. В Ялте в субботу прошел сильный ливень, выпало 19 мм осадков. На прошлой неделе, 17 июня, на Крым обрушился мощный циклон. Ливни привели к подтоплению Керчи, власти ввели режим ЧС. На следующий день проливные дожди добрались до Ялты, реки вышли из берегов, дома и улицы подтопило. По словам мэра Павленко, в городе от стихии пострадали 55 человек, один погиб, одна женщина пропали без вести. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

россия

керчь

кировский район

ялта

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россия, янина павленко, керчь, кировский район, происшествия, подтопления в крыму, ялта