https://ria.ru/20210626/lebedev-1738733492.html

В ЛДПР опровергли сообщения об уходе Лебедева из политики из-за конфликта

В ЛДПР опровергли сообщения об уходе Лебедева из политики из-за конфликта - РИА Новости, 26.06.2021

В ЛДПР опровергли сообщения об уходе Лебедева из политики из-за конфликта

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев еще "пару лет назад" хотел заняться чем-то не из области политики, информация о его конфликте с лидером ЛДПР Владимиром... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T14:46

2021-06-26T14:46

2021-06-26T14:46

антон морозов

игорь лебедев (игорь жириновский)

лдпр

госдума рф

владимир жириновский

политика

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев еще "пару лет назад" хотел заняться чем-то не из области политики, информация о его конфликте с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским – атака, чтобы снизить рейтинг партии перед выборами, заявил РИА Новости член высшего совета ЛДПР, депутат ГД Антон Морозов.Ранее Лебедев, старший сын Жириновского, сообщил, что принял решение приостановить свою политическую деятельность и не участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы в этом году. По его словам, такое решение обдумывалось несколько месяцев и было согласовано с партией. После этого СМИ со ссылкой на источники сообщали, что такое решение Лебедева якобы было вызвано конфликтом с Жириновским из-за назначений внутри партии.Также он добавил, что в партии не обращают внимания на информацию о внутреннем конфликте, продолжают работать с людьми, которые верят ЛДПР."На мой взгляд, подобные инсинуации навеяны нашей конкурентной борьбой на политическом поле. Очевидно, что ЛДПР сейчас набирает очки, и люди готовы голосовать за нас. В информационном поле постоянно тиражируются слухи, что ЛДПР прекращает свою деятельность, а депутаты уходят. На мой взгляд, это совершенно нормальный процесс кадровой ротации", - сказал депутат. "Это целенаправленная атака на то, чтобы снизить наш рейтинг перед выборами", - заключил Морозов относительно сообщений о конфликте Лебедева с Жириновским.

https://ria.ru/20210625/ldpr-1738616471.html

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антон морозов, игорь лебедев (игорь жириновский), лдпр, госдума рф, владимир жириновский, политика