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В ЛДПР опровергли сообщения об уходе Лебедева из политики из-за конфликта
В ЛДПР опровергли сообщения об уходе Лебедева из политики из-за конфликта - РИА Новости, 26.06.2021
В ЛДПР опровергли сообщения об уходе Лебедева из политики из-за конфликта
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев еще "пару лет назад" хотел заняться чем-то не из области политики, информация о его конфликте с лидером ЛДПР Владимиром... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T14:46
2021-06-26T14:46
антон морозов
игорь лебедев (игорь жириновский)
лдпр
госдума рф
владимир жириновский
политика
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев еще "пару лет назад" хотел заняться чем-то не из области политики, информация о его конфликте с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским – атака, чтобы снизить рейтинг партии перед выборами, заявил РИА Новости член высшего совета ЛДПР, депутат ГД Антон Морозов.Ранее Лебедев, старший сын Жириновского, сообщил, что принял решение приостановить свою политическую деятельность и не участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы в этом году. По его словам, такое решение обдумывалось несколько месяцев и было согласовано с партией. После этого СМИ со ссылкой на источники сообщали, что такое решение Лебедева якобы было вызвано конфликтом с Жириновским из-за назначений внутри партии.Также он добавил, что в партии не обращают внимания на информацию о внутреннем конфликте, продолжают работать с людьми, которые верят ЛДПР."На мой взгляд, подобные инсинуации навеяны нашей конкурентной борьбой на политическом поле. Очевидно, что ЛДПР сейчас набирает очки, и люди готовы голосовать за нас. В информационном поле постоянно тиражируются слухи, что ЛДПР прекращает свою деятельность, а депутаты уходят. На мой взгляд, это совершенно нормальный процесс кадровой ротации", - сказал депутат. "Это целенаправленная атака на то, чтобы снизить наш рейтинг перед выборами", - заключил Морозов относительно сообщений о конфликте Лебедева с Жириновским.
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антон морозов, игорь лебедев (игорь жириновский), лдпр, госдума рф, владимир жириновский, политика
В ЛДПР опровергли сообщения об уходе Лебедева из политики из-за конфликта
14:46 26.06.2021
 
© Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© Пресс-служба Государственной Думы РФ
Перейти в фотобанк

В ЛДПР назвали сообщения о конфликте Лебедева с Жириновским атакой на партию перед выборами

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев еще "пару лет назад" хотел заняться чем-то не из области политики, информация о его конфликте с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским – атака, чтобы снизить рейтинг партии перед выборами, заявил РИА Новости член высшего совета ЛДПР, депутат ГД Антон Морозов.
Ранее Лебедев, старший сын Жириновского, сообщил, что принял решение приостановить свою политическую деятельность и не участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы в этом году. По его словам, такое решение обдумывалось несколько месяцев и было согласовано с партией. После этого СМИ со ссылкой на источники сообщали, что такое решение Лебедева якобы было вызвано конфликтом с Жириновским из-за назначений внутри партии.

"Игорь Владимирович (Лебедев) очень давно в партии, это заслуженный деятель, вице-спикер Госдумы. Он достиг самых больших высот. При этом он человек очень творческий, самостоятельный. Очевидно, ему хотелось заняться чем-то другим, он об этом мне лично говорил еще пару лет назад. Не думаю, что это (решение уйти из политики – Прим. ред.) вызвано каким-то конфликтом мифическим, который пытаются выдумать журналисты и наши политические противники. Это решение, чтобы продолжить свою деятельность в другом поле", - заявил Морозов.

Также он добавил, что в партии не обращают внимания на информацию о внутреннем конфликте, продолжают работать с людьми, которые верят ЛДПР.
"На мой взгляд, подобные инсинуации навеяны нашей конкурентной борьбой на политическом поле. Очевидно, что ЛДПР сейчас набирает очки, и люди готовы голосовать за нас. В информационном поле постоянно тиражируются слухи, что ЛДПР прекращает свою деятельность, а депутаты уходят. На мой взгляд, это совершенно нормальный процесс кадровой ротации", - сказал депутат. "Это целенаправленная атака на то, чтобы снизить наш рейтинг перед выборами", - заключил Морозов относительно сообщений о конфликте Лебедева с Жириновским.
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Антон МорозовИгорь Лебедев (Игорь Жириновский)ЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийПолитика
 
 
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