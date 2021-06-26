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Первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли в гражданский оборот
Первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли в гражданский оборот - РИА Новости, 26.06.2021
Первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли в гражданский оборот
Первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли в гражданский оборот, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T12:12
2021-06-26T13:37
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли в гражданский оборот, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Вчера завершен этап контроля. &lt;...&gt; До конца июня около 2,5 миллиона доз поступят в гражданский оборот, объемы производства будут наращиваться", — сказал он.Он уточнил, что препарат планируют использовать для ревакцинации и вакцинации переболевших.Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины, "Спутник Лайт".
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россия, михаил мурашко, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, коронавирус в россии

Первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли в гражданский оборот

12:12 26.06.2021 (обновлено: 13:37 26.06.2021)
 
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкМорозильная камера, в которой хранятся контейнеры с однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Морозильная камера, в которой хранятся контейнеры с однокомпонентной вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли в гражданский оборот, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Вчера завершен этап контроля. <...> До конца июня около 2,5 миллиона доз поступят в гражданский оборот, объемы производства будут наращиваться", — сказал он.
Он уточнил, что препарат планируют использовать для ревакцинации и вакцинации переболевших.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины, "Спутник Лайт".
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