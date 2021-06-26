https://ria.ru/20210626/layt-1738723212.html

Первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли в гражданский оборот

Первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли в гражданский оборот - РИА Новости, 26.06.2021

Первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли в гражданский оборот

Первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли в гражданский оборот, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T12:12

2021-06-26T12:12

2021-06-26T13:37

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731305266_0:105:1296:834_1920x0_80_0_0_1a75990469ae6b45b14779212064b210.jpg

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли в гражданский оборот, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Вчера завершен этап контроля. <...> До конца июня около 2,5 миллиона доз поступят в гражданский оборот, объемы производства будут наращиваться", — сказал он.Он уточнил, что препарат планируют использовать для ревакцинации и вакцинации переболевших.Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины, "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210626/pandemiya-1738720783.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мурашко, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, коронавирус в россии