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Первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли в гражданский оборот
Первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли в гражданский оборот - РИА Новости, 26.06.2021
Первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли в гражданский оборот
Первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли в гражданский оборот, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T12:12
2021-06-26T12:12
2021-06-26T13:37
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли в гражданский оборот, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Вчера завершен этап контроля. <...> До конца июня около 2,5 миллиона доз поступят в гражданский оборот, объемы производства будут наращиваться", — сказал он.Он уточнил, что препарат планируют использовать для ревакцинации и вакцинации переболевших.Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины, "Спутник Лайт".
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россия, михаил мурашко, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, коронавирус в россии