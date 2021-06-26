https://ria.ru/20210626/kurily-1738700253.html

Японцы понадеялись отобрать Курилы у России после провокации у Крыма

Японцы понадеялись отобрать Курилы у России после провокации у Крыма - РИА Новости, 26.06.2021

Японцы понадеялись отобрать Курилы у России после провокации у Крыма

Японское издание "Санкэй симбун" опубликовало материал, посвященный инциденту с британским военным кораблем у берегов Крыма. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T03:18

2021-06-26T03:18

2021-06-26T04:12

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

су-24м

курильские острова

великобритания

япония

спор вокруг статуса курильских островов

в мире

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Японское издание "Санкэй симбун" опубликовало материал, посвященный инциденту с британским военным кораблем у берегов Крыма.Читатели бурно отреагировали на события в Черном море, и многие пользователи по непонятным причинам увидели шанс "возвращения" Токио Южных Курил благодаря провокации Лондона."Если в Крыму возникнет война, Японии будет легче забрать себе северные территории! Молодцы, британцы!" — предположил iwa."Японии, как и британцам вокруг Крыма, нужно своими военными кораблями постоянно ходить вокруг северных островов! Пусть Россия понервничает!" — выступил с предложением fur."Британия, вперед! По России нужно нанести только один сильный удар, и она рассыплется!" — заявил mik.Но некоторые пользователи оказались более сдержанными в своих оценках случившегося, обратив внимание на провокационность действий британских военных."Думаю, дразнить русских, водя под их носом эсминцами, — это перебор. Неудивительно, что русские злятся. А что, если вспыхнет война? Британия тоже в последнее время ведет себя странно", — blaНакануне британский эсминец Defender пересек морскую границу России и вошел на три километра на ее территорию в районе крымского мыса Фиолент.По данным Министерства обороны, пограничный катер открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М в качестве предупреждения сбросил бомбы по курсу движения эсминца.В свою очередь, в Лондоне заявили, что военный корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Там также опровергли сообщения о каких-либо обстрелах эсминца. В связи с инцидентом в МИД вызвали посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт, ей выразили решительный протест.Отношения России и Японии омрачены отсутствием мирного договора, так и не заключенного после окончания Второй мировой войны. Основным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил. Токио претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210525/yaponiya-1733755257.html

https://ria.ru/20210625/esminets-1738528324.html

https://ria.ru/20210314/yapontsy-1601150289.html

https://ria.ru/20210624/esminets-1738391895.html

россия

курильские острова

великобритания

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, су-24м, курильские острова, великобритания, япония, спор вокруг статуса курильских островов, в мире