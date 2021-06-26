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Японцы понадеялись отобрать Курилы у России после провокации у Крыма
Японцы понадеялись отобрать Курилы у России после провокации у Крыма - РИА Новости, 26.06.2021
Японцы понадеялись отобрать Курилы у России после провокации у Крыма
Японское издание "Санкэй симбун" опубликовало материал, посвященный инциденту с британским военным кораблем у берегов Крыма. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T03:18
2021-06-26T04:12
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
су-24м
курильские острова
великобритания
япония
спор вокруг статуса курильских островов
в мире
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Японское издание "Санкэй симбун" опубликовало материал, посвященный инциденту с британским военным кораблем у берегов Крыма.Читатели бурно отреагировали на события в Черном море, и многие пользователи по непонятным причинам увидели шанс "возвращения" Токио Южных Курил благодаря провокации Лондона."Если в Крыму возникнет война, Японии будет легче забрать себе северные территории! Молодцы, британцы!" — предположил iwa."Японии, как и британцам вокруг Крыма, нужно своими военными кораблями постоянно ходить вокруг северных островов! Пусть Россия понервничает!" — выступил с предложением fur."Британия, вперед! По России нужно нанести только один сильный удар, и она рассыплется!" — заявил mik.Но некоторые пользователи оказались более сдержанными в своих оценках случившегося, обратив внимание на провокационность действий британских военных."Думаю, дразнить русских, водя под их носом эсминцами, — это перебор. Неудивительно, что русские злятся. А что, если вспыхнет война? Британия тоже в последнее время ведет себя странно", — blaНакануне британский эсминец Defender пересек морскую границу России и вошел на три километра на ее территорию в районе крымского мыса Фиолент.По данным Министерства обороны, пограничный катер открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М в качестве предупреждения сбросил бомбы по курсу движения эсминца.В свою очередь, в Лондоне заявили, что военный корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Там также опровергли сообщения о каких-либо обстрелах эсминца. В связи с инцидентом в МИД вызвали посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт, ей выразили решительный протест.Отношения России и Японии омрачены отсутствием мирного договора, так и не заключенного после окончания Второй мировой войны. Основным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил. Токио претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, су-24м, курильские острова, великобритания, япония, спор вокруг статуса курильских островов, в мире

Японцы понадеялись отобрать Курилы у России после провокации у Крыма

03:18 26.06.2021 (обновлено: 04:12 26.06.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовКурилы
Курилы - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Японское издание "Санкэй симбун" опубликовало материал, посвященный инциденту с британским военным кораблем у берегов Крыма.
Читатели бурно отреагировали на события в Черном море, и многие пользователи по непонятным причинам увидели шанс "возвращения" Токио Южных Курил благодаря провокации Лондона.

"Наконец-то британский Union Jack снова реет над миром! Бывшая владычица морей — Британия — снова занимает свое место в мире. <…> Нельзя уступать российским агрессивным поползновениям в мире. Хорошо, что ударная авианосная британская группа во главе с авианосцем "Королева Елизавета" вышла на просторы Индо-Тихоокеанского ТВД. Остается только молиться на британцев — наших давних союзников, которые помогали нам достичь победы в русско-японской войне. Теперь, возможно, помогут и с возвратом северных территорий!" — написал asz.

"Если в Крыму возникнет война, Японии будет легче забрать себе северные территории! Молодцы, британцы!" — предположил iwa.
"Британцы снова указывают нам — надо победить Россию, как в русско-японской войне!" — вспомнил историю qnc.
"Японии, как и британцам вокруг Крыма, нужно своими военными кораблями постоянно ходить вокруг северных островов! Пусть Россия понервничает!" — выступил с предложением fur.
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"Британия, вперед! По России нужно нанести только один сильный удар, и она рассыплется!" — заявил mik.
"Великобритания должна во всеуслышание отказаться от Ялтинских договоренностей по устройству мира!" — предложил радикально пересмотреть современное международное положение sor.
Но некоторые пользователи оказались более сдержанными в своих оценках случившегося, обратив внимание на провокационность действий британских военных.
"Вы понимаете логику англичан? Британцы вошли в Черное море, подошли или зашли в русские территориальные воды, после бомбежки убежали. Ну как это понимать?" nin
"Думаю, дразнить русских, водя под их носом эсминцами, — это перебор. Неудивительно, что русские злятся. А что, если вспыхнет война? Британия тоже в последнее время ведет себя странно", bla
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По данным Министерства обороны, пограничный катер открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М в качестве предупреждения сбросил бомбы по курсу движения эсминца.
В свою очередь, в Лондоне заявили, что военный корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Там также опровергли сообщения о каких-либо обстрелах эсминца.
В связи с инцидентом в МИД вызвали посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт, ей выразили решительный протест.
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Отношения России и Японии омрачены отсутствием мирного договора, так и не заключенного после окончания Второй мировой войны. Основным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил. Токио претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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