https://ria.ru/20210626/krym-1738709568.html

В Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 26.06.2021

В Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму в ближайшие дни ожидаются обильные осадки, объявлено штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T09:06

2021-06-26T09:06

2021-06-26T09:30

азовское море

керчь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

кировский район

происшествия

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Крыму в ближайшие дни ожидаются обильные осадки, объявлено штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба регионального МЧС.Спасатели предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ.Также МЧС предупредило об угрозе происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к наводнению в Керчи и нескольких населенных пунктах на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы республики.

азовское море

керчь

республика крым

кировский район

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азовское море, керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, кировский район, происшествия