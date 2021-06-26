https://ria.ru/20210626/kitay-1738712563.html

Беспрецедентный рывок. Чего достигла Компартия Китая за сто лет?

Беспрецедентный рывок. Чего достигла Компартия Китая за сто лет? - РИА Новости, 26.06.2021

Беспрецедентный рывок. Чего достигла Компартия Китая за сто лет?

За последние сто лет Китай проделал путь от полуколониальной страны, терзаемой революциями и внешней агрессией, до передовой мировой державы и второй экономики... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T10:07

2021-06-26T10:07

2021-06-26T10:26

россия

си цзиньпин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. За последние сто лет Китай проделал путь от полуколониальной страны, терзаемой революциями и внешней агрессией, до передовой мировой державы и второй экономики мира. Этот путь китайский народ прошел вместе с Коммунистической партией Китая, которой в 2021 году исполняется сто лет. А ее появление, как и настоящее и будущее Китайской Народной Республики, неразрывно связано с Россией. Как зародилась и прожила целый век Компартия Китая — в материале РИА Новости. Плечом к плечуВ начале 1920 года китайские коммунисты едва ли были похожи на мощную и самую многочисленную в мире политическую силу, которой являются сейчас. Тогда будущие основоположники КПК Чэнь Дусю и Ли Дачжао обсуждали, как им собрать участников "Движения четвертого мая", китайских приверженцев марксистских взглядов воедино, а главное — на какие деньги. На помощь пришел Коммунистический Интернационал, руководство которого в те годы как раз рассматривало варианты расширения на восток. Так, в апреле 1920 года в Китайскую Республику отправилась группа Коминтерна во главе с Григорием Войтинским. С китайскими товарищами они обсуждали Октябрьскую революцию в России и опыт советских коммунистов. После этого в крупнейших городах страны — Пекине, Шанхае, Ухане, Гуанчжоу открылись марксистские кружки, появился и журнал "Коммунист". Деньги на все это выделял Коминтерн.При его же поддержке в июле 1921 года в Шанхае прошел первый съезд Коммунистической партии Китая — нелегальный. Впереди новую политическую силу ждали почти три десятилетия борьбы за право стать руководящей партией в стране. И немалую роль в победе КПК и в борьбе с японскими захватчиками, и в противоборстве с Гоминьданом сыграла помощь Москвы. СССР был и первым государством, признавшим Китайскую Народную Республику сразу после ее основания 1 октября 1949 года. При помощи Советского Союза новый Китай под руководством КПК начинал индустриализацию, модернизацию производства и экономики. И хотя в дальнейшем между двумя странами не все было гладко — во второй половине века они ладили весьма плохо, к концу XX столетия соседи возродили дружеские отношения. В июле 2021 года страны также отмечают 20-летие Российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Документ за прошедшие десятилетия не потерял актуальности в новых международных условиях. Более того, дружба народов отражается в близких отношениях между лидерами. Владимир Путин и Си Цзиньпин регулярно общаются, обмениваются поздравлениями, подарками и теплыми словами. "Для китайского народа Путин — самый близкий друг", — говорит председатель КНР. Путь к успехуМногие полагают, что на сегодняшний день в Китае есть только одна политическая партия, но это не так. Помимо КПК, в стране официально действуют еще восемь демократических партий. Все они представлены в законодательном органе Китая — Всекитайском собрании народных представителей. В то же время главенствующая роль неизменно отводится Коммунистической партии. Под ее руководством за последние 40 лет в Китае прошли масштабные реформы, в результате которых жизнь китайцев изменилась до неузнаваемости, а ВВП в среднем рос на 9,5% в год. И если ВВП на душу населения в 1991 году в стране составлял 333 доллара, то к 2019 году показатель вырос более чем в 30 раз — до 10,2 тысячи долларов.Маленькие городки превратились в мегаполисы с гигантскими дорожными развязками и небоскребами, китайские скоростные поезда стали самыми быстрыми, а автомагистрали входят в тройку самых протяженных в мире. Список "самых" на этом не заканчивается. В 2021 году в Китае заработал самый длинный подводный тоннель для автомобилей, при этом страна также на первом месте по строительству автомобильных мостов и производству автомобилей. Спустя два года испытаний в 2020 году в КНР заработал самый большой в мире радиотелескоп. Крупнейший в мире высокогорный аквариум на высоте 2,2 тысячи метров над уровнем моря в Синине, и самый большой международный аэропорт Дасин в Пекине — тоже китайские. Впрочем, это не главные достижения китайских властей. В 2020 году председатель КНР Си Цзиньпин объявил об искоренении крайней нищеты в стране. В 1990 году 36,2% населения Земли жили за чертой бедности по стандартам Всемирного банка. В 2018 году таких было 8,7%, и огромный вклад в мировую борьбу с бедностью внес именно Китай. Что касается самой страны, то сегодня там не осталось людей, живущих в крайней нищете, то есть, по китайским стандартам, зарабатывающих меньше четырех тысяч юаней в год. Кроме того, практически все граждане Китая обеспечены базовой медицинской страховкой, безопасным жильем и доступом к образованию. Все это успешно достигнутые цели по построению общества средней зажиточности. Компартия позаботилась даже о туалетах: с приходом к власти Си Цзиньпина в стране началась так называемая туалетная революция, и теперь в китайских городах и деревнях повсюду можно встретить удобные и чистые уборные, в некоторых даже есть Wi-Fi и телевизоры. В прошлом году успехи в руководстве страной КПК закрепила борьба с эпидемией коронавирусной инфекции, которую быстро удалось взять под контроль. За три месяца Ухань — эпицентр мировой пандемии — удалось вернуть к обычной жизни. В мае 2020-го в Пекине очно прошли "две сессии", экономика страны восстановилась и единственная показала рост в пандемийный год — на 2% ВВП. Перед юбилеем Компартии Китай взял еще одну высоту: в стране вакцинировали от COVID-19 миллиард человек. Новый трендСто лет — это очень важная юбилейная дата, которая позволяет посмотреть на достижения Китая в контексте макроистории, указывает Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. "Если взглянуть на более длительные закономерности в истории Китая, можно увидеть, что эта страна на протяжении нескольких тысячелетий истории знала самые разные периоды — и подъема, и упадка. В ней правили великие династии, которые внесли в сокровищницу человеческой цивилизации множество достижений в области культуры и технологий, — говорит эксперт. — Однако редко бывает, когда за столь короткий период такое огромное количество людей получает возможность вырваться из нищеты и отсталости, достигает средневысокого по мировым меркам уровня развития. Это уникальное в мировой истории достижение, которое многие еще не успели осмыслить, поскольку оно происходит на наших глазах".Сегодня КНР демонстрирует уверенность в себе и своем будущем, добавляет Карнеев. И что важно: это не только убеждение руководителей ЦК КПК, этот позитивный настрой разделяется большинством населения. "Они уверены, что стране предстоит перехватить факел экономического первенства, — продолжает он. Правда, некоторые говорят, что в этом нет ничего удивительного, так как несколько столетий назад Китай уже был мировым лидером, а Европа вырвалась вперед только потом. Сейчас же Китай просто возвращается к своему состоянию середины мира. И если тренд продолжится, мы будем свидетелями новых тенденций в мировом раскладе".Еще один важный вывод, который можно сделать из столь значимого юбилея: ведущая идеология Компартии — марксизм — абсолютно живая и объективная наука, подчеркивает Сергей Санакоев, руководитель Центра исследований АТР, заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы. "Она имеет не только развитие, но и живое воплощение, — говорит он. — При Дэн Сяопине был сформулирован принцип: неважно, какого цвета кошка, — главное, чтобы она ловила мышей. Это основной принцип социализма с китайской спецификой, он заключается в том, что рынок не противоречит народным интересам, а наоборот, создает пути для развития".Особенность китайской модели в том, добавляет эксперт, что самые важные экономические блоки до сих пор находятся в руках государства. А вот малый и средний бизнес, который сегодня составляет около 70% ВВП Китая, — это и есть драйвер развития народного хозяйства, который позволил создать огромный средний класс в 500 миллионов человек. "Это средний класс с высокой покупательной способностью. Китайские жители — не только производители товаров, но и их потребители. Это оказывает обратное влияние на национальную экономику, снижая зависимость от внешних рынков. Фактически китайская экономика сама себя производит", — отмечает Санакоев. Столетие Компартии для КНР — очередная веха. Учитывая успехи, которых китайскому народу под руководством КПК уже удалось достичь, в дальнейшем страна продолжит идти по пути социализма с китайской спецификой и ее влияние на мировые процессы будет только возрастать.

https://ria.ru/20210323/diplomatiya-1602378042.html

https://ria.ru/20210616/stantsiya-1737225324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, си цзиньпин, владимир путин, общество