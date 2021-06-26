https://ria.ru/20210626/kino-1738621432.html

Беллуччи, гигантская муха и человек-экспонат. Что нового в кино

Беллуччи, гигантская муха и человек-экспонат. Что нового в кино - РИА Новости, 26.06.2021

Беллуччи, гигантская муха и человек-экспонат. Что нового в кино

Моника Беллуччи высмеивает современный арт-рынок в "Человеке, который продал свою кожу". Риз Ахмед играет на барабанах и теряет слух в "Звуке металла"... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T08:00

2021-06-26T08:00

2021-06-26T08:07

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Моника Беллуччи высмеивает современный арт-рынок в "Человеке, который продал свою кожу". Риз Ахмед играет на барабанах и теряет слух в "Звуке металла". Гигантская муха хочет ограбить банк в "Жвалах", а Максим Лагашкин становится необычным чиновником. Об интересных новых фильмах — в материале РИА Новости.Звуки и музыкаОскароносная картина "Звук металла" про барабанщика хеви-метал-группы, который внезапно теряет слух, наконец-то выходит в российский прокат.Дебютный фильм Дариуса Мадера получил шесть номинаций и выиграл в двух: за лучший монтаж и лучший звук. Заслуженно — и то и другое делает ленту настоящим произведением искусства.Рубен (звезда инди-фильмов Риз Ахмед) играет на ударных в группе Blackgammon, его девушка — вокалистка Лу (Оливия Кук). Они ведут кочевую жизнь: колесят по Штатам в фургоне и дают концерты, планируют выпустить альбом и отправиться в новый тур. Но Рубен неожиданно начинает быстро терять слух: мелодия барабанов пропадает, разговоры слышны отрывками. И здесь ключевое значение — у звуковой дорожки. Зритель вместе с Рубеном пытается привыкнуть к новым ощущениям в тихом мире. Без музыки, шума улицы, щелчков кофемашины и голосов окружающих.Для Рубена это шок, ведь грохочущие барабаны и рваный вокал на сцене — его вселенная.Вместе с Лу он обращается в реабилитационный центр, которым руководит ветеран Вьетнамской войны Джо (Пол Рэйси). Его главная идея: показать, что люди, потерявшие слух, — полноценные. Рубен учится языку жестов и вместе со зрителями старается понять и принять новый мир без звуков.Параллельно герой ищет деньги на специальные импланты, чтобы все же вернуть слух.Трогательное и деликатное кино рассказывает о драме простого человека. Именно такие фильмы чаще всего номинируют на "Золотого рыцаря". Но "Звук металла" еще и заставляет почувствовать хрупкость мира каждого зрителя.От Риза Ахмеда, снимавшегося и в блокбастерах ("Веном"), и в артхаусе ("Откуда ты родом", "Братья Систерс") в этой картине не оторваться. Вспышки гнева его героя, ужас от происходящего и надежда на исцеление еще раз подтверждают широту его актерского диапазона и настоящий магнетизм.Но в итоге "Звук металла" больше походит на мелодраму — лаконичную, живописную и намекающую на счастливый финал. Ведь главное — найти себя, и Рубену это, кажется, удается.Муха и ее приятелиФранцузы — мастера абсурдных сценариев. Это снова доказывает режиссер Квентин Дюпье в картине "Жвалы".Два придурковатых друга Маню и Жан-Габ (дают фору тандему "Тупой и еще тупее") угоняют машину и находят в багажнике гигантскую муху. Размером она с собаку, а потому приятели решают выдрессировать ее, чтобы ограбить банк. Парни знакомятся с компанией золотой молодежи и принимают приглашение отдохнуть в роскошном особняке."У меня было чувство, что я нашел свою нишу: искаженная действительность, запутанные отношения, сюрреалистичные портреты общества, — говорит режиссер. — В "Жвалах" я отказался от черного юмора предыдущих работ, а дуэт комиков Грегуара Людига и Давида Марсе, для которых я написал эти роли, совершенно органичен".Дюпье легко и просто создает мир абсурда, но умудряется говорить на важные, в том числе социальные, темы.Еще один аргумент в пользу фильма (кроме юмора и истории) — Адель Экзаркопулос в роли девушки, которая попала в аварию в горах и теперь у нее проблемы с речью. Она говорит очень громко и часто невпопад. Ее никто не слушает, что порождает новые комичные ситуации.Сюжет по стилю напоминает рассказы Кафки или даже Рабле, но на деле получилась эксцентричная комедия о дружбе и авантюрах. Можно смело сказать, что "Жвалы" — один из самых смешных фильмов последнего времени.Человек-картинаНеобычный взгляд на современный мир — в картине "Человек, который продал свою кожу" режиссера из Туниса Каутер Бен Ханья.Сюжет основан на реальной истории 2006-го. Бельгийский художник Вим Дельвуа нарисовал на коже Тима Штайнера рисунок, который потом продали на аукционе за 150 тысяч евро. Теперь Тим обязан минимум три раза в год участвовать в выставках в качестве экспоната.А в фильме главный герой — сирийский беженец по имени Сэм. Он мечтает попасть из Ливана в Европу, чтобы воссоединиться с возлюбленной Абирой. И знакомится с эпатажным художником Джефри Годфруа, который набивает на его спине татуировку шенгенской визы. Сэм превращается в арт-обьект, но быстро понимает, что вместе с новыми возможностями (путешествиями), у него появились обязательства, которые ущемляют свободу.Картина не только критикует современный арт-рынок, но еще и напоминает о проблеме беженцев. С первых минут хочется сравнивать "Человека" со шведским фильмом "Квадрат", который затрагивал эти же темы. Но если скандинавский проект более рафинированный и интеллектуальный, то тунисская картина — чересчур очевидная, не очень едкая и не слишком шокирующая. Что не делает ее недостойной просмотра: здесь элементы сатиры и мелодрамы, яркие актерские работы (в одной из ролей Моника Беллуччи) и риторические вопросы (может ли человек стать предметом купли-продажи). Чиновники и профдеформацияНовая притча про карму и возмездие — комедия "Проклятый чиновник".Главный герой Федор (Максим Лагашкин) — обычный "мужик из народа", который стал заместителем мэра небольшого городка. Но не обошлось без профдеформации: на простых людей он смотрит свысока и не стесняется проворачивать разные дела в свою пользу за вознаграждение.Однажды к нему на прием приходит бабушка с просьбой, но Федору это не сулит выгоды, и он выгоняет ее. В ответ посетительница устраивает так, что чиновник больше не может брать взятки: деньги просто сгорают у него в руках.За сутки Федор должен разрешить эту ситуацию, ведь впереди заключение крупной нелегальной сделки."Это кино — сатира на сегодняшний день. Хотя мне кажется, что тема взяток и жуликов у нас актуальна во все времена", — уверен Лагашкин.Помогает Федору в его махинациях (сама того не подозревая) секретарша Катя (Елизавета Арзамасова). Именно с ней в фильме больше всего смешных сцен."Моя героиня — "среднестатистический честный человек". Среднестатистический, поскольку верю в то, что большинство людей — добры и честны. Ну а потом уже обстоятельства и искушения превращают их в персонажей, которых высмеивают в комедиях", — отмечает актриса.Режиссер Сарик Андреасян говорит: ему важно, чтобы кино делало зрителя лучше и "давало хорошие эмоции, надежду, что завтра жизнь будет прекраснее, заставляло улыбаться, и, мне кажется, все это есть в нашем фильме".

https://ria.ru/20210622/serialy-1737942939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, елизавета арзамасова, кино и сериалы, адель экзаркопулос, европа, моника беллуччи