https://ria.ru/20210626/fiktsiya-1738688810.html
Депутат объяснил, чем опасны фиктивные сертификаты о прививке от COVID-19
Депутат объяснил, чем опасны фиктивные сертификаты о прививке от COVID-19 - РИА Новости, 26.06.2021
Депутат объяснил, чем опасны фиктивные сертификаты о прививке от COVID-19
Чем может обернуться приобретение фиктивной справки о вакцинации от коронавирусной инфекции, объяснил в интервью радио Sputnik член комитета Госдумы по охране... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T02:10
2021-06-26T02:10
2021-06-26T02:10
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
россия
алексей куринный
мошенничество
здоровье
госдума рф
общество
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Чем может обернуться приобретение фиктивной справки о вакцинации от коронавирусной инфекции, объяснил в интервью радио Sputnik член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.По его словам, появление черного рынка поддельных сертификатов, подтверждающих наличие прививки от COVID-19, могло стать реакцией на обязательную вакцинацию представителей некоторых профессий и ограничение доступа в определенные общественные места для не сделавших прививку. Чтобы люди не прибегали к услугам мошенников, нужно активней убеждать всех в необходимости пройти вакцинацию, уверен депутат."У людей может быть реакция на попытки заставить привиться и получить сертификат. Нужно убеждение, тогда количество желающих привиться добровольно, а не избежать этого, купив формальную бумажку, будет больше", — считает Куринный.Он предостерег тех, кто все же рассчитывает прикрыться фиктивной справкой, что они не только рискуют здоровьем своим и окружающих, но могут получить реальное наказание."Если неблагоприятно сложатся обстоятельства, и они сами заболеют и предъявят этот сертификат, то они могут быть привлечены к ответственности. Это административная или даже уголовная ответственность, если будут последствия от их действий. Это есть в законодательстве", — заключил Куринный.
https://ria.ru/20210624/vaktsinatsiya-1738361535.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, алексей куринный, мошенничество, здоровье, госдума рф, общество
Депутат объяснил, чем опасны фиктивные сертификаты о прививке от COVID-19
Депутат Госдумы Куринный объяснил, чем опасны фиктивные сертификаты о прививке от COVID-19
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости.
Чем может обернуться приобретение фиктивной справки о вакцинации от коронавирусной инфекции, объяснил в интервью радио Sputnik
член комитета Госдумы
по охране здоровья Алексей Куринный
.
По его словам, появление черного рынка поддельных сертификатов, подтверждающих наличие прививки от COVID-19, могло стать реакцией на обязательную вакцинацию представителей некоторых профессий и ограничение доступа в определенные общественные места для не сделавших прививку. Чтобы люди не прибегали к услугам мошенников, нужно активней убеждать всех в необходимости пройти вакцинацию, уверен депутат.
"У людей может быть реакция на попытки заставить привиться и получить сертификат. Нужно убеждение, тогда количество желающих привиться добровольно, а не избежать этого, купив формальную бумажку, будет больше", — считает Куринный.
Он предостерег тех, кто все же рассчитывает прикрыться фиктивной справкой, что они не только рискуют здоровьем своим и окружающих, но могут получить реальное наказание.
"Если неблагоприятно сложатся обстоятельства, и они сами заболеют и предъявят этот сертификат, то они могут быть привлечены к ответственности. Это административная или даже уголовная ответственность, если будут последствия от их действий. Это есть в законодательстве", — заключил Куринный.