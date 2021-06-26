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Отношения с Британией достигли "нулевого дна", заявил российский посол

Отношения с Британией достигли "нулевого дна", заявил российский посол - РИА Новости, 26.06.2021

Отношения с Британией достигли "нулевого дна", заявил российский посол

Отношения России и Великобритании достигли "нулевого дна", от которого предстоит отталкиваться, заявил посол в Лондоне Андрей Келин в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T20:22

2021-06-26T20:22

2021-06-26T23:24

андрей келин

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инцидент с британским эсминцем у крыма

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Отношения России и Великобритании достигли "нулевого дна", от которого предстоит отталкиваться, заявил посол в Лондоне Андрей Келин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".При этом он уточнил, что во времена холодной войны дела обстояли еще хуже.По словам дипломата, в инциденте с эсминцем Defender Британия пошла на военную провокацию. Он также отметил, что не имеет информации, принимал ли решение по проходу эсминца лично британский премьер Борис Джонсон. "Не очень понимаю, честно говоря, механизм принятия решений, особенно в военно-морской сфере. Я бы с этим не торопился. <...> Пока не будем заострять на этом внимание. Я думаю над тем, как принимались все эти решения. Если они действительно принимались таким образом, как об этом пишут в газетах, <...> если это действительно состоялось, то это очень серьезно, конечно", — заключил посол. В среду британский эсминец Defender пересек морскую границу России и вошел в ее воды в районе крымского мыса Фиолент.По сообщению Министерства обороны, пограничный катер открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М в качестве предупреждения сбросил снаряды по курсу движения военного корабля.В свою очередь, в Лондоне заявили, что эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Там также опровергли сообщения о каких-либо выстрелах в сторону корабля. Однако это опровергается видеозаписью, опубликованной ФСБ.Telegraph со ссылкой на источники в британском Минобороны сообщило, что окончательное решение о проходе принял премьер-министр Борис Джонсон. Сам глава правительства назвал проход корабля "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.

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