Отношения с Британией достигли "нулевого дна", заявил российский посол
20:22 26.06.2021 (обновлено: 23:24 26.06.2021)
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЭсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Стоп-кадр видео
Посол России заявил, что инцидент с британским эсминцем мог привести к военному столкновению
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Отношения России и Великобритании достигли "нулевого дна", от которого предстоит отталкиваться, заявил посол в Лондоне Андрей Келин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
При этом он уточнил, что во времена холодной войны дела обстояли еще хуже.
По словам дипломата, в инциденте с эсминцем Defender Британия пошла на военную провокацию.
"Кошмар состоит в том, что политическую позицию пытаются подкрепить военной провокацией, которая действительно может довести нас до серьезного военного инцидента, что, собственно, признал начальник Генерального штаба Великобритании буквально вчера вечером", — подчеркнул Келин.
Он также отметил, что не имеет информации, принимал ли решение по проходу эсминца лично британский премьер Борис Джонсон.
"Не очень понимаю, честно говоря, механизм принятия решений, особенно в военно-морской сфере. Я бы с этим не торопился. <...> Пока не будем заострять на этом внимание. Я думаю над тем, как принимались все эти решения. Если они действительно принимались таким образом, как об этом пишут в газетах, <...> если это действительно состоялось, то это очень серьезно, конечно", — заключил посол.
В среду британский эсминец Defender пересек морскую границу России и вошел в ее воды в районе крымского мыса Фиолент.
По сообщению Министерства обороны, пограничный катер открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М в качестве предупреждения сбросил снаряды по курсу движения военного корабля.
Telegraph со ссылкой на источники в британском Минобороны сообщило, что окончательное решение о проходе принял премьер-министр Борис Джонсон. Сам глава правительства назвал проход корабля "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.