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Американский эсминец направился в Черное море для учений Sea Breeze

Американский эсминец направился в Черное море для учений Sea Breeze - РИА Новости, 26.06.2021

Американский эсминец направился в Черное море для учений Sea Breeze

Ракетный эсминец США USS Ross направляется в Черное море, где примет участие в ежегодных учениях Sea Breeze, к которым присоединятся более 30 стран, сообщила... РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T12:31

2021-06-26T12:31

2021-06-26T13:55

черное море

сша

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Ракетный эсминец США USS Ross направляется в Черное море, где примет участие в ежегодных учениях Sea Breeze, к которым присоединятся более 30 стран, сообщила пресс-служба американского посольства в Киеве в субботу."Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в Черное море для участия в ежегодных учениях Sea Breeze c более чем 30 странами со всего мира", — говорится в сообщении посольства в Twitter.Шестой флот ВМС США официально объявил об участии в ежегодных учениях Sea Breeze-2021 совместно с ВМС Украины, в которых будут задействованы пять тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран. Учения пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море.

черное море

сша

киев

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, сша, киев, украина, в мире