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Американский эсминец направился в Черное море для учений Sea Breeze
Американский эсминец направился в Черное море для учений Sea Breeze - РИА Новости, 26.06.2021
Американский эсминец направился в Черное море для учений Sea Breeze
Ракетный эсминец США USS Ross направляется в Черное море, где примет участие в ежегодных учениях Sea Breeze, к которым присоединятся более 30 стран, сообщила... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T12:31
2021-06-26T13:55
черное море
сша
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Ракетный эсминец США USS Ross направляется в Черное море, где примет участие в ежегодных учениях Sea Breeze, к которым присоединятся более 30 стран, сообщила пресс-служба американского посольства в Киеве в субботу."Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в Черное море для участия в ежегодных учениях Sea Breeze c более чем 30 странами со всего мира", — говорится в сообщении посольства в Twitter.Шестой флот ВМС США официально объявил об участии в ежегодных учениях Sea Breeze-2021 совместно с ВМС Украины, в которых будут задействованы пять тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран. Учения пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море.
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черное море, сша, киев, украина, в мире
Американский эсминец направился в Черное море для учений Sea Breeze
12:31 26.06.2021 (обновлено: 13:55 26.06.2021)
 
© Фото : ВМС УкраиныАмериканский ракетный эсминец USS Ross в порту Одессы
Американский ракетный эсминец USS Ross в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© Фото : ВМС Украины

Ракетный эсминец ВМС США направился в Черное море для совместных с Украиной учений Sea Breeze

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КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Ракетный эсминец США USS Ross направляется в Черное море, где примет участие в ежегодных учениях Sea Breeze, к которым присоединятся более 30 стран, сообщила пресс-служба американского посольства в Киеве в субботу.
"Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в Черное море для участия в ежегодных учениях Sea Breeze c более чем 30 странами со всего мира", — говорится в сообщении посольства в Twitter.
Шестой флот ВМС США официально объявил об участии в ежегодных учениях Sea Breeze-2021 совместно с ВМС Украины, в которых будут задействованы пять тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран. Учения пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море.
 
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