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Бриг "Россия" прошел по Неве на празднике "Алые паруса" в Петербурге
Бриг "Россия" прошел по Неве на празднике "Алые паруса" в Петербурге - РИА Новости, 26.06.2021
Бриг "Россия" прошел по Неве на празднике "Алые паруса" в Петербурге
Бриг "Россия" со стягами в честь 30-летия российского триколора прошел по Неве на празднике "Алые паруса" в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T01:30
2021-06-26T01:30
россия
нева (река)
алые паруса (праздник выпускников)
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Бриг "Россия" со стягами в честь 30-летия российского триколора прошел по Неве на празднике "Алые паруса" в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.Главными темами праздника были выбраны 30-летие возвращения российского флага-триколора, годовщина рождения Александра Невского и 60-летие первого полета человека в космос. Действие мероприятия разворачивается на восьми площадках северной столицы.Перед кульминацией праздника выпускников на концерте на Дворцовой площади выступили известные исполнители. На сцене с движущимися деталями менялись декорации и фон. Так, во время песни на космическую тематику над сценой парила гигантская фигура космонавта, а на экранах сияли планеты в межзвездном пространстве.Затем гости праздника вышли на Дворцовую набережную полюбоваться проходом брига. Перед появлением корабля над Невой появилась светящаяся надпись "Поехали".Двухмачтовый символ праздника украсили 18 парусов алого цвета. Паруса были отшиты из облегченных материалов специально для бала выпускников. Корабль прошел вдоль набережной по Неве под овации гостей и всполохи праздничных фейерверков.Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.
https://ria.ru/20210625/vypusknoy-1738519218.html
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россия, нева (река), алые паруса (праздник выпускников), санкт-петербург, общество
Бриг "Россия" прошел по Неве на празднике "Алые паруса" в Петербурге
01:30 26.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБриг "Россия" в акватории Финского залива во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Бриг Россия в акватории Финского залива во время праздника выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк

Бриг "Россия" прошел по Неве на празднике "Алые паруса" в Санкт-Петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Бриг "Россия" со стягами в честь 30-летия российского триколора прошел по Неве на празднике "Алые паруса" в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Главными темами праздника были выбраны 30-летие возвращения российского флага-триколора, годовщина рождения Александра Невского и 60-летие первого полета человека в космос. Действие мероприятия разворачивается на восьми площадках северной столицы.
Перед кульминацией праздника выпускников на концерте на Дворцовой площади выступили известные исполнители. На сцене с движущимися деталями менялись декорации и фон. Так, во время песни на космическую тематику над сценой парила гигантская фигура космонавта, а на экранах сияли планеты в межзвездном пространстве.
Затем гости праздника вышли на Дворцовую набережную полюбоваться проходом брига. Перед появлением корабля над Невой появилась светящаяся надпись "Поехали".
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Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.
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