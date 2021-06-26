Бриг "Россия" прошел по Неве на празднике "Алые паруса" в Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБриг "Россия" в акватории Финского залива во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Бриг "Россия" прошел по Неве на празднике "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Бриг "Россия" со стягами в честь 30-летия российского триколора прошел по Неве на празднике "Алые паруса" в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Главными темами праздника были выбраны 30-летие возвращения российского флага-триколора, годовщина рождения Александра Невского и 60-летие первого полета человека в космос. Действие мероприятия разворачивается на восьми площадках северной столицы.
Перед кульминацией праздника выпускников на концерте на Дворцовой площади выступили известные исполнители. На сцене с движущимися деталями менялись декорации и фон. Так, во время песни на космическую тематику над сценой парила гигантская фигура космонавта, а на экранах сияли планеты в межзвездном пространстве.
Затем гости праздника вышли на Дворцовую набережную полюбоваться проходом брига. Перед появлением корабля над Невой появилась светящаяся надпись "Поехали".
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Двухмачтовый символ праздника украсили 18 парусов алого цвета. Паруса были отшиты из облегченных материалов специально для бала выпускников. Корабль прошел вдоль набережной по Неве под овации гостей и всполохи праздничных фейерверков.
Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.